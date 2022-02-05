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Медали России на Олимпиаде-2022 5 февраля: у Непряевой — серебро

5 февраля Россия завоевала первую медаль зимней Олимпиады-2022 в Пекине
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото AFP

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 5 февраля сборная России завоевала первую медаль. Серебро в лыжном скиатлоне среди женщин выиграла Наталья Непряева.

На текущий момент у России одна медаль (новость обновляется).

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 5 февраля, — на этой странице.

Все события дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Пекин-2022.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
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