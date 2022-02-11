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Сегодня, 12:00

«Так играть нельзя». Что говорили Жамнов и хоккеисты после тяжелой победы над Данией

Жамнов остался недоволен игрой сборной России в матче против Дании на Олимпиаде-2022
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов.
Фото ФХР
Сборная России выиграла свой второй матч на Олимпиаде в Пекине, но после матча настроение у игроков и тренера было такое, словно потеряны все шансы выйти из группы.

Хоккей. Олимпийские игры-2022
Группа B
Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.
Вратари: Диков (58:08 — 59:54) — Федотов.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).
Судьи: Кэмпбелл, Франо.
11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Спор с Жамновым

Накануне наша команда провела полноценную тренировку. Удивило, что именно на нее вышел Сергей Плотников, но, побегав с запасными, он остался на основу. Мы внимательно следили за тем, с кем же будут наигрывать форварда. И ничего не поняли.

Как оказалось, даже тренеры не решили, что делать с нападающим. И его оставили в запасе.

— В следующем матче он точно сыграет, — пообещал главный тренер после датчан.

11&nbsp;февраля. Пекин. Дания&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:2. Игра сборной России — не для эстетов. Но результат есть

Еще на тренировке был один любопытный момент. Команда отрабатывала «два в ноль» (интересно, в какой ситуации это прошло бы в матче), к воротам вышли Никита Гусев и Вадим Шипачев. Гусев здорово бросил и попал.

— Вот так и бросай, — крикнул ему Жамнов. — Не ищи передачу.

Мы с главным тренером опять поспорили. На этот раз насчет большинства команды. Российские хоккеисты восемь раз получали преимущество на одного игрока, но не сумели поразить ворота. Надо отметить, что на одном занятии у команды получилось забить то ли с девятого, то ли с десятого раза. При этом использовали восемь вариантов.

— Да откуда вы взяли про восемь вариантов, — вспыхнул Жамнов. — У нас там всего 10-12 человек используется. Не было у нас никаких восьми вариантов.

— Но мы считали, — заметил я.

— Пришлите мне эти восемь вариантов, я посмотрю, — ответил тренер.

А вот и не пришлю. Потому что вдруг там правильный, а золотую медаль мне не вручат.

Жамнов вообще вышел слишком уж грустный. Пресс-конференция из-за этого задержалась почти на полчаса. Ходили самые дикие версии. Например, кто-то предположил, что он вообще не придет. Оказывается, было собрание.

— И на нем мы ребятам сказали, что так играть в зоне атаки нельзя, — объяснил Алексей. — Получая шайбу в зоне атаки, мы ее должны контролировать.

Сразу вспоминается знаменитый слух о том, что «Кузьменко плохо играет без шайбы». Это, может быть, действительно так, но у нас не осталось игроков, которые теперь хорошо работают с ней. А это печально.

9&nbsp;февраля. Пекин. Россия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 1:0. Антон Слепышев (слева). Федотов и меньшинство — молодцы. С дисциплиной и творчеством — проблемы. Рабинер — о стартовом матче сборной России на Олимпиаде

Проблемы первого звена

И еще одно напрягло после игры. Вы же видели, что после двух игр у первого звена 0 очков. Не видно Шипачева (правда, у него был хороший шанс), Гусева (у него, впрочем, было два опасных момента за два матча). Так вот, нападающий «Динамо» на прямой вопрос, не заставляют ли его делать в команде то, к чему он не приучен, ответил коротко, но очень информативно:

— Без комментариев.

Все понятно. Шипачева-то можно хотя бы оставить в покое на льду. Три тройки могут обороняться.

И все-таки непонятно, почему Жамнов стоял в микст-зоне так, словно его команда проиграла. Результат-то посмотрите? 2:0, у нас не пропущено ни одной шайбы за шесть периодов. Чего грустить?

— Надеюсь, что я выйду к вам в более веселом настроении, — вздохнул главный тренер.

— Завтра, — крикнул я.

— Надеюсь, что уже завтра.

У нас матч против Чехии. Те от обороны играть не будут. Это не швейцарцы с датчанами.

12.02.2022 | Россия — Чехия

В Пекине ковидные ограничения снимать не желают, даже послаблений не делают. Стоило выйти из столовой с завтрака без маски, как ко мне кинулись волонтеры с напоминанием. При этом какой-то странной жидкостью поливают пол и стены гостиницы, а также арены целый день. Из-за этого даже кофе приобрел странный вкус. Думаю, что опрыскивают и его. Но ничего, привык. Трудно без кофе-то.

Общее настроение игр передал Сергей Плотников, который за день до матча вышел к журналистам.

— Местные тут ходят, словно Фукусима рядом, — прокомментировал он.

А представьте, в чем бы они были, если бы рядом реально была атомная станция.

Матчи хоккейного турнира лучше смотреть по телевизору. Там хоть комментаторы настроение создают. Местные по-прежнему отказываются хоть что-то понимать в игре. Но зато есть ощущение, что идет предсезонный матч, слышно все, что подсказывают со скамейки, о чем говорят хоккеисты на льду.

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Похоже на «Сибирь»

Алексей Кудашов по-прежнему оживает, когда наши теряют шайбу. Видимо, из-за этого у нас «ноль» в графе «Пропущенные шайбы». Все время «ближе», «быстрей», «кати». Когда мы в атаке, никаких подсказок нет.

— Но мы добавили в некоторых моментах, которые, может быть, журналистам не видны, — похвалился автор первой шайбы Павел Карнаухов.

В каких? Видимо, еще не придумали, в каких именно. Но уже точно решили, что пресса этого не видит.

— Не накажут Кирилла Семенова за то, что вторую забил? — поинтересовались у него.

— Нет, не должны вроде, — неуверенно ответил нападающий.

Ну, кто знает, какая установка у этой команды.

Карнаухова стали терзать и по поводу того, похожа ли эта команда на ЦСКА времен Никитина. И он, и позже Алексей Жамнов отказались признавать сходство. Мне тоже, кажется, что это не ЦСКА. Скорее «Сибирь», которой приходится так играть из-за состава. Но мы-то могли набрать и более техничных. Тут потолка зарплат нет.

У нас первая потеря. Нападающий Артур Каюмов в первом периоде неудачно попал под силовой прием, его увели в раздевалку, и больше он на площадке не появлялся. Судя по всему, что-то серьезное.

— Вечером мы поймем больше, — аккуратно заметил Жамнов. — Пока же это травма верхней части тела.

Каюмова может заменить Кирилл Марченко, но тут надо смотреть не по позиции, а по навыкам. Бывший форвард «Локомотива» — игрок меньшинства. Скорее уж в заявку внесут Артема Анисимова, на втором месте в прогнозах — Александр Кадейкин.

Пугает же пока только то, что сборные Финляндии и Канады, которые считаются нашими основными конкурентами в борьбе за золото, играют совершенно иначе. Но это все субъективно, кто знает, какую тактику они изберут, когда попадут на команду Алексея Жамнова.

Да и мы должны разбегаться. Победы — это прекрасно, но хотелось бы чего-то большего от самого хоккея. Зрелища, что ли. Впрочем, сомневаюсь, что эта команда будет играть иначе. С чего бы ей менять тактику, которая принесла две сухие победы подряд? Смиритесь.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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