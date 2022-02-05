5 февраля Россия завоевала первую медаль зимней Олимпиады-2022 в Пекине

В Пекине (Китай) проходят зимние Олимпийские игры-2022. 5 февраля сборная России завоевала первую медаль. Серебро в лыжном скиатлоне среди женщин выиграла Наталья Непряева.

На текущий момент у России одна медаль (новость обновляется).

Большой анонс соревнований Олимпиады в субботу, 5 февраля, — на этой странице.

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