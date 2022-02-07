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Сегодня, 18:26

Евгений Климов: «Мы согласны с тем, что наше «серебро» — сенсация»

Российский прыгун на лыжах с трамплина прокомментировал завоевание серебра на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Российский прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов дал комментарий после завершения командных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Сборная России впервые завоевала медали в прыжках на лыжах с трамплина, показав второй результат.

«Старался не обращать внимания на то, что происходит вокруг — все эти дисквалификации. Мы боролись до конца, вся команда сделала свои лучшие прыжки. Мы согласны с тем, что наше «серебро» — сенсация. Но мы его заслужили, если посмотреть на наши результаты в предыдущие дни. Спать сегодня, наверное, долго не ляжем», — цитирует спортсмена пресс-служба ОКР.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

Олимпиада 2022: Ирина Аввакумова. Олимпиада 2022: золото фигуристов в команде, медаль в прыжках с трамплина и скандальный матч с Канадой в хоккее. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Евгений Климов
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