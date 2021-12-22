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Клубы КХЛ спешно закупаются канадцами до дедлайна. На качество уже никто не смотрит

Алексей Шевченко
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сегодня, 12:30
Брэндон Козун. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Брэндон Козун. Фото Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
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Обзор дня Алексея Шевченко.
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Новички

«Локомотив» приобрел двух легионеров. И такое ощущение, что в клубе просто не знали, что делать. Надо усиливаться, есть место для иностранцев, но все как будто сделано наспех, без раздумий. Из Риги выкуплен защитник Брэндон Гормли. В нынешнем составе рижан не так много хоккеистов, которые могли бы заинтересовать хорошие клубы. И уж канадец точно не один из них. И до переезда в КХЛ ему нечем было похвастаться в своей карьере. 58 матчей в НХЛ, затяжная и неровная карьера в Европе. Да, он был чемпионом Швеции, победителем Лиги чемпионов, но никогда не считался ключевым хоккеистом в команде. Да и его появление в Риге, скорее, указывало на то, что у латвийцев нет денег. Видно, что в «Динамо» сначала смотрели на цену, а затем на качество игрока. В Риге Гормли совершенно не впечатлял. Выходил на лед, однажды забил, допускал ошибки, он вообще ничем особым не запомнился. И в клубе укрепили линию, которая особо не проседала.

Но еще больше поразило, что ярославцы вновь предложили соглашение Брэндону Козуну. Этого форварда мы хорошо знаем. Он и в Ярославле уже выступал, поиграл в Хельсинки, Магнитогорске и Минске и довел себя до такого состояния, что этим летом им никто в КХЛ не заинтересовался. Не впечатлили 33 очка в белорусском клубе. Скорее, даже тогда обращали внимание на то, что он становится медленным и нерасторопным. Козун отправился в Швейцарию, и там все было не слишком гладко. Всего 3 шайбы в 24 матчах, то есть подтверждались догадки, что американец уже не в лучшей форме и его карьера идет к концу. Но ему повезло, что есть «Локомотив». Непонятно, клубу реально был нужен был форвард, который играет даже хуже Рида Буше? Две сделки совершены просто так — видимо, селекционный отдел клуба в отпуске, а приглашением занялись те, кто пришел в хоккей на прошлой неделе.

Александр Овечкин и&nbsp;Эрик Фер. В КХЛ появится новый звездный форвард. Он играл с Овечкиным, брал Кубок Стэнли с Малкиным и поедет с Канадой на Олимпиаду

Комплект

У казанского клуба сейчас шесть легионеров. Менеджеры сделали то, что хотел Дмитрий Квартальнов, а он просил именно столько иностранцев. Последним новобранцем стал канадский нападающий Эрик Фер. В 2016 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Тогда, видимо, и был расцвет его карьеры. Хоккеист, выбранный в первом раунде драфта-2003, последние четыре сезона не может занести себе в актив. Он даже поиграл в АХЛ, а три года назад не очень здорово провел полный сезон в «Миннесоте». Последние два года Эрик выступал в Швейцарии, а летом так и не нашел себе команду. И это несмотря на довольно приличную статистику за «Серветт».

Теперь у «Ак Барса» три иностранных нападающих и три защитника. При этом в последнем матче команда разгромила «Трактор» на своем льду, имея в составе только трех игроков с паспортом дальнего зарубежья. Итоги этой селекции мы будем подводить весной, но кажется сомнительным, что среди иностранцев нет вратаря. Главный тренер говорит, что новички взяты не только для усиления состава, но и для страховки. Мол, если пойдут травмы, то будет проще, а в плей-офф каждый человек на счету. Конечно, когда много народу, тренеру легче. Но закладываться на возможные повреждения весьма странно. А если сломаются российские хоккеисты, чем помогут шесть иностранцев?

Но есть и хорошие новости. Теперь Квартальнов потратил все свои оправдания на случай, если не будет Кубка Гагарина. Со стороны клуба сделано все.

Джейсон Демерс. «Ак Барс» снова подписывает канадского защитника из НХЛ. Их в команде уже трое, но куда девать своих?

Травма

«Сибирь» обыграла «Локомотив» в самом скучном матче дня, когда после первого периода, кажется, засыпали даже тренеры. У новосибирской команды при этом семь побед в последних девяти матчах, а от границы зоны плей-офф они оторвались так далеко, что вполне могут побороться за пятую строчку с «Авангардом». Мы можем погрузиться в бесконечный спор, а что лучше для клуба: играть красиво или побеждать. Учитывая неясное будущее, а также выступления в последние годы, понятно, что любой здравомыслящий поклонник клуба предпочтет победы.

Перед матчем с «Локомотивом» стал известно, что команда потеряла легионера. До конца сезона из строя выбыл канадский защитник Тревор Мерфи. Отправленный когда-то из «Ак Барса», он не сразу адаптировался в клубе. Даже возникали вопросы: а чем именно может помочь такой хоккеист? На площадке он не выглядел таким легионером, который по уровню был бы выше остальных. Но прошло время, Андрей Мартемьянов нашел для защитника подходящую роль, и Мерфи стал важным звеном команды. Новосибирцев подвел Кубок Первого канала, где хоккеист и получил повреждение. Интересно, как клуб застрахован от таких происшествий? Ведь придется теперь искать легионера, а это дополнительные деньги. Для не самого богатого клуба довольно приличные. Андрей Мартемьянов утверждает, что уже есть какие-то варианты, но никто торопиться не будет, хотя до дедлайна осталось уже пять дней. Очевидно, что команде как раз нужен защитник. Форварды тоже не помешали бы, но именно в обороне дефицит игроков. Если придет надежный, то можно уже и о втором раунде плей-офф подумать. И пусть серия с участием новосибирского клуба вряд ли окажется зрелищной, перед переговорами со спонсорами результат будет важней.

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