Данию обыграли с трудом.

Хоккей. Олимпийские игры-2022

Группа B

Дания — Россия — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Карнаухов — 1 (Слепышев, Воронков), 28:18 — 0:1. Семенов — 1 (п.в.), 59:54 — 0:2.

Вратари: Диков (58:08 — 59:54) — Федотов.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 16 (3+5+8) — 33 (6+18+9).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

11 февраля. Пекин. Национальный. 907 зрителей

Игра сборной России против Швейцарии оставила двоякое впечатление. С одной стороны, есть победа над непростым соперником, с другой — в действиях команды Алексея Жамнова было минимум креатива, единственный гол был забит с помощью рикошета, а швейцарцы откровенно простили россиян, не попав в пустые ворота в концовке.

Казалось бы, с Данией должно быть попроще — средний уровень игроков у них заметно ниже. Кому забивать, если не главным аутсайдерам группы? Но российская сборная не изменила себе — за первые 10 минут матча команда нанесла лишь один бросок по чужим воротам. Датчане выстроили классические оборонительные 1-4, встречая соперника между своей синей и красной линиями. Пройти эту стену было очень сложно, и моментов в первые 20 минут почти не было.

Если в первом периоде вы могли спокойно досыпать до 8 утра и не отвлекаться, то с начала второго российская сборная как будто проснулась сама и разбудила тех, кто задремал перед телевизором. Сработала замена Кирилла Семенова на Владимира Ткачева в центре второй тройки — последний вместе со Станиславом Галиевым провели два сезона в одном звене в «Ак Барсе» и всегда находили общий язык. В первой же смене они сыграли острее, чем вся сборная за первые 20 минут игры.

Два подряд большинства — казалось бы, идеальные условия для того, чтобы открыть счет. Но у России не получилось реализовать численное преимущество — вратарь датчан Диков очень уверенно отразил все броски. Но в середине второго периода небольшая помарка вратаря стоила датчанам пропущенного гола. После наброса Диков не слишком удачно отбил шайбу в сторону, и ее подхватил Воронков. Форвард «Ак Барса» сделал передачу на Слепышева, бросившего в касание, а на добивании первым был Карнаухов.

Паша Карнаухов открывает счёт своим шайбам на Олимпийских играх! ??? pic.twitter.com/beMLfjnL24 — ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 11, 2022

Ждать после такого феерии и открытой игры от нашей сборной — значит совсем не следить за ней на этом турнире. Датчане не сразу отошли от своей тактики и до конца второго периода по инерции продолжали играть от обороны. Только в третьей двадцатиминутке соперник пошел вперед, и Ивану Федотову порой приходилось непросто.

Один супермомент у датчан был — Федотов был отыгран, но в пустые ворота наши соперники не попали. Зато Кирилл Семенов — попал! Перехватив шайбу в средней зоне, форвард «Авангарда» сделал счет на табло более внушительным за пять секунд до конца матча. Эстетического удовольствия болельщики от матчей сборной в Пекине не испытают — это уже и так понятно. Но результат есть — шесть очков из шести возможных.