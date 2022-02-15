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Степанова: «Командный спринт и 30 км не бегу, еду подтягивать классический ход на молодежное первенство мира»

Степанова не побежит командный спринт и 30 км, так как пик формы пройден
Анна Горшкова
Корреспондент

Лыжница Вероника Степанова рассказала, что не примет участие в оставшихся двух гонках на Олимпиаде в Пекине.

«Командный спринт и 30 км не бегу совместным решением тренеров и моего тела. Пик формы пройден, а ездить по двадцатым местам мне уже не интересно, а команде не нужно.

Слушаю товарищей (конструктивных) критиков, еду подтягивать классический ход в Норвегию, на молодежное первенство мира. Не переключайте каналы, следите за лыжными гонками весь сезон", — написала Степанова в Instagram.

В среду, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдет командный спринт. В женском примут участие Наталья Непряева и Юлия Ступак.

В воскресенье, 20 февраля, в 9:30 (мск) состоится женский масс-старт свободным стилем на 30 км. Эта гонка завершит олимпийский лыжный турнир.

21-летняя Степанова выиграла золото на Олимпиаде-2022 в составе эстафетной четверки.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по лыжным гонкам
Вероника Степанова
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