Аввакумова: «Даже без всех этих дисквалификаций мы реально заслужили медаль»

Россиянка Ирина Аввакумова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с тармплина на Олимпиаде в Пекине.

«Даже без всех этих дисквалификаций, если посмотреть на наши результаты в личных стартах — мы реально заслужили медаль. Вчера говорила с друзьями. Они сказали — вы же действительно можете. И я ответила, что рассчитываю, как минимум, на третье место.

Не могу сказать, что в этом сезоне я хорошо выступала. Попадала в 20-ку, но не более того. Но мы с тренером так строили подготовку, чтобы подойти к максимальному уровню именно к Пекину.

Однажды у меня спросили, чем Олимпиада отличается от того же Кубка мира. Я ответила, что на Кубок мира мы приезжаем несколько раз в год, а сюда — один раз за четыре года. Тут все по-другому. И ты прыгаешь иначе, выходишь на старт с другими мыслями.

Теперь нужно переварить это все, нужно какое-то время. Такого ведь никогда не было, если говорить о командных прыжках", — цитирует спортсменку пресс-служба ОКР.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.