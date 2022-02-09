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Сегодня, 16:20

Сборная России не имеет права так играть. Матч со Швейцарией — печальное зрелище

Сборной России по хоккею повезло в стартовом матче Олимпийских игр-2022
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сборная России победила Швейцарию.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нашей команде просто повезло.

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. Группа B
Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.
Вратари: Федотов — Берра (59:27).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11).
Судьи: Сидоренко, Шрадер.
9 февраля. Пекин. Национальный.

Сборная России стартовала на Олимпиаде с победы — за этим громким заголовком скрывается максимально пресный матч против Швейцарии, в котором команде Алексея Жамнова откровенно повезло. Единственный гол Антон Слепышев забил после рикошета от конька соперника, а в концовке матча форвард швейцарцев Херцог попал в штангу, бросая с полметра в пустые ворота.

Креатив в чужой зоне исходил только от тройки Шипачева, хотя это было вполне ожидаемо, учитывая подбор игроков в этой сборной. Очень понравилась тройка Карнаухова — форвард армейцев и Дмитрий Воронков просто сминали соперников в силовой борьбе, а на последней минуте отлично убили секунд 40 игры, укрывая шайбу у бортов. Но такой ли игры мы хотим видеть от российской сборной?

12.02.2022 | Россия — Чехия

Поражение сборной в полуфинале чемпионата мира-2019 от финнов казалось кошмаром — при наличии в команде Кучерова, Гусева, Овечкина, Кузнецова, Малкина, Капризова россияне не забросили ни одной шайбы. Тогда финны грамотно сыграли от обороны и реализовали чуть ли не единственный момент. Для них такая тактика была оправданна — в составе сборной Суоми было лишь два игрока из НХЛ, а звезд не было вообще.

Главный тренер сборной России на том чемпионате мира Илья Воробьев после турнира выразил интересную мысль: «Сборная России так никогда не играла и, надеюсь, не будет. Думаю, это вызвало бы отторжение у болельщиков, да и у самих игроков». Нельзя сказать, что нынешняя игра российской сборной — калька с тех финнов. Но и привычного креатива в атаке нет абсолютно.

Стычка хоккеистов возле ворот сборной Швейцарии.

Яркие крайние нападающие — главная отличительная черта российской хоккейной школы. Из тех, кто играет в НХЛ, можно набрать два состава, и ярко выраженных чеккеров среди них нет. Хватает мастеров и в КХЛ, но в сборной решили отказаться от Кузьменко, Толчинского, Бурдасова, Жафярова.

Андрей Кузьменко. Сборная России хочет играть в атакующий хоккей, но отказывается от второго бомбардира КХЛ. Как такое возможно?

В Пхенчхане у российской сборной были не только Гусев, Капризов и Ковальчук — место нашлось и для Мозякина с Широковым и Барабановым. И в ключевой момент вытаскивали матчи именно в атаке. Кто сейчас сможет потащить команду за собой, кроме Гусева и Шипачева? Нет идей и в большинстве.

Если сборная России выиграет Олимпиаду, то никто и не вспомнит, в каком стиле она играла. Но статус турнира автоматически притягивает обывателей, которые не следят за хоккеем круглый год. И от такого «зрелища» на льду любви к игре у них не прибавится.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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