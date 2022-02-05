Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине, Россия заняла третье место

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Эдуард Латыпов, выступавший за Россию на последнем этапе, лидировал в гонке после заключительного огневого рубежа, однако на финишной прямой норвежец Йоханнес Бе и француз Кантен Фийон-Майе опередили россиянина. Фийон-Майе проиграл Бе 0,9 секунды, Латыпов — 1,5 секунды.

Смешанная эстафета стала первой биатлонной гонкой на Олимпиаде в Пекине.

Биатлон

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины/Женщины

Смешанная эстафета

4 х 6 км

1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:06.45,6 (3 шт. круга + 13 доп. патронов)

2. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — +0,9 (3+11)

3. Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — +1,5 (1+13)

4. Швеция (Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +41,0 (0+13)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениза Херманн, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +01.05,5 (2+18)

6. Белоруссия (Динара Алимбекова, Анна Сола, Никита Лобастов, Антон Смольский) — +01.14,6 (2+14)

7. США (Сьюзен Данкли, Клэр Иган, Шон Догерти, Пол Скоммер) — +02.12,7 (1+12)

8. Швейцария (Ами Базерга, Лена Хекки, Беньямин Вегер, Себастьян Штальдер) — +02.20,4 (2+11)

9. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Томас Бормолини, Лукас Хофер) — +02.39,7 (2+14)

10. Австрия (Юлия Швайгер, Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер) — +02.58,6 (2+13)

11. Финляндия (Суви Минккинен, Мари Эдер, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало) — +03.21,1 (1+12)

12. Чехия (Йессика Ислова, Маркета Давидова, Микулаш Карлик, Михал Крчмарж) — +03.34,6 (3+17)

13. Украина (Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) — +03.36,1 (4+15)

14. Канада (Сара Бодри, Эмма Ландер, Кристиан Гоу, Скотт Гоу) — +04.26,8 (3+17)

15. Китай (Мэн Фаньци, Чу Юаньмэн, Янь Синюань, Чэн Фанмин) — +04.42,5 (0+12)

16. Эстония (Регина Ойа, Туули Томингас, Рене Цахкна, Кристо Сиимер) — +05.10,9 (1+14)