Не стоит злиться на НХЛ за отказ от Олимпиады. Гегемония этой лиги не только беда ИИХФ, но и ее вина

Обзор дня Алексея Шевченко.

Олимпиада

НХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду в Пекине. Не приняли даже смягченный вариант, при котором хоккеисты сами решали, стоит ли им ехать на турнир. Было бы правильно перенести Олимпиаду на следующий год, так как у нас в этом году будет чемпионат мира, да и иные Евротуры ничем не будут отличаться от соревнований в феврале. Не разделяю гнева по отношению к североамериканской лиге. Можно сколько угодно злиться на НХЛ, но никто не сделал ровным счетом ничего, чтобы подвинуть их на мировом рынке. Это естественная монополия. Во всем мире правительства стран стараются ограничить возможности таких структур, но только не в хоккее.

Обидно, что в феврале мы остались без крутого турнира. Значимость соревнований серьезно понижается не только из-за отсутствия лучших хоккеистов, но и из-за условий, в которых пройдет Олимпиада. Суровые ограничения для участников, отсутствие зрителей на трибунах — все это превращает прекрасное спортивное событие в унылую обязаловку. Положено разыграть медали — разыгрываем. И турнир в Корее был не самым настоящим, а уж в Пекине будет совершенно серым, кто бы его не выиграл. И, конечно, все это ударит по популярности игры во всем мире. НХЛ теряет доходы, но лишь по сравнению с другими лигами в США, в любом случае они не убыточны, только зарабатывают меньше. На остальные страны им плевать. Мы же четыре года ждали праздника и лишились его. И без крутого турнира сильнейших сборных стран популярность хоккея пойдет на спад. Но в НХЛ этого не хотят замечать, а международной федерации выгодно изображать деятельность, чем по-настоящему работать.

NHL announces that there will not be an Olympic break, NHL Players will not be able to participate in 2022 Winter Olympics in Beijing.



Full release: https://t.co/GkHDkNgZSo pic.twitter.com/ysBmWctzjw — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 22, 2021

Изменения

Странно писать о новости, что в каком-то клубе вовремя платят зарплату, но это если речь не идет о «Сочи». Там вовремя не платили никогда. Все контрактные обязательства перед хоккеистами выполняли лишь в апреле, да и то не без скандалов. Кого-то могли лишить бонусов, так как они не были четко прописаны в договоре (кажется, что судебное разбирательство по одному такому случаю идет до сих пор), с середины осени по февраль останавливались ежемесячные платежи и игроки сидели без денег. Так было заведено, и это никогда не менялось.

До нынешнего сезона. Теперь же до новогодних праздников выплатят всю декабрьскую зарплату. Этим не удивить игроков «Северстали», «Металлурга» или «Ак Барса», но любой хоккеист, выступавший в последние годы в южной команде, очень сильно удивится. Совсем недавно я был на тренировке южан. Это, конечно, совсем не тот клуб, что был раньше. Уверенные в себе игроки, Андрей Назаров, соскучившийся по работе, каждый занимается своим делом и при этом дорожит своим местом. Клуб становится по-настоящему серьезным не только из-за спортивных результатов, но когда и все остальные структуры работают, как часы.

Важная роль не только спортивного менеджера или тренера, но и финансового директора. В «Сочи» это Сергей Новиков, который, кстати, несколько лет назад вывел из глубокого финансового кризиса «Спорт-Экспресс». Не совсем понятно, почему он, работая в тех же условиях, при тех же правилах сделал так, что сочинцам платят вовремя, а у других этого не получалось. То есть остальные не хотели этого делать или просто не умели? А самое удивительное, что у команды появились премиальные за победу. Они скромные по меркам КХЛ, но в клубе такой практики вообще не было. До зоны плей-офф команде 8 очков при игре в запасе. Я бы не скидывал клуб со счетов в этой гонке.

Обмен

Помните, истории про нападающего Павла Шэна? Участник молодежного чемпионата мира особо не ценился главным тренером «Салавата Юлаева» Николаем Цулыгиным. Считалось, что специалист зажимает его, не дает играть, а на самом деле, по мнению многих, уровень центрального форварда очень приличный. На том МЧМ Павел сыграл неплохо, но не так, чтобы уж прямо поразить всех своим уровнем. Вернувшись в клуб, он снова попал в запас, а затем уехал за океан в систему «Бостона».

Накануне Павла обменяли в «Адмирал» из «Сочи». Точнее он принадлежал южному клубу, но несколько недель находился в расположении «Ростова» в ВХЛ. Андрей Назаров, оценив уровень хоккеиста, дал понять, что не рассчитывает на него ни при каких обстоятельствах. И понять Назарова можно. Он, при кадровом дефиците в, не поступил бы так с тем, у которого есть хоть какой-то потенциал. Но в нынешнем сезоне Павел выглядел откровенно плохо. Самое удивительное, что перед сезоном сочинцы боролись за хоккеиста. Уговаривали его вернуться из Северной Америки, даже заплатили какую-то компенсацию. Непонятно зачем, видимо, не видели матчи Шэна в АХЛ, а он ведь слабо играл за «Провиденс». Превратился в серого игрока, от которого не было никакой опасности. Его могли вывести из состава или поставить на матч — разницы не было. «Бостон» легко разорвал с ним соглашение, отправив домой с облегчением.

Теперь новый этап — «Адмирал». Клуб, который дает последний шанс игрокам уровня Высшей лиги. Если Павел не сможет заинтересовать и Леонида Тамбиева, то дальше будет только ВХЛ. Но, кажется, что и во Владивосток форварда берут по старой памяти, ведь когда-то Павел считался перспективным.