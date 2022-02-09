Первая хоккейная сенсация Олимпиады. Аутсайдеры вырвали победу у Чехии

Дания неожиданно обыграла претендента на медали.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Группа B

Чехия — Дания — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы: М. Лауридсен — 1, 11:21 — 0:1. Нильсен — 1 (буллит), 17:23 — 0:2. Червенка — 1 (Коварж), 23:45 — 1:2.

Вратари: Грубец (58:52) — Дам.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 40 (17+10+13) — 17 (4+8+5).

Судьи: Гуэн, Черриг.

9 февраля. Пекин. Национальный дворец спорта.

На сборную Чехии еще до старта Олимпиады свалилось немало проблем. Из-за ковидных передряг команда вылетела в Пекин не в полном составе. Больше половины игроков остались дома. Дошло до того, что на тренировках в Китае ворота защищал сервисмен Петер Шулан, пока не приехали основные голкиперы. А полевые не могли потренироваться в формате «пять на пять». Для этого банально не хватало человек. Первое занятие на Олимпиаде чехи провели вшестером. Впрочем, задержка с отправлением не помешала находящемуся на карантине вратарю Шимону Грубецу поучаствовать в открытии Игр дистанционно — перед экраном телевизора.

Постепенно чешские хоккеисты присоединялись к команде. Впрочем, не обошлось без неприятностей и в Китае — после прилета положительный тест получил Давид Крейчи — главная звездочка сборной. Форвард еще в прошлом сезоне играл за «Бостон», но летом вернулся в родной чемпионат. У чехов возрастная команда — оставалось загадкой, скажется ли пауза без тренировок и матчей на кондициях хоккеистов.

К первому матчу на Олимпиаде чехи справились с ковидными неприятностями. «Больные» выздоровели и получили отрицательные тесты. Против датчан — формальных аутсайдеров группы — Филип Пешан выставил боевой состав. С Грубецом в воротах, Крейчи в первой тройке, Романом Червенкой, Яном Коваржем и челябинской связкой Седлак — Гика. Перечисленные фамилии на слуху у болельщиков КХЛ. Казалось, что эти парни отгрузят датчанам четыре-пять шайб и в приподнятом настроении поедут в отель — готовиться к следующим матчам. Не тут-то было. Конвертировать внушительное игровое преимущество в первую победу на Олимпиаде чехам не удалось.

Все пошло не по плану уже в первом периоде. Чехи доминировали, больше владели шайбой и нагружали бросками вратаря датчан Себастьяна Дама. Вот только забить не смогли, а их соперники выжали максимум из созданных моментов. Солидное превосходство по броскам (17-4) в пользу Чехии растворилось после свистка на перерыв, когда на табло горело 2:0 в пользу Дании.

9 февраля. Пекин. Чехия — Дания — 1:2. Франс Нильсон празднует заброшенную шайбу. Фото Reuters Фото Reuters

Две пропущенные шайбы с четырех бросков — явно не такого начала Олимпиады ждал Шимон Грубец. Первый гол не без помощи рикошета сообразил защитник шведского «Мальмо» Маркус Лауридсен. Второй — реализованный буллит Франса Нильсона. Вместо того чтобы отыграться в большинстве, чехи в формате «пять на четыре» нарвались на штрафной бросок. Экс-форвард «Детройта» и «Айлендерс» с легкостью переиграл Грубеца.

Отчаянная погоня команды Филипа Пешана закончилась безрезультатно. Шайба Романа Червенки, для которого это уже четвертая Олимпиада, только помогла чехам сократить отставание до минимума.

Датчане действовали вторым номером, застегнулись на все пуговицы в обороне и не стеснялись упрощать игру. Три попытки в большинстве чехи отбегали вхолостую. За их розыгрышем, особенно когда на льду появлялись Коварж и Червенка, было приятно наблюдать. Много передач, смены позиций. Однако компактная оборона датчан съедала все обострения и не позволяла выводить форвардов на выгодные позиции. Не помогла чехам и замена вратаря на шестого полевого. Томаш Кундратек был близок к тому, чтобы перевести матч в овертайм, но Себастьяна Дама спасла штанга. Голкипер заговорил каркас ворот не хуже Ивана Федотова из российской сборной. Всего у Дама 39 отраженных бросков — блестящая игра.

Неожиданное поражение чехов не влияет на их турнирные перспективы — в плей-офф выходят все 12 команд. Порадуемся, что на китайских Играх уже состоялась первая сенсация. Дебютанты Олимпиад датчане дотерпели до победы против опытных чехов. Их следующий соперник как раз сборная России. Недооценка команды Хайнца Элерса может сыграть с нами злую шутку. Не хотелось бы повторить ошибки чешских хоккеистов.