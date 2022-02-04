Главные события 5 февраля — первого медального дня зимних Олимпийских игр в Пекине.

В субботу на олимпийских трассах и аренах будут разыграны шесть комплектов наград в шести разных видах спорта, и российские болельщики надеются, что команда ОКР обязательно откроет счет наградам. Но это задача-минимум, а задача-максимум — чтобы призовых мест было больше одного. Тем более что шансы побороться за пьедестал у нас могут быть почти во всех медальных видах программы. А если еще и повезет, то мы можем увидеть и первое золото. Готовимся болеть!

Первые пошли

Соревнования первого дня Игр начнутся еще ночью по московскому времени, но без участия россиян. А вот первый комплект медалей Олимпиады-2022 будет разыгран на стадионе лыжно-биатлонного центра «Куяншу» в Чжанцзякоу, и это будет очень интересно — нас ждет женский скиатлон.

Гонка на 15 километров с переодеванием лыж и сменой стиля в середине дистанции ныне почему-то относится к «вымирающим» видам программы. В текущем сезоне в расписании Кубка мира значилась единственная гонка, которая должна была пройти на этапе в словенской Планице 23 января. Но, как мы знаем, все старты между «Тур де Ски» и Олимпиадой отменили из-за коронавируса. Поэтому предстоящий скиатлон — первый и единственный в своем роде.

За четыре года, прошедших с Игр в Пхенчхане, в женских лыжных гонках поменялось многое — например, не блещет выигравшая скиатлон в Корее шведка Шарлотта Калла, ушла из спорта серебряный призер-2018 и победительница двух предыдущих Олимпиад норвежка Марит Бьорген. Поэтому главным фаворитом в субботу будет действующая чемпионка мира Тереза Йохауг. А вот под первым номером на трассу уйдет россиянка — нынешний лидер общего зачета Кубка мира и победительница «Тур де Ски» Наталья Непряева. Кроме нее, эту гонку побегут Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина. Им предстоит конкурировать со шведками Фридой Карлссон и Эббой Андерссон, американкой Джессикой Диггинс, финками Кристой Пярмякоски и Кертту Нисканен, норвежками Рагнхильд Хагой и Мари Хелен Фоссесхольм.

Как бы ни закончилась гонка, не уходите далеко от экранов — в полдень по московскому времени в том же Чжанцзякоу откроют свою программу биатлонисты. Им предстоит пробежать смешанную эстафету, в которой сначала состоятся два женских этапа по 6 километров, а потом два мужских по 7,5 километра. Каждому участнику предстоит пройти два огневых рубежа.

Строго говоря, «смешанка» не совсем российская дисциплина, успехов в ней у наших биатлонистов немного. Хотя на недавнем этапе Кубка мира в Оберхофе сборная финишировала пятой, уступив взявшим бронзу французам семь с половиной секунд. Но стоит отметить, что на этот раз состав четверки у нас будет на 100 процентов другим. Стартером выбрана Ульяна Нигматуллина, второй этап побежит Кристина Резцова, третий — Александр Логинов, а финишировать доверено Эдуарду Латыпову.

Состав на бумаге мощный, осталось посмотреть, как сложится гонка на самом деле. Нас уже давно пугают сложными погодными условиями — сильным ветром и морозом, недостатком естественного снега и прочими трудностями с организацией. Но эти сложности общие для всех — что для Резцовой и Латыпова, что для Тириль Экхофф с братьями Бе. Норвежцы, кстати, выйдут на старт под первым номером и в статусе фаворитов.

10.45 мск. Лыжные гонки. Скиатлон, 15 километров. Женщины

12.00. Биатлон. Смешанная эстафета

Режем лед

В субботу начнут разыгрывать медали и конькобежцы. Кстати, уже в первой паре женских забегов на 3000 метров мы увидим 49-летнюю немку Клаудию Пехштайн, живую легенду этого вида спорта. Но российских болельщиков по понятным причинам интересует не она, а Наталья Воронина и Евгения Лаленкова.

У Ворониной профильная дистанция — более длинные 5000 м, где она является действующей чемпионкой и рекордсменкой мира, а также призером Пхенчхана. Но можно попробовать бросить вызов голландкам Ирен Схоутен, Карлейн Ахтеректе и Антуанетте де Йонг, а также еще одной легенде — чешке Мартине Сабликовой.

Стартует и турнир по шорт-треку. На 500-метровке у женщин на старт предварительных забегов выйдут Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина, дистанцию вдвое длинней у мужчин побегут Семен Елистратов и Денис Айрапетян. Для выхода в четвертьфинал нужно либо быть первым-вторым, либо попасть в число четырех быстрейших участников, ставших третьими по итогам всех забегов.

Но главным номером субботней программы будет смешанная эстафета. Россияне побегут в третьем из трех четвертьфиналов вместе с командами Венгрии, Японии и США. Условия те же — быть не ниже второго места либо проходить как одна из двух лучших сборных, показавших третье время в своем забеге.

11.30. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины

14.00. Шорт-трек. 500 м. Женщины. Предварительные забеги

14.38. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины. Предварительные забеги

15.23. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Четвертьфиналы

15.53. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Полуфиналы

16.26. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал

От могула до хоккея

Также в вечерней программе субботы — первые финалы во фристайле и женских прыжках с трамплина. У фристайлистов будут разыгрывать награды в мужском могуле. По итогам первой части квалификации Никита Новицкий и Никита Андреев пройти дальше не смогли, но у них еще есть второй шанс — для этого во втором раунде нужно попадать в топ-10.

Летающим лыжницам же предстоит соревноваться на 106-метровом трамплине, где Россию представят опытная Ирина Аввакумова, недавно попадавшая на пьедестал Кубка мира Александра Кустова, а также Софья Тихонова и Ирма Махиния.

А вот у мужчин-саночников медали будут разыгрываться в воскресенье, а в субботу пройдут первые два заезда из четырех. Здесь у нас есть и победитель двух последних чемпионатов мира Роман Репилов, и опытнейший Семен Павличенко, а компанию им составит Александр Горбацевич.

Также второй матч на Играх проведут российские хоккеистки. Многочисленные злоключения перед стартом турнира не помешали им обыграть соперниц из Швейцарии со счетом 5:2, а Полина Болгарева оформила хет-трик. Но в следующем туре команде ОКР предстоит гораздо более серьезное испытание — встреча со сборной США. Американки входят в число законодательниц мод в женском хоккее, в первом туре они с тем же счетом 5:2 обыграли Финляндию, при этом перебросав соперниц 52:12. Поэтому россиянкам придется очень непросто.

13.00. Фристайл. Могул. Мужчины. Квалификация

13.45. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины. Первый раунд

14.10. Санный спорт. Мужчины. 1-й заезд

14.30. Фристайл. Могул. Мужчины. Финал

14.35. Прыжки с трамплина. HS106. Женщины. Финал

15.50. Санный спорт. Мужчины. 2-й заезд

16.10. Хоккей. Женщины. Предварительный этап. Группа А. США — Россия