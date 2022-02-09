Рецензия обозревателя «СЭ» на игру Россия Швейцария , открывавшую мужской хоккейный турнир Олимпиады в Пекине .

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Группа B

Россия — Швейцария — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Слепышев — 1 (Семенов), 19:57 — 1:0.

Вратари: Федотов — Берра (59:27).

Штраф: 14 — 10. Броски: 30 (8+11+11) — 33 (9+13+11). Судьи: Сидоренко, Шрадер. 9 февраля.

Пекин. Государственный дворец спорта.

Герой Федотов

Во втором периоде стартового матча сборной России на Олимпиаде-2022 был чудный повтор на кубе пекинской арены. После страшного щелчка недавнего игрока «Авангарда» и «Колорадо» Свена Андригетто в перекладину, звон которой был почти колокольным, наш вратарь Иван Федотов дружески похлопывал эту самую перекладину и разговаривал с ней. Футбольный голкипер Артем Ребров эту манеру общения с каркасом ворот и привлечения его на свою сторону хорошо знает!

— Каркас ворот — лучший друг вратаря, — с улыбкой подтвердит насчет штанг и перекладин исполин-голкипер из ЦСКА (202 см) в смешанной зоне после игры. Слушать уроженца финской Лаппеэнранты (да-да, у парня с настолько русскими именем и фамилией корни по маме — из страны Суоми) одно удовольствие. Коллеги говорят, что он и в КХЛ такой же, и журналисты его очень любят.

Но намного важнее, что удовольствием в этот день было на Федотова смотреть. Пожалуй, единственным для российских хоккейных болельщиков. Ну, особо подкованным можно было впасть в негу от игры наших бригад меньшинства и центрфорвардов на вбрасываниях. Не пропустить за восемь минут численного преимущества соперника и выдать 65,5% выигранных единоборств на точке — это ведь тоже огромная, хотя и внешне не особо эффектная часть любой победы.

И всё же Федотов — конечно, главный герой. В своем первом матче на Олимпиадах почти не имевший международного опыта армеец не допускал отскоков (как сказал во втором перерыве Игорь Ларионов, juicy rebound, что в англоязычной хоккейной терминологии означает «сочный отскок», был только один — от перекладины), был очень спокоен и внушал эту свою невозмутимость партнерам. «Сухарь» в такой игре, когда по его воротам нанесли 33 броска, и зачастую очень опасных, очень хорош с психологической точки зрения. Классный дебют!

Главный тренер Алексей Жамнов, правда, скажет, что главной в том числе для Федотова была победа, а не сухой матч. Но согласитесь: счет, допустим, 5:4 не внушает вратарю уверенности в светлом будущем, даже если его команда победила. А вот 1:0 для тонкой душевной организации любого голкипера — как бальзам на душу.

Победа без зрелища

В целом зрелище в матче открытия мужского хоккейного турнира было тягостное. Ну, в третьем периоде стало чуть получше — вспомнить хотя бы два красивых прохода Никиты Гусева, когда соперников подтащил 35-летний ветеран Рето Берра, отыгравший 76 матчей в четырех клубах НХЛ. И, как выяснилось, все еще находящийся в полном порядке.

Только против автогола за 2,7 секунды до конца первого периода он ничего поделать не смог. Антон Слепышев доработал эпизод, взял напором, бросил наудачу — и поразила Берру эта шальная пуля от Энцо Корви. Называйте такие голы «мусорными», как это делают за океаном, или какими угодно еще: гол — он и есть гол!

Повезло, конечно. Как и с перекладиной Андригетто — впрочем, на нее Россия ответила штангой 20-летнего Александра Никишина. А особенно повезло в эпизоде, когда Херцог в третьем периоде каким-то невероятным образом не заткнул шайбу с метра в пустые ворота. Не выиграть могли запросто, и не было бы в том никакой несправедливости. Абсолютно равный матч.

Но надо понимать: по-другому со зрелищем и быть не могло. Контрольных матчей-то не было вообще, а никакие двусторонки реальную игру не заменят — в этом Жамнов на сто процентов прав, и это реальность, а не отмазка.

