Если Россия не пройдет четвертьфинал, это будет катастрофа. Но дорога в четверку уже почти открыта

До полуфинала команда Алексея Жамнова точно не сыграет с топ-сборной. Нашу команду ждет Латвия или Дания.

Спасибо Дании

Вымученные победы над Данией и Швейцарией, а также ничья в основное время с Чехией позволили российской сборной автоматически пройти в четвертьфинал. Избежав дополнительного раунда плей-офф, где, к слову, сыграют те же грозные канадцы. День для восстановления и разбора ошибок лишним не будет. Потери игрового тонуса команде Алексея Жамнова опасаться не стоит. Тем более, что в четвертьфинале россиян ждет наиболее комфортный соперник из семи остальных участников. Мы выходим на победителя пары Дания — Латвия — а значит, до полуфинала не встретимся с топ-сборными в значимом матче.

За удачный посев россияне должны выразить слова благодарности датчанам, которые умудрились отобрать очки в группе у чехов и швейцарцев. Тем самым поднялись на шестое место в общем рейтинге перед плей-офф и получили в соперники Латвию — аутсайдера квартета С. Команда Хайнца Элерса двумя неожиданными победами спутала турнирную сетку и помогла сборной России. Учитывая сенсации в группе, датчанам по силам пройти и банду Харийса Витолиньша, которая не разжилась очками в трех матчах. Дальше их будет ждать вторая встреча на Олимпиаде с детищем Жамнова.

Российскую сборную много критиковали на групповом этапе. Мало творчества и креатива, проблемы с большинством и меньшинством, а хоккей невозможно смотреть. «Собаки лают, караван идет» — старое изречение подходит для описания пути нашей команды к четвертьфиналу. Две нервные победы и овертайм после перестрелки с чехами гарантировали России первое место в квартете и третью позицию в итоговом рейтинге. Неправильно называть выполненную задачу на групповом этапе удачей. Да, россиянам повезло, что Дания разогналась не на шутку — но с игрой нашей сборной это никак не связано. А, возможно, это был расчет штаба сборной — отдадим два очка чехам, а сами получим в четвертьфинале самую слабую пару. Неужели такой план подсказал астролог?

После 1/4 нас, скорее всего, ждут финны

Россияне обязаны проходить Данию или Латвию. Победим 1:0 или 6:5 — не так и важно. Фиаско в четвертьфинале станет катастрофой вселенского масштаба, последствия которой для российского хоккея страшно даже предполагать. Наша сборная сыграет с соперниками, для которых четвертьфинал — уже восьмое чудо света. Не укладывается в голове, что должны пойти не так, чтобы россияне пролетели мимо топ-4 Олимпиады.

Мы избежали встречи с крепкой Германией, от которой после корейских Игр всегда ждешь сюрпризов. Разошлись со словаками, которым уступили единственный матч в Пхенчхане-2018. Да и традиционно игры с ними доставляли трудности на Олимпиадах.

Дания и Латвия по составу далеки от той же Швейцария. Из всех возможных вариантов, если не рассматривать бедолаг китайцев, нам достанется слабейший соперник по четвертьфиналу. Как минимум — на бумаге. Дорога в полуфинал для россиян открыта.