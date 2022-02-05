Канделаки прокомментировала конфликт Губерниева с украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине

Известный телепродюсер Тина Канделаки отреагировала на конфликт комментатора Дмитрия Губерниева с украинским журналистом на Олимпиаде в Пекине.

«Дима — патриот. Он никому не позволит оскорблять Россию в своем присутствии.

Я очень надеюсь, что Диму не спровоцируют на драку, хотя и понимаю, насколько «партнерам», забывшим, что спорт вне политики, этого хочется», — написала Канделаки в Telegram-канале.

Губерниев повздорил с украинцем на английском языке в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо». В результате перепалки российский журналист крикнул украинцу: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».