Корнее поделился ожиданиями от матча «Зенита» с ЦСКА в Кубке России

Бывший полузащитник ЦСКА и экс спортивный директор «Зенита» — о противостоянии этих команд в FONBET Кубке России.

Новый контракт Семака? Выигранные титулы говорят сами за себя

— Понимаете «Зенит», который предложит Семаку новый пятилетний контракт?

-Да, понимаю. Выигранные титулы говорят сами за себя. Несмотря на то что сейчас есть проблемы с результатами, руководство клуба решает поддержать Семака, снимая все вопросы в этот сложный период!

— Многие недоумевают, за что повышают зарплату ключевым игрокам и штабу...

— «Зенит» может это себе позволить, хотя не все ключевые игроки достойны увеличения жалованья!

— Главная игровая проблема «Зенита» этой весной?

— Мотивация некоторых футболистов и реализация множества голевых моментов.

— Некоторые специалисты полагают, что подопечные Семака играют все время в одном темпе, не взрываются на поле, под них уже все подстроились. Согласны?

— Нет, не согласен, что все подстроились под питерцев. Просто на тихом аллюре не выигрываются матчи, а почему-то некоторые футболисты в это поверили. Нужно включаться сразу, делать результат, и только потом можно сбавлять обороты в матче, а не наоборот!

— По делу ли питерцы проиграли ЦСКА в чемпионате на прошлой неделе?

— ЦСКА просто забил, а «Зенит» — нет. Это была равная игра.

Вендел. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зениту» нужно искать варианты по продаже Вендела и Клаудиньо

— Ваш прогноз: что будет летом с Венделом и Клаудиньо?

— Думаю, что клубу нужно смотреть варианты по продаже обоих, так как слишком много матчей они проводят не на своем уровне! Это топовые полузащитники, но без должной мотивации трудно делать разницу на поле.

— Клаудиньо заиграет в серьезном европейском клубе или мы его сильно переоцениваем?

— Боюсь, что по уровню зарплаты немногие клубы Европы могут потянуть Клаудиньо. Да и захотят ли? У того же Вендела больше шансов уехать в Европу, чем у Клаудиньо. По своим качествам они оба могут играть в серьезных клубах. Возможная продажа этих исполнителей в Бразилию станет сильно убыточной для питерцев, так как южноамериканцы не любят много платить за трансферы.

— На сегодняшний день 15 миллионов, потраченные за Артура, — серьезная трансферная неудача? КПД-то невысок...

— Пока это выглядит именно как трансферное недоразумение, так как он не только не оправдывает потраченных средств, но и был приобретен как вингер, кем не является!

— Да и Педро сверкнул лишь в паре матчей... Это возраст? Или его все-таки нельзя назвать бешеным талантом?

— С Педро по таланту все в полном порядке, но его развитие будет зависеть от многих факторов. Сейчас он находится или под влиянием слишком повышенного внимания к себе, или есть другие причины, которые его притормозили.

— Вратарская проблема для «Зенита» актуальна? Можно ли кого-то переманить из команд нижней части таблицы? Помазуна, Латышонка?

— Вратарская позиция нуждается в усилении. Латышонок, Помазун? Считаю, есть более предпочтительные варианты.

Матео Кассьерра. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему сбился прицел у Кассьерры? Ахметов — не провальный трансфер, он играет на ожидаемом уровне

— Верите в то, что Марио Фернандес летом завершит карьеру?

— Да, верю. Слишком много травм. Тело больше не справляется с нагрузками топ- уровня!

— Выходит, больше всех в этой ситуации выиграл ЦСКА, куда бразилец не перешел?

— В этой ситуации выиграли только двое — Марио и его агент.

— Можно ли говорить о регрессе Мостового? Что с ним не так?

— Я бы не стал говорить о регрессе. У Мостового нет стабильной игровой практики, он старается, когда выходит, но должен понимать, что одной самоотдачи недостаточно. Нужно много работать над собой индивидуально, чтобы быть максимально готовым. В пример ему могу поставить игроков «Реала»: у мадридцев каждый футболист при выходе на замену может стать героем в любом матче! Вот это реально серьезнейшее отношение к себе и клубу!

