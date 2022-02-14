Итоги группового этапа.

15 февраля в олимпийском хоккейном турнире состоится предварительный раунд — в четырех парах определятся оставшиеся четвертьфиналисты. Сборные США, Финляндии, Швеции и России уже гарантировали себе выход в 1/4 финала.

Американцы во главе с кахаэловским звеном Агостино — Миле — О'Нилл и кучей щеглов из студенческой NCAA — однозначно самая симпатичная и, пожалуй, самая гибкая команда на турнире, умеющая подстраиваться под соперника. Решающий матч с канадцами за первое место в группе А это продемонстрировал как нельзя лучше. Парни Дэвида Куинна приехали в Пекин с какой-то бешеной «физикой», которая позволяет им носиться все 60 минут в потрясающем темпе и сознательно играть за счет быстрых контратак, на которых и погорели соседи по континенту.

И ведь не сказать, что прямой выход США в четвертьфинал — это сенсация. Уровень американской студенческой лиги у нас по-прежнему недооценивается. Однако сколько раз эти голодные и по-спортивному злые тинейджеры выходили и обламывали зубы командам-фаворитам на чемпионатах мирах? Поэтому потолка у команды бывшего коуча «Рейнджерс» на этой Олимпиаде нет.

От выступления финской сборной на первом этапе остались смешанные впечатления. Команда Юкки Ялонена на классе — как и полагается претенденту на золото — разобралась со Словакией и Латвией, а против Швеции сам загнала себя в угол бестолковыми удалениями. Проблемы с дисциплиной — это, казалось, вообще не про Суоми. Не знаю, что Юкка Ялонен говорил в перерыве перед третьим периодом, но за оставшиеся 20 минут финны устроили сумасшедший камбэк и вырвали победу в овертайме.

Сами создали трудности, сами их исправили и оставили соперника в дураках. Возможно, это даже к лучшему. Все поняли, что финны способны быстро перестроиться по ходу матча, добавить в наглости и сыграть от атаки, отказавшись от консервативного стиля. А у старины Ялонена припасены козыри, которые он сможет предложить даже в неудачно складывающихся матчах. Кажется, помешать финнам добраться до финала могут только они сами.

Хоккеисты сборной Швеции. Фото Reuters

«Тре Крунур» были очень близки к тому, чтобы занять первое место в группе С, но, ведя 3:0 после второго периода у финнов, не смогли удержать победу (3:4 ОТ). В этом матче можно было найти все хорошее и плохое в игре сборной Швеции на турнире. Солидное большинство (5 шайб, процент реализации — 31,25, общее четвертое место), отвратительное меньшинство (4 шайбы, процент «убийства» — 60, последнее место), слабые действия на своем пятачке и снижение концентрации при преимуществе в счете.

Вероятно, и дальше главный тренер Юхан Гарпенлев будет верить в Магнуса Хелльберга, несмотря на поражение от финнов. Вратарь «Сочи» провел два матча и выглядел надежнее, чем представитель СКА Ларс Юханссон. В нападении самой яркой фигурой стал Лукас Валльмарк, забросивший четыре шайбы. В ЦСКА он полезен, но лидером не стал, поэтому сложно предположить, что ему удастся повести за собой остальных в Пекине. В четвертьфинале против сборной Канады, которая без проблем должна справиться с Китаем, шведы точно не будут считаться фаворитами.

Даже результативный и развеселый матч с Чехией не позволяет абстрагироваться от проблем нашей сборной с контролем, созиданием, большинством, хандрой наших главных сил в атаке и убитой длительным перерывом «физикой», не позволяющей проламывать хорошо организованную оборону. Зато у нас все в порядке с основным голкипером Иваном Федотовым, который во многом обеспечил первое место в группе B в стартовых матчах со Швейцарией и Данией.

Перед четвертьфиналом, где сборная России будет ждать победителя пары Латвия — Дания, у тренерского штаба Алексея Жамнова есть еще два дня на сбор информации и рефлексию. И если положительных сдвигов у нашей команды не наметится, то уехать дальше полуфинала будет архисложно.

Хоккеисты сборной Канады. Фото Reuters

Канадцы, как и американцы, играют в невероятно быстрый хоккей с постоянным движением, мгновенным переходом средней зоны и традиционно мощным форчекингом. Но прямо сейчас у команды Клода Жюльена есть две проблемы — не самая мобильная оборона, которую очень легко взламывали на контратаках хоккеисты из США, и текущая форма основного голкипера Эдди Паскуале, не производящего впечатление одного из лучших вратарей, играющих по эту сторону океана.

И если Китай и Германию Канада переиграла на классе, не выпячивая проблему наружу, то сборная Куинна стала для нее хорошей лакмусовой бумажкой. Впрочем, есть ощущение, что на этом турнире только американцы и финны способны оголить слабые места команды старика Клода.

