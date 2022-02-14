Первая часть разговора с голкипером «Флориды».

Сергей Бобровский проводит невероятный сезон за «Флориду». Вратарь ворвался в статистические топы и помогает команде выдавать длительные победные серии. По такой игре его участие в Олимпиаде, если бы она прошла с хоккеистами НХЛ, не обсуждалось. Однако по известным причинам энхаэловцы до Китая не добрались. Перед стартом Олимпиады поговорили с Сергеем об упущенной возможности представить страну в Пекине, новом тренерском штабе сборной и возможном Кубке мира-2024.

Олимпиада — это мечта

— Сергей, планируете смотреть Олимпийские игры?

— Вряд ли. Сейчас с телевизором не дружу. Решаю свои личные задачи. Не особо слежу за тем, что происходит вне моих интересов. Конечно, желаю успехов хоккеистам и всем нашим спортсменам.

— Отказ от телевизора — та же история, что и с удалением аккаунта в Instagram?

— Можно сказать и так. Много других интересных дел, которыми можно себя занять вместо того, чтобы сидеть перед телевизором и смотреть в экран.

— Прошло гнетущее разочарование от того, что НХЛ пропускает вторую Олимпиаду подряд?

— Конечно, это разочарование было. Сейчас непростое время. Не очень весело играть и жить в «пузырях». Такая Олимпиада — совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками. Олимпиада — это полные стадионы, болельщики, атмосфера праздника на улицах, когда открываются русские деревни. Олимпиада всегда объединяла людей, спортсмены и болельщики становились дружнее. Ты чувствуешь себя частью всемирного праздника. А в текущих условиях такого нет.

Наоборот, все поодиночке, все отсоединяются друг от друга. Пустые трибуны. Немного другое время и другая атмосфера. Безусловно, Олимпиада — это мечта. Каждый шанс надеть майку сборной страны и представить ее на самом большом международном турнире — честь для любого хоккеиста. Поэтому ребята и расстроились. Не так много шансов выпадет в жизни, чтобы осуществить мечту. А если еще и удастся принести России золотую медаль — это большое счастье и память на всю жизнь.

— Среди игроков НХЛ тема Олимпиады обсуждается или после отказа все затихло?

— Обсуждается, безусловно.

— Из больших звезд мало кто резко высказывался о решении НХЛ. Почему топ-игроки ушли в тень и не пытались публично продавить поездку на Олимпиаду?

— Это скользкий вопрос. Отвечать за игроков — кто что думает — не совсем правильно. Думаю, за закрытыми дверьми этот вопрос обсуждался и решался. Пытались что-то придумать, чтобы повлиять. Другой вопрос: а были ли реальные шансы что-то изменить? Не всегда публичная критика — лучший метод, чтобы повлиять на кого-то. Кто-то высказывает мнение публично и привлекает внимание общественности. Кто-то решает вопрос один на один с руководителями или менеджерами. У каждого свой подход, свое мнение и свои обстоятельства.

— Вы не думаете, что общественный резонанс, когда, к примеру, Кросби, Макдэвид, Овечкин, Малкин раскритиковали решение НХЛ, заставил бы лигу поменять позицию по Китаю?

— У Овечкина и Кросби свое видение ситуации. Как они решили, так они и сделали. Я не владею всей ситуацией об их позиции в этом вопросе, поэтому не могу ничего прокомментировать.

— Можно сравнить эмоции от новостей 2018 и 2022 годов?

— Честно, не совсем помню, что было в 2018 году. Это уже пройденный этап. Пока идет карьера, ты живешь одним днем. Время для сожаления или восторга от проделанной работы будет только после карьеры. Когда будешь на пенсии, сядешь на берегу моря и будешь рассуждать: что было бы, если бы Саша Овечкин сказал так? А что было бы, если бы мы поехали? Сейчас вся эта демагогия мне неинтересна. Сейчас у меня есть четкая цель. Я счастлив от того, чем я занимаюсь. У меня растет красивая, здоровая, умная дочь. Есть жена. Я живу в хорошем месте, играю в прекрасном клубе с замечательным коллективом, тренерским штабом и наслаждаюсь жизнью. Честно, мне даже в голову не приходят мысли, чтобы порассуждать об этом.

Сергей Бобровский. Фото Getty Images

Ковальчук — большой профессионал

— Потенциальный Кубок мира из сильнейших хоккеистов, который планируют провести в 2024 году, может стать заменой Олимпиады?

