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Сегодня, 22:17

Петухов: «После спринта страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства — покажет гонка»

Анна Горшкова
Корреспондент

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился ожиданиями от командных спринтов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Надеемся увидеть борьбу за золото, потому что у нас сильный тандем из двух Александров, которые уже проявили себя на Олимпиаде. Борьбу россиянам навяжут норвежцы и итальянцы, финны конкурентноспособные. И Терентьев, и Большунов — классисты, поэтому завтра страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства — покажет гонка.

У девочек сильный тандем, который проявил себя на Олимпийских играх. Юлия Ступак и Наталья Непряева обладают спринтерскими качествами, поэтому являются фаворитками. Шведки — самые сильные конкуренты. Свои забеги нужно провести разумно и оставить много сил на финальный забег. Именно в шестом ускорении на финише все будет решаться", — приводит слова Петухова «Чемпионат».

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдут мужские и женские командные спринты.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4612025-petuhov-posle-sprinta-rossiya-budet-prazdnovat-medal-kakogo-dostoinstva-pokazhet-gonka.html
Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Алексей Петухов
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