Датчане преподнесли сенсацию на первом этапе. Кто мог предположить, что парни Хайнца Элерса отберут очки у чехов и швейцарцев, а от россиян пропустят только две шайбы (да и то одну — в пустые ворота)? Тренер ставит на оборонительный хоккей, при котором важнее всего минимизировать ошибки в своей зоне. А в чужой — что-нибудь да сообразим.

Подвиги датчан были бы невозможны без качественной игры вратарей. Плей-офф основным начнет Себастьян Дам, которому по силам вытащить матч против не самого мастеровитого соперника чуть ли не в одиночку. Но четвертьфинал, учитывая рейтинг сборных перед плей-офф, — потолок для Дании.

Хоккеисты сборной Чехии. Фото Reuters

Чехи на групповом этапе показали, что стабильность — не их кредо. С датчанами и швейцарцами их преследовал кризис идей в нападении. С россиянами команда Филипа Пешана забила шесть голов и оторвалась сполна. Словно на третий матч вышла другая сборная, а не та, которая мучилась с Данией и Швейцарией. У Чехии много опций в нападении, достаточно опытных технарей, способных решать эпизоды. Опасения вызывают вратари и оборона. Прослеживается явный дисбаланс между атакой и защитой.

Против организованных и закрытых команд чехам будет нелегко. На кураже они могут разобраться с бесхребетными шведами или молодыми американцами, и матч обязательно напомнит перестрелку на Диком Западе. Терпеть команда Пешана не умеет — за эмоциями последуют ошибки, за которые чехов обязательно накажут.

Хоккеисты сборной Словакии. Фото Reuters

Главное, что запомнилось из игры сборной на групповом этапе, — конечно, 17-летний нападающий Юрай Слафковски. В трех матчах он отличился четырежды и делит лидерство в списке лучших снайперов Олимпиады со шведом Валльмарком. В остальном же у словаков довольно серая сборная, время которой должно наступить в ближайшие года два-три.

Швейцарцы уступили во всех трех матчах, но безнадежного впечатления своей игрой не оставили. Команда билась в каждой встрече и ни в чем не уступила соперникам, за исключением реализации голевых моментов. От ее действий осталось очевидное ощущение недосказанности.

Только в заключительной встрече против датчан смог принять участие потенциально самый опасный форвард сборной Швейцарии Денис Мальгин, вылечившийся от коронавируса, а планировавшийся в первое звено нападающий Дарио Симион весь предварительный этап провел на карантине. Шансы в 1/8 против чехов — 50 на 50, в группе сборная Швейцарии проиграла этому сопернику только в серии послематчевых бросков (1:2 Б).

Хоккеисты сборной Германии. Фото Reuters

Немцы проявили себя не так уж плохо, если абстрагироваться от результатов. Матчем против хозяев, в котором сборная Германии вела 3:0 и едва не упустила победу, гордиться нет повода. Но в играх против Канады и США были удачные отрезки. Четыре года назад немцы в группе тоже одержали всего одну победу, в серии послематчевых бросков одолев Норвегию, уступили Швеции и Финляндии, но в плей-офф разогнались и были близки к золоту.

Нынешняя команда в плане мастерства и опыта выглядит посильнее самой себя образца Пхенчхана-2018, а несколько игроков (Кюнхакль, Ридер, Хольцер, Кахун) имеют приличный опыт выступлений в НХЛ. Системность, организованность и дисциплина никуда не делись. Сборная Германии с десятью серебряными призерами прошлой Олимпиады в составе — основной претендент на сенсацию из команд нижней сетки.

Хоккеисты сборной Латвии. Фото AFP

Несмотря на 0 очков и три поражения в основное время, команда Харийса Витолиньша оставила неплохое впечатление. И со шведами (2:3), и с финнами (1:3) латвийская сборная не выглядела беспомощной, а в итоге вообще получила достаточно неплохие шансы на выход в четвертьфинал — в квалификационном раунде латыши сыграют с Данией. Это команды примерно одного уровня, и если Латвии удастся выйти в четвертьфинал, турнир явно будет признан удачным для команды. Пусть до этого сборная и проиграла все три матча.

12. Китай

Что хорошего можно было ожидать от команды, составленной из игроков «Куньлуня»? Перед началом турнира мы делали прогнозы, сколько пропустят китайцы на домашней Олимпиаде. Меньше 20 никто не поставил — по итогам группового этапа сборная Китая уже пропустила 16. Но все впереди — есть еще матч с Канадой, который совершенно точно станет для команды последним на Олимпиаде. И стоило вообще заморачиваться с КХЛ и развитием хоккея?