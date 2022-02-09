От провала на старте спасло чудо. Против Швейцарии Россия не играла, а мучилась

Впрочем, выводы по первой игре делать рано.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. Группа B

Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.

Вратари: Федотов — Берра (59:27).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).

Судьи: Сидоренко, Шрадер.

9 февраля. Пекин. Национальный.

В стартовом матче Олимпийского турнира в Пекине сборной России достался практически идеальный соперник. Постоянно прогрессирующие швейцарцы пусть и по-прежнему уступают россиянам по среднему уровню, но все же привезли в Китай традиционно ровную и по-швейцарски качественную команду, с которой никому не будет легко.

А значит, тренерский штаб Алексея Жамнова, не имевший возможности пощупать команду в контрольных матчах, с ходу мог оценить ее состояние на фоне серьезного оппонента и оперативно определить слабые места.

Как и обещал главный тренер, наша сборная не стала менять тройки, которые наигрывали на последних тренировках, и не стала «раздевать» на матч прибывшего в Пекин чуть позже остальных Сергея Плотникова. Артема Анисимова, прилетевшего вместе с ним, пока и вовсе не заявили. Изменения коснулись лишь обороны, где место в третьей паре рядом с Вячеславом у магнитогорца Артема Минулина отвоевал челябинец Сергей Телегин. Забавно, но на графике с составом пресс-служба ФХР разместила рядом с его фамилией лицо Ивана Телегина — чуть позже ошибку исправили, но интернет помнит все.

И вряд ли для кого-то стало сюрпризом, что открывать Олимпиаду доверили голкиперу ЦСКА Ивану Федотову, которого готовили к роли основного на Кубке Первого канала в конце декабря.



Стоило ли сразу ждать конструктива от команды Жамнова, больше месяца варившейся в собственном соку в Новогорске и игравшей только двухсторонки? Нет, нет и еще раз нет. Ни о каком рисунке в первые 20 минут речи не шло, а какие-то намеки на целостность и позиционные атаки логично исходили лишь от звена Шипачева, которое периодически устраивало вялые карусели в чужой зоне. Впрочем, даже оно было вынуждено чаще бросать с периметра, а редкие попытки Михаила Григоренко вылезти на пятак клюшкой пресекал опытнейший голкипер швейцарцев Ретто Берра.

У команды Патрика Фишера поначалу отношения с позиционками также не складывались. Не помогло даже раннее большинство, которое им подарил молодой Александр Никишин. Тем не менее швейцарцы не стеснялись заряжать по воротам Федотова при любой удобной возможности и перебрасывали россиян. И именно они забросили первую шайбу за пару секунд до первого перерыва. Правда, сделали это в собственные ворота.

Когда команды мыслями уже были в раздевалках, Антон Слепышев, оказавшись в углу чужой зоны, здорово набросил с неудобной на пятак, и от ноги Энцо Корви шайба шмыгнула в ворота Берра.

Антон Слепышев забрасывает первую шайбу нашей сборной на Олимпиаде! ??? pic.twitter.com/wWDqZPxsYR — ХК ЦСКА Москва (@hccska) February 9, 2022



Насколько команда Фишера безобразно распорядилась большинством в первом периоде, настолько же она была прекрасна при розыгрыше лишнего во втором, когда две минуты за опасную игру высокоподнятой клюшкой схватил Станислав Галиев. Как только швейцарцы смогли расставиться и заставить шайбу ходить по зоне Федотова куда быстрее, чем в первой попытке, за оборону сборной России стало тревожно. И неизвестно, как бы сложилась игра, если бы россиян после одного из бросков не спасла штанга. Однако точно после этого сборная Швейцарии включила скорости и по полной использовала возможности ближней лавки, грамотно раскидывая шайбу вдоль бортов.

А вот то, что сотворил Антон Слепышев незадолго до конца второго периода, не поддается никакому объяснению. Зачем автор первой шайбы сборной России боднул головой на 4 минуты после свистка Янника Вебера, не понял ни Алексей Жамнов, ни даже он сам. Если бы на его месте оказался условный Александр Никишин, подобную выходку еще можно было объяснить кипящей головой и отсутствием опыта стрессовых ситуаций. Но, когда команду на ровном месте подставляет 27-летний нападающий с опытом игры в Северной Америке и на ЧМ, никаких оправданий быть не может.

Антон Слепышев получает 2+2 за удар головой pic.twitter.com/1iAXOcTc8x — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 9, 2022

При этом россиянам очень повезло, что за пародию на Зидана судьи не дали форварду ЦСКА 5+20. Так что его счастье сегодня наверняка не в заброшенной шайбе, а в том, что партнеры героически убили его штрафное время.

Чем-то похожим на открытый хоккей с обилием моментов и острыми контратаками команды порадовали только в последние 10 минут, когда Швейцарии пришлось раскрываться. И только какое-то чудо уберегло сборную Россию от шайбы Фабриса Герцога, зацепившего штангу и не попавшего в пустой угол с убойной позиции.

Какими бы тяжелыми ни были мучения нашей команды в стартовом матче Олимпиады, делать долгоиграющие выводы после первой игры за полтора месяца не стоит. Да, победу у швейцарцев россияне действительно вымучили. Да, где-то отскочили. Да, выглядели усыпляюще медленно. Да, креатив если только у звена Шипачева. Но разве мы ждали чего-то иного после стольких дней простоя? Наверняка позитивные сдвиги в игре еще будут, и хочется верить, что штаб Жамнова успеет провести отладку до главного матча в группе со сборной Чехии. Вот только «атакующим хоккеем», в который хотят играть наши тренеры, пока и не пахнет.

12.02.2022 | Россия — Чехия