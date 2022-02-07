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Сегодня, 18:35

Данил Садреев: «Пришла чуйка, что сейчас буду прыгать хорошо, и я поверил в себя»

Российский прыгун на лыжах с трамплина поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российский прыгун на лыжах с трамплина Данил Садреев поделился эмоциями после завоевания серебряной медали на Олимпиаде в Пекине.

«Испытываю безумную радость. Она появилась, когда Женя приземлился в последнем прыжке. Мысли, конечно, приходили в голову, но я пытался их контролировать, чтобы не сглазить. И после приземления Жени понял, что случилось, и мы это сделали.

Раньше я выступал на юношеских Олимпийских играх в Лозанне, но здесь все совсем по-другому. На юношеской не было таких мыслей, ощущений, что ты здесь, отобрался в команду. Уже после тренировочного сбора в Австрии понимал, что нам реально бороться за медаль. Там пришла чуйка, что сейчас буду прыгать хорошо, и я поверил в себя», — цитирует Садреева пресс-служба ОКР.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр. Тогда золотую награду на большом трамплине завоевал советский спортсмен Владимир Белоусов.

 
Олимпиада 2022: Ирина Аввакумова. Олимпиада 2022: золото фигуристов в команде, медаль в прыжках с трамплина и скандальный матч с Канадой в хоккее. Онлайн-трансляция

 

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