Резцова назвала поведение Большунова высокомерным после серебряной медали на Олимпиаде

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала выступление Александра Большунова в гонке 15 километров классическим стилем на Олимпиаде.

«Молодец! Серебро — тоже очень здорово. Просто фин на сегодняшний день очень хорошо готов. Если бы Саша проиграл секунду — было бы обидно. Понимаю, что Саша рассчитывал на другое. Это его дистанция. Но все равно молодец. Пропуск спринта ему не повредил. Пауза не такая большая была. Он сам понимает, что в спринте тяжело бороться с Клебо. Хочу пожелать Саше, чтобы он не вел себя так высокомерно. Немного носик опустил бы свой и вел себя достойно со всеми. Уважительно и к друзьям, и к соперникам. Достаточно вспомнить, как он в том году поступил с финном. Немножко чувствуется высокомерие с его стороны. Но он все равно большой молодец! Это просто мое пожелание», — сказала Резцова «СЭ».

Ранее, 11 февраля, Большунов завоевал серебро в гонке на 15 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине. Олимпийским чемпионом стал финский лыжник Иво Нисканен, а третьим финишировал норвежец Йоханнес Клебо.