Медали России на Олимпиаде-2022 5 февраля: у Непряевой — серебро
5 февраля Россия завоевала первую медаль зимней Олимпиады-2022 в Пекине
В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 5 февраля сборная России завоевала первую медаль. Серебро в лыжном скиатлоне среди женщин выиграла Наталья Непряева.
На текущий момент у России одна медаль (новость обновляется).
Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 5 февраля, — на этой странице.
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