— Почему в последних четырех турах сбился прицел у Кассьерры? Может, он просто превзошел наши ожидания в первой части сезона (все залетало)?

— В предыдущем ответе я уже все сказал. Кассьерра тоже должен работать над собой индивидуально и искать мотивацию, как и любой другой игрок «Зенита». И тогда будут залетать голы!

— Сергеев не закисает ли в «Зените»?

— Иван большой профессионал, я не вижу, что он закисает.

— Светлое пятно в игре «Зенита» этой весной?

— Без сомнений, Нино.

— Изидор, Ахметов — трансферные провалы?

— Изидор — пока похоже, что провал... Ахметов же играет на ожидаемом уровне!

Данил Круговой. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Круговой будет номером один на своей позиции, Роша уедет

— Давайте о ЦСКА. Кто сыграет в воротах армейцев в предстоящем матче — Тороп или Акинфеев?

— Почему-то мне кажется, что Тороп. Хотя по логике должен сыграть Акинфеев!

— Это не последний сезон Игоря Владимировича?

— Уверен, что не последний.

— Самая проседающая позиция в ЦСКА?

— Левый и правый защитники.

— В последних турах на позиции левого латераля действует Агапов. Выиграет ли у него конкуренцию Круговой, который летом присоединится к ЦСКА?

— Круговой будет номером один на этой позиции, если система игры сохранится и в новом сезоне.

— Как вам Келвен на позиции правого латераля?

— Пока не убеждает. Выполняет большой объем работы, но качеств недостаточно.

— С чем связываете такой высокий травматизм Дивеева?

— Возможно, с недостаточным лечением или восстановлением, но это лишь предположение. На этот вопрос может точно ответить сам игрок или доктор!

— Сохранит ли ЦСКА Рошу, который пока отказывается продлевать контракт?

— Думаю, что вряд ли сохранит, так как бразилец давно смотрит в сторону Европы.

Федор Чалов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Чалов играет на твердую четверку

— Не считаете, что Обляков порой играет слишком глубоко? Опорная зона не его место?

— Лучшая позиция Облякова — это «десятка», в других амплуа он менее убедителен!

— Как бы оценили игру Чалова в этом сезоне?

— На твердую четверку, учитывая сложный период с продлением контракта.

— Он уедет в Европу? В какой чемпионат? Если взять, к примеру, Испанию, в какой по уровню клуб он перейдет?

— Федор давно хочет уехать, это может быть любой чемпионат, где уже играют русские футболисты.

— В ЦСКА Федору уже не хватает мотивации?

— Уверен, что с мотивацией у него все в порядке.

— Файзуллаев — лучший трансфер на вход во всей РПЛ в этом сезоне?

— Учитывая вложенные средства и качество игрока — один из лучших.

— Чего ему пока не хватает?

— Игровых минут.

— За какую сумму ЦСКА его продаст в Европу?

— Думаю, армейцы не будут рассматривать его продажу в ближайший сезон, но сумма должна быть не менее 5 миллионов.

Владимир Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Останется ли Федотов в ЦСКА?

— Давила — неоднозначный трансфер? Ждали ли от него большего?

— Давила качественный игрок, после зимней предсезонки это стало очевидным.

— Нужно ли ЦСКА продлевать контракт с Заболотным, который в общей сложности (РПЛ и Кубок) забил 11 голов в этом сезоне?

— Я слышал, что уже ведутся переговоры по продлению его контракта, так что это уже почти сделано. По мне, Заболотный не совсем тот игрок, который нужен для топ-проектов.

— Останется ли Федотов в ЦСКА, если армейцы не выиграют Кубок?

— Сложно поверить в то, что стороны продолжат сотрудничество, так как Федотов всегда был ограничен в кадрах. Впрочем, я не знаю задач, которые ставило руководство для автоматического продления контракта тренера. В общем, ситуация неоднозначная — 50 на 50.

— Ваш прогноз: как закончится кубковый матч «Зенит» — ЦСКА?

— Учитывая последние результаты обеих команд, фаворита в этом матче я не вижу.