— Олимпиада — это Олимпиада. Кубок мира — это Кубок мира. Все эти события — праздники хоккея. Одно не может заменить другое. Нельзя сравнивать, что лучше, а что хуже. У меня остались очень позитивные впечатления от Кубка мира-2016 в Торонто. Все было организовано на высшем уровне — и в плане состава участников, и по условиям, и по качеству хоккея, и по интересу к турниру. Думаю, что и в 2024 году будет так же. Если состоится Кубок мира, НХЛ все круто организует и все с удовольствием наденут майки своих стран и сыграют в хоккей, чтобы порадовать болельщиков.

— Посещали ли вас мысли приехать в один из олимпийских сезонов в КХЛ, чтобы выиграть золото Олимпиады?

— Нет. Смотрите, у каждого человека есть семья и работа, на которой он несет определенную ответственность. Есть люди, за которых он несет ответственность. В хоккее — аналогично. Ты играешь в команде, в тебя верят, тебе доверяют. Есть контрактные обязательства. Нельзя бросить это все из-за мечты. Конечно, золото Олимпиады — это мечта детства. Но в текущих обстоятельствах это авантюра. Я последовательный человек, предпочитаю держать в руках реальность и строить лестницу к своей мечте. Все постепенно и последовательно. Бросить все и всех даже ради такой большой мечты, как Олимпиада, — это не про меня.

— Перед Миланом-2026 вам исполнится 37 лет. Мартин Бродо выиграл золото Ванкувера-2010 в 38 лет. Реально ли повторить его путь?

— Это очень далеко. Для меня плей-офф кажется чем-то далеким. Он начнется через два месяца, а я пока туда не смотрю. Кажется, что 37 лет — это вообще где-то в другой жизни. И это на самом деле так. Поживем — увидим. Я отношусь к жизни как к пути. Ты не можешь перепрыгнуть несколько лестничных пролетов и посмотреть, что ждет впереди. Каждая ступень несет свои повороты, сложности, успехи. Посмотрим, куда мы придем в 2026 году.

— Вы удивились, когда Илья Ковальчук, не объявив о завершении игровой карьеры, стал генеральным менеджером олимпийской сборной?

— Да. В сборной произошло много событий, которым можно было удивиться. Череда тренеров, Илья — генеральный менеджер. Это его решение, я рад за него. Илья большой профессионал и точно знает, чего он хочет.

— Вы играли вместе на больших турнирах. Илья Ковальчук всегда был лидером и вожаком в командах. Такой человек и должен быть генеральным менеджером, согласны?

— Да, согласен. Мы играли вместе в СКА в локаутный сезон. Илья — хороший хоккеист и настоящий лидер. Сплотить ребят в раздевалке — одна из его сильных сторон.

— Для вас было важно, что команду повезут в Китай тренеры с энхаэловским опытом: Алексей Жамнов, Сергей Гончар, Сергей Федоров?

— Конечно. Это отличные игроки, профессионалы с именем. Уважаемые люди. Думаю, у них также все получится и в тренерском деле.

— Вы встречались с тренерами сборной, когда они ездили по НХЛ? Сейчас уже можно раскрыть секреты, о чем шла беседа?

— Мы встречались с Жамновым, Гончаром и Ковальчуком. Они приходили на наши игры, и мы общались. Это было общее общение. Как самочувствие? Как дела? При встрече с тренером все понимали, что на Олимпиаде от тебя ждут лучшего хоккея. Не думаю, что кому-то из ребят надо было об этом напоминать. Общение больше проходило о хоккее, о здоровье, о команде, о пожеланиях и вопросах по организации. Все в практическом ключе. Ничего сверхъестественного.

— Согласны, что самый сложный выбор у тренерского штаба возник бы с основным вратарем? Бобровский, Василевский, Шестеркин, Сорокин — глаза разбегаются.

— Соглашусь, было бы сложно. А с другой стороны, легко. Точно не ошибешься с выбором. Каждый заслуживает место основного вратаря, у каждого есть определенный опыт и успехи.

— Для вас Андрей Василевский и остальные вратари в сборной — конкуренты или коллеги?

— Только коллеги. В сборной не может быть конкуренции. Тренеры решают, кто играет. Если приняли решение, что один играет, то другой обязательно ему помогает. Конкуренция может быть летом или в клубе, когда ты можешь повлиять на решение тренера. Но в одной команде — только коллеги, только поддержка. У всех одна цель — победа команды, и каждый должен вносить свой вклад в общее дело.