Если Россия продолжит вымучивать победы, ей поможет только классный вратарь. И он есть

Разбираем надежную игру Ивана Федотова в невзрачном матче против Швейцарии.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. Группа B

Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.

Вратари: Федотов — Берра (59:27).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).

Судьи: Сидоренко, Шрадер.

9 февраля. Пекин. Национальный дворец спорта.

Не ждал феерии от российской сборной в матче — открытии Олимпиады против Швейцарии. С контрольными играми у нашей команды не срослось. Последние матчи в КХЛ прошли в начале января. Почти месячная пауза без достойного сопротивления пройти бесследно не могла. Никакие тренировки и двусторонки не заменят игр с соперниками, которые будут бить туда, где больно, которые заставят бороться за каждую шайбу в каждом моменте.

Пока не время для долгоиграющих выводов по содержанию хоккея. Больше волнует вопрос: сколько потребуется матчей, чтобы войти в игровой ритм? Надеюсь, что одного — со Швейцарией. Со второго периода заставлял себя внимательно следить за происходящим на льду. Заставлял, а не наслаждался. Помнится, тренерский штаб россиян обещал, что сборная сыграет от атаки. Сегодня наши терпели, вместо того чтобы созидать. Бились, цеплялись, втыкались — все что угодно, но не творили.

Швейцария — комфортный соперник для первого матча. Боюсь, что с теми же финнами или канадцами (понимаю, что их нет в группе, это — для примера) за счет одного удачного рикошета отскочить не получилось бы. Слукавлю, если напишу, что россияне выстроили крепость в своей зоне и не выкатывались за красную линию. В атаке многое получалось у звена Вадима Шипачева. Технично, красиво, но не хватало темпа. Потерялась тройка Кирилла Семенова. Остальные два сочетания занимались привычной для себя работой: бились, цеплялись, втыкались. Действовали организованно, но малоэффективно в атаке.

Идиллию мог разрушить один человек — Иван Федотов. Одна ошибка голкипера россиян перевернула бы матч. Швейцарцы создали достаточно моментов, чтобы забить. Без геройств Федотова, совершившего пару важных спасений, о нуле пропущенных шайб оставалось бы только мечтать. Получилось у Ивана и штанги с перекладиной заколдовать — несколько раз нас выручил каркас ворот.

До Олимпиады вратарскую линию россиян небезосновательно называли самой проблемной. Для Федотова и Билялова это первый крупный турнир в сборной. Самонов сидит в запасе в СКА. Основным в итоге выбрали Ивана. Голкипер ЦСКА здорово провел Кубок Первого канала, стабильно играет в клубе. Его прогресс за последние сезоны — напомню, что летом Ивана выменяли из «Трактора», — очевиден.

Сегодня Федотов намекнул скептикам, что переживать за голкиперов сборной не стоит. Иван сыграл спокойно, без лишних нервов и метаний по вратарской. Помню, что один раз он ошибся, когда помогал партнерам клюшкой за воротами, но это мелочь. 33 отраженных броска, минимум отскоков перед собой — все это Иван Федотов против Швейцарии.

Показательно, что после матча голкипер вышел в микст-зону и отвечал на вопросы журналистов. Обычно вратари остаются в себе, стараются не растрачивать эмоции и нередко прячутся от корреспондентов. Непоколебимого Федотова полетевшие в Пекин коллеги ничуть не смутили.

Федотов дебютировал за сборную с «сухаря». Для меня Иван, бесспорно, лучший игрок матча. Безошибочные действия придадут психологической уверенности и самому вратарю, и партнерам. Тем более Федотов конкурировал с шикарным Рето Беррой, который творил чудеса в швейцарских воротах. Голкиперу важно не только справиться со своей работой, но и не дрогнуть на фоне сильного оппонента.

12.02.2022 | Россия — Чехия

Алексей Жамнов после матча подтвердил, что ощущалось отсутствие игровой практики. И добавил, что команда будет стараться показывать более комбинационный хоккей. Поживем — увидим. Если сборная продолжит и дальше так вымучивать победы, то только феноменальная игра вратаря поможет добраться до медалей. Федотову надо провести турнир жизни, чтобы дать шансы партнерам, у которых могут возникнуть проблемы с реализацией и творчеством. Невзрачную игру со Швейцарией спишем на отсутствие игровой практики. Дальше таких оправданий не будет.