Петухов: «После спринта страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства — покажет гонка»

Чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов поделился ожиданиями от командных спринтов на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Надеемся увидеть борьбу за золото, потому что у нас сильный тандем из двух Александров, которые уже проявили себя на Олимпиаде. Борьбу россиянам навяжут норвежцы и итальянцы, финны конкурентноспособные. И Терентьев, и Большунов — классисты, поэтому завтра страна будет праздновать медаль, но вот какого достоинства — покажет гонка.

У девочек сильный тандем, который проявил себя на Олимпийских играх. Юлия Ступак и Наталья Непряева обладают спринтерскими качествами, поэтому являются фаворитками. Шведки — самые сильные конкуренты. Свои забеги нужно провести разумно и оставить много сил на финальный забег. Именно в шестом ускорении на финише все будет решаться", — приводит слова Петухова «Чемпионат».

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдут мужские и женские командные спринты.