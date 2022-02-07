Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 18:22

Аввакумова: «Даже без всех этих дисквалификаций мы реально заслужили медаль»

Россиянка Аввакумова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Россиянка Ирина Аввакумова поделилась эмоциями после завоевания серебряной медали в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с тармплина на Олимпиаде в Пекине.

«Даже без всех этих дисквалификаций, если посмотреть на наши результаты в личных стартах — мы реально заслужили медаль. Вчера говорила с друзьями. Они сказали — вы же действительно можете. И я ответила, что рассчитываю, как минимум, на третье место.

Не могу сказать, что в этом сезоне я хорошо выступала. Попадала в 20-ку, но не более того. Но мы с тренером так строили подготовку, чтобы подойти к максимальному уровню именно к Пекину.

Однажды у меня спросили, чем Олимпиада отличается от того же Кубка мира. Я ответила, что на Кубок мира мы приезжаем несколько раз в год, а сюда — один раз за четыре года. Тут все по-другому. И ты прыгаешь иначе, выходишь на старт с другими мыслями.

Теперь нужно переварить это все, нужно какое-то время. Такого ведь никогда не было, если говорить о командных прыжках", — цитирует спортсменку пресс-служба ОКР.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

Олимпиада 2022: Ирина Аввакумова. Олимпиада 2022: золото фигуристов в команде, медаль в прыжках с трамплина и скандальный матч с Канадой в хоккее. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Ирина Аввакумова
0
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Почему фигурное катание на Олимпиаде в Пекине начинается так рано: Из-за американцев россияне проспали Валиеву, Кондратюка и командное золото
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Лоза — о промежуточных итогах Олимпипды для сборной России: «Наши спортсмены всегда делали историю»
«Впервые для всех были равные условия». Объясняем, почему повально дисквалифицировали в прыжках с трамплина
Матыцин поздравил российских прыгунов с трамплина с «серебром» Олимпиады в Пекине
Трусова и Щербакова прыгнули восемь четверных после золота Валиевой. Успех Камилы разозлил ее соперниц
Данил Садреев: «Пришла чуйка, что сейчас буду прыгать хорошо, и я поверил в себя»
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 8 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Белоусов поздравил российских прыгунов с трамплина с серебром Игр в Пекине

Евгений Климов: «Мы согласны с тем, что наше «серебро» — сенсация»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости