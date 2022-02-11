Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине, Большунов стал вторым

Александр Большунов стал серебряным призером в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде

Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.

Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.

30-летний Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом и завоевал первое золото на Играх в Китае. До этого финн стал бронзовым призером в скиатлоне на соревнованиях в Пекине.

Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.

Лыжные гонки

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Индивидуальная гонка, 15 км (К)

1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8

2. Александр Большунов (Россия) — 38.18,0

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.32,3

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 38.44,6

5. Алексей Червоткин (Россия) — 38.51,7

6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 39.00,2

7. Юго Лапалю (Франция) — 39.09,6

8. Йенс Бурман (Швеция) — 39.26,8

9. Илья Семиков (Россия) — 39.34,7

10. Вильям Поромо (Швеция) — 39.42,5

13. Иван Якимушкин (Россия) — 39.52,6