Олимпийский чемпион Белоусов поздравил российских прыгунов с трамплина с серебром Игр в Пекине

Олимпийский чемпион 1968 года в прыжках с трамплина Владимир Белоусов заявил, что российским прыгунам улыбнулась удача в смешанных командных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине.

«Если честно, то я не очень рассчитывал на то, что наша команда сегодня завоюет призовое место, в большей степени я надеялся на девочек, но те в последнее время стали почему-то регрессировать. Но и повезло нам сегодня, конечно, когда по попытке отняли у сильнейших, удача большая нам улыбнулась. У меня золотая медаль, сегодня выиграли серебряную, теперь для полного комплекта нужна бронза», — сказал Белоусов ТАСС.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место.

«У меня рядом икона, и я буду молиться, чтоб ребята поборолись за тройку в командном турнире и на большом трамплине. Я, к сожалению, с компьютером не дружу, поэтом дал поручение людям, чтобы они обязательно поздравили от моего имени наших призеров», — добавил он.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.