Сказал ему, что бросился в глаза недостаток творчества, креативных игроков. Он обещал, что дальше, после сегодняшней вкатки в турнир (о ней же мне в первом перерыве говорил Ларионов, объясняя некоторую бестолковость происходящего на льду), творчества станет больше. Дай бог.

В любом случае хорошо, что выиграли, потому что матчей мало, времени для раскачки нет — так что очки надо брать и без игры, на характере и сплоченности. А уверенность, раскованность и игровая свобода приходят в том числе и на фоне вымученных побед.

В конечном счете первое место даст возможность пропустить промежуточный этап перед четвертьфиналом, лишнюю игру. Да и соперника по 1/4 обеспечит полегче. Правда, не всегда это помогает — вспомним Ванкувер, когда мы заняли место выше канадцев, тем пришлось провести лишний матч. А чем это кончилось?

Но всё равно — чем меньше сил ты тратишь до полуфинала, тем легче тебе на завершающих стадиях турнира. В том же Турине-2006, не выложись Россия на двести процентов с Канадой, а сыграй с легким соперником, — не было бы совокупных 0:7 в полуфинале и матче за третье место. А в Пхенчхане, напротив, четвертьфинал с Норвегией позволил сэкономить силы на сравнительно легкие 3:0 в полуфинале с Чехией.

Меньшинство и вбрасывания — два нехарактерных для России плюса

Вернусь еще к двум плюсам, для сборной России, вообще-то, не самым характерным, — меньшинству и вбрасываниям. Последними с центрфорвардами, как известно, предметно занимается маэстро этого жанра — Сергей Федоров. Поди выиграй «Селке Трофи», приз лучшему нападающему НХЛ оборонительного плана, если играешь в центре и слаб на вбрасываниях!

Исторически в этом разделе хоккея у нас беда. Правда, в первую очередь — против североамериканцев, так что здесь всё еще нуждается в проверке. Но Швейцария в этом смысле была просто разгромлена. В целом — 65,5% на 34,5%. В частности, Сергей Андронов разорвал оппонентов с показателем 81,2%, выиграв девять раз против двух. Ненамного от него отстали Кирилл Семенов (71,4) и Михаил Григоренко (63,6), деливший в первом звене вбрасывания с Вадимом Шипачевым. Да и капитан с Павлом Карнауховым не подвели, выиграв ровно по половине раз. Не уступил вообще никто!

Что касается меньшинства, то пары форвардов Андронов — Карнаухов (присутствию обоих в заявке на Пекин удивлялись поборники хоккейной романтики), Воронков — Семенов, защитники Елесин, Яковлев, Шарипзянов, Нестеров, взявшие на себя его наибольший объем, сработали образцово — и грамотно, и мужественно.

Кто из тренеров сборной занимается этим компонентом, в штабе не «колются», но, насколько мне известно, в наибольшей степени этот раздел — за Алексеем Кудашовым. Ну а раз защита — епархия Сергея Гончара, а команда не пропустила ни одного гола, то работа каждого из помощников Жамнова в этом матче в той или иной степени заслуживает одобрения.

Слепышев и недопустимые удаления

Но обратная сторона доблести бригад меньшинства — недисциплинированность тех, кто эти удаления «привозил». И если, по мнению того же Ларионова, раннее удаление Никишина — очень спорное, то удар соперника шлемом от Слепышева на исходе второго периода — конечно, нечто. К тому моменту сложный для нас отрезок второго периода сошел на нет, и с его 10-й по 17-ю минуту мы вели по броскам 7-0.

И тут вдруг Уэбер несильно подталкивает нашего автора гола на борт, а тот, развернувшись, вдруг устраивает хоккейный ремейк дуэли Зидан — Маттерацци. Судьи, дополнительно просмотрев эпизод, выписывают нашему форварду не две, а четыре минуты. Как позже выяснилось, могли и 5+20 впаять, — так что это еще либерализм.

Антон Слепышев получает 2+2 за удар головой pic.twitter.com/1iAXOcTc8x — Krusty Krab (@KrustyK34377291) February 9, 2022

Антон, это Олимпиада! Здесь вот эти вот пацанские разборки просто не имеют права на существование! Владимир Тарасенко по этому поводу говорил: вот он тебя спровоцировал, ты свое эго удовлетворил, на скамейку штрафников сел, команде отдуваться — а провокатор на своей командной лавке сидит и над тобой смеется.

