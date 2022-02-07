Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Прыжки с трамплина

Сегодня, 17:52

Олимпийский чемпион Белоусов поздравил российских прыгунов с трамплина с серебром Игр в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Олимпийский чемпион 1968 года в прыжках с трамплина Владимир Белоусов заявил, что российским прыгунам улыбнулась удача в смешанных командных соревнованиях Олимпийских игр в Пекине.

«Если честно, то я не очень рассчитывал на то, что наша команда сегодня завоюет призовое место, в большей степени я надеялся на девочек, но те в последнее время стали почему-то регрессировать. Но и повезло нам сегодня, конечно, когда по попытке отняли у сильнейших, удача большая нам улыбнулась. У меня золотая медаль, сегодня выиграли серебряную, теперь для полного комплекта нужна бронза», — сказал Белоусов ТАСС.

Российская команда в составе Ирмы Махини, Ирины Аввакумовой, Данила Садреева и Евгения Климова заняла второе место.

«У меня рядом икона, и я буду молиться, чтоб ребята поборолись за тройку в командном турнире и на большом трамплине. Я, к сожалению, с компьютером не дружу, поэтом дал поручение людям, чтобы они обязательно поздравили от моего имени наших призеров», — добавил он.

Отечественные спортсмены впервые с 1968 года выиграли медаль Олимпийских игр в прыжках с трамплина.

Олимпиада 2022: Ирина Аввакумова. Олимпиада 2022: золото фигуристов в команде, медаль в прыжках с трамплина и скандальный матч с Канадой в хоккее. Онлайн-трансляция

Источник: https://tass.ru/sport/13638257
Олимпиада
1
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Почему фигурное катание на Олимпиаде в Пекине начинается так рано: Из-за американцев россияне проспали Валиеву, Кондратюка и командное золото
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 7 февраля
В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на Олимпиаде-2022
Российская саночница Иванова занимает третье место на Олимпиаде после второго заезда
Стали известны причины дисквалификации соперников сборной России в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине
Экс-прыгун с трамплина Кобелев назвал серебро сборной России на Олимпиаде-2022 невероятным результатом
Кто виноват в скандальном матче Россия — Канада? Live с Шевченко и Рабинером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации прыжков с трамплина прокомментировали серебро сборной России на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости