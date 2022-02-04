Олимпиада 2022: расписание соревнований и трансляций 5 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
5 февраля, суббота (время московское)
Биатлон
12.00. Смешанная эстафета (Первый)
Наши: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Горные лыжи
6.00. Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд
Керлинг
4.05. Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия (Матч Игра)
Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция
9.05. Микст. Групповой турнир. Китай — США
Микст. Групповой турнир. США — Великобритания
Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада (Матч ТВ)
Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия
15.05. Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия
Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай
Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария
Микст. Групповой турнир. США — Канада
Коньки
11.30. Женщины. 3000 м (matchtv.ru)
Наши: Наталья Воронина, Евгения Лаленкова.
Лыжи
10.45. Женщины. Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км (Россия 1)
Наши: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.
Прыжки с трамплина
8.15, Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация (matchtv.ru)
Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.
13.45. Женщины. Нормальный трамплин. Первая попытка (Матч Страна)
Наши: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Ирма Махиня, София Тихонова.
14.35. Женщины. Нормальный трамплин. Вторая попытка (Матч Страна)
Сани
9.36. Женщины. Тренировочные заезды. Группа А
Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.
14.10. Мужчины. Первая попытка (Матч Игра)
Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
15.50. Мужчины. Вторая попытка (Матч Игра)
Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.
Сноуборд
5.45. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Арена)
6.47. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Арена)
Фристайл
13.00. Мужчины. Могул. Квалификация 2 (matchtv.ru)
Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий
14.30. Мужчины. Могул. Финал 1 (Матч Арена)
15.05. Мужчины. Могул. Финал 2 (Матч Арена)
15.40. Мужчины. Могул. Финал 3 (Матч Арена)
Хоккей
7.10. Женщины. Групповой турнир. Канада — Финляндия (matchtv.ru)
11.40. Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания
Женщины. Групповой турнир. Чехия — Швеция (Матч Игра)
16.10. Женщины. Групповой турнир. США — РОССИЯ (matchtv.ru)
Шорт-трек
14.00. Женщины. 500 м. Забеги (matchtv.ru)
Наши: Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина.
14.38. Мужчины. 1000 м. Забеги (matchtv.ru)
Наши: Денис Айрапетян, Семен Елистратов.
15.23. Смешанная эстафета. 1/4 финала (matchtv.ru)
15.53. Смешанная эстафета. 1/2 финала (matchtv.ru)
16.18. Смешанная эстафета. Финал В (matchtv.ru)
16.26. Смешанная эстафета. Финал А (matchtv.ru)