После матча Слепышев извинился перед командой, покаялся перед прессой, никаких оправданий себе не искал — сказал, что допускать такое нельзя ни при каких обстоятельствах. Ладно, проехали. Надеюсь, это станет уроком на всю оставшуюся Олимпиаду.

И не только для него. Удаление Галиева было, конечно, не таким вопиющим, но тоже глупым, в чужой зоне. Оно тоже произошло после того, как несколько приличных минут на старте второго периода Россия выиграла по броскам — 4:1. А присел динамовец — и игра перевернулась. За следующие семь минут у нас был один бросок против восьми швейцарских. Не пропустили, но очень даже могли. Мораль проста — вот к чему приводят немотивированные удаления.

Промолчал Шипачев, не убедило второе звено

В общем, тяжелый матч, сложнейшая победа. Но прошлая Олимпиада началась вообще с поражения от словаков, после чего Олегу Знарку пришлось прощаться с идеей звена мудрецов Ковальчук — Дацюк — Мозякин, сажать в запас Вадима Шипачева, придумывать звено Гусев — Дацюк — Капризов, которое и выиграет нам Пхенчхан. Иногда как раз проигрыши приводят к самым верным выводам. Но где ж ты сейчас найдешь и тонны победного ветеранского опыта в лице двух Валерьевичей — Павла и Ильи, не говоря уже о восходящих суперзвездах калибра Капризова...

Лучше, чтобы не нужно было проигрывать для перемен в составе, а чтобы просто происходили точные корректировки после побед. Меня вот в матче со Швейцарией совсем не убедило второе звено Галиев — Семенов — Грицюк, от которого полагалось бы видеть креатив, а его совсем заметно не было. Возможно, с Данией оно второй шанс получит (Жамнов от ответа уклонился, сказав, что утро вечера мудренее), — но если и там без толку, то точно надо будет что-то передергивать.

У первого звена наметки классных действий были — правда, скорее в виде индивидуальных действий Гусева и смелого прохода в первом периоде Григоренко после короткого паса Шипачева. Прохода, который, как и в обоих случаях с Никитой, смог остановить только Берра. Но в целом и у ударной тройки восхищаться было особо нечем, а капитан так и вовсе промолчал. Правда, Жамнов нашел для него теплые слова — мол, не случайно он выпустил Вадима на последней минуте в сложнейшей ситуации, зная, как тот понимает игру.

От центра такого уровня, каким был Жамнов (как и Федоров), такой комплимент услышать можно далеко не всегда. Но все же от Шипачева требуется творчество иного уровня. Матч со Швейцарией спишем на долгий период совсем без игр. Но и от него, и от всей команды в первую очередь в атаке далее потребуется намного, намного большее. И оправдания в виде отсутствия игровой практики уже не будет. Сейчас аккуратно станцевали от печки, и результат это принесло.

Не такой, скажете, результат, как вы хотели? Не 8:1, как, допустим, с той же Швейцарией в первом матче золотого Альбервиля-1992? Знаете ли, в нашей современной истории, после развала СССР, случалось очень по-разному. Никакой закономерности — мол, классное начало ведет к золоту — здесь искать не следует.

В Альбервиле — да, так и произошло. Что-то похожее было в Нагано: 9:2 с Казахстаном — и потом серебро. Очень близкое к золоту. Одношайбовое...

Но ведь золотой Пхенчхан начался с поражения от Словакии. А 8:2 с Латвией в Ванкувере-2010 или 5:2 со Словенией в Сочи-2014 закончились вылетами в четвертьфиналах, а 5:1 у Норвегии в Лиллехаммере-1994 — четвертым местом. А если вспоминать печально знаменитый ЧМ-2000 в Питере, который начался с 8:1 у Франции, а закончился позорнейшим 11-м местом?!

Нет, искать тут какую-либо логику — только обманывать себя. Начали, понятно, без блеска, натужно, но нормально. Да и блеск ничего бы не гарантировал. В любом случае, всё только начинается.

12.02.2022 | Россия — Чехия