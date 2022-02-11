Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине, Большунов стал вторым
Финский лыжник Иво Нисканен завоевал золото в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Серебряным призером стал россиянин Александр Большунов, который уступил Нисканену 23,2 секунды. Бронзовый призер — норвежец Йоханнес Клебо.
30-летний Нисканен стал трехкратным олимпийским чемпионом и завоевал первое золото на Играх в Китае. До этого финн стал бронзовым призером в скиатлоне на соревнованиях в Пекине.
Большунов в четвертый раз в карьере стал серебряным призером Олимпийских игр, также на его счету по одной золотой и бронзовой наградам.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Следующая мужская гонка на Играх состоится 13 февраля — в этот день пройдет эстафета 4х10 км.
Лыжные гонки
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Иво Нисканен (Финляндия) — 37.54,8
2. Александр Большунов (Россия) — 38.18,0
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 38.32,3
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 38.44,6
5. Алексей Червоткин (Россия) — 38.51,7
6. Пертту Хюваринен (Финляндия) — 39.00,2
7. Юго Лапалю (Франция) — 39.09,6
8. Йенс Бурман (Швеция) — 39.26,8
9. Илья Семиков (Россия) — 39.34,7
10. Вильям Поромо (Швеция) — 39.42,5
13. Иван Якимушкин (Россия) — 39.52,6