Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 5 февраля.

На Олимпиаде-2022 в Пекине в субботу разыграют первые комплекты медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в субботу, 5 февраля, будут разыграны первые комплекты медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

5 февраля, суббота (время московское)

Биатлон

12.00. Смешанная эстафета (Первый)

Наши: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Горные лыжи

6.00. Мужчины. Скоростной спуск. Тренировочный заезд

Керлинг

4.05. Микст. Групповой турнир. Австралия — Норвегия (Матч Игра)

Микст. Групповой турнир. Швейцария — Швеция

9.05. Микст. Групповой турнир. Китай — США

Микст. Групповой турнир. США — Великобритания

Микст. Групповой турнир. Швеция — Канада (Матч ТВ)

Микст. Групповой турнир. Австралия — Италия

15.05. Микст. Групповой турнир. Великобритания — Италия

Микст. Групповой турнир. Норвегия — Китай

Микст. Групповой турнир. Чехия — Швейцария

Микст. Групповой турнир. США — Канада

Коньки

11.30. Женщины. 3000 м (matchtv.ru)

Наши: Наталья Воронина, Евгения Лаленкова.

Лыжи

10.45. Женщины. Скиатлон. 7,5 км + 7,5 км (Россия 1)

Наши: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина.

Прыжки с трамплина

8.15, Мужчины. Нормальный трамплин. Квалификация (matchtv.ru)

Наши: Евгений Климов, Михаил Назаров, Данил Садреев, Роман Трофимов.

13.45. Женщины. Нормальный трамплин. Первая попытка (Матч Страна)

Наши: Ирина Аввакумова, Александра Кустова, Ирма Махиня, София Тихонова.

14.35. Женщины. Нормальный трамплин. Вторая попытка (Матч Страна)

Сани

9.36. Женщины. Тренировочные заезды. Группа А

Наши: Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Екатерина Катникова.

14.10. Мужчины. Первая попытка (Матч Игра)

Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

15.50. Мужчины. Вторая попытка (Матч Игра)

Наши: Александр Горбацевич, Семен Павличенко, Роман Репилов.

Сноуборд

5.45. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1 (Матч Арена)

6.47. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2 (Матч Арена)

Фристайл

13.00. Мужчины. Могул. Квалификация 2 (matchtv.ru)

Наши: Никита Андреев, Никита Новицкий

14.30. Мужчины. Могул. Финал 1 (Матч Арена)

15.05. Мужчины. Могул. Финал 2 (Матч Арена)

15.40. Мужчины. Могул. Финал 3 (Матч Арена)

Хоккей

7.10. Женщины. Групповой турнир. Канада — Финляндия (matchtv.ru)

11.40. Женщины. Групповой турнир. Япония — Дания

Женщины. Групповой турнир. Чехия — Швеция (Матч Игра)

16.10. Женщины. Групповой турнир. США — РОССИЯ (matchtv.ru)

Шорт-трек

14.00. Женщины. 500 м. Забеги (matchtv.ru)

Наши: Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова, Елена Серегина.

14.38. Мужчины. 1000 м. Забеги (matchtv.ru)

Наши: Денис Айрапетян, Семен Елистратов.

15.23. Смешанная эстафета. 1/4 финала (matchtv.ru)

15.53. Смешанная эстафета. 1/2 финала (matchtv.ru)

16.18. Смешанная эстафета. Финал В (matchtv.ru)

16.26. Смешанная эстафета. Финал А (matchtv.ru)