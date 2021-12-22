Клубы КХЛ спешно закупаются канадцами до дедлайна. На качество уже никто не смотрит

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новички

«Локомотив» приобрел двух легионеров. И такое ощущение, что в клубе просто не знали, что делать. Надо усиливаться, есть место для иностранцев, но все как будто сделано наспех, без раздумий. Из Риги выкуплен защитник Брэндон Гормли. В нынешнем составе рижан не так много хоккеистов, которые могли бы заинтересовать хорошие клубы. И уж канадец точно не один из них. И до переезда в КХЛ ему нечем было похвастаться в своей карьере. 58 матчей в НХЛ, затяжная и неровная карьера в Европе. Да, он был чемпионом Швеции, победителем Лиги чемпионов, но никогда не считался ключевым хоккеистом в команде. Да и его появление в Риге, скорее, указывало на то, что у латвийцев нет денег. Видно, что в «Динамо» сначала смотрели на цену, а затем на качество игрока. В Риге Гормли совершенно не впечатлял. Выходил на лед, однажды забил, допускал ошибки, он вообще ничем особым не запомнился. И в клубе укрепили линию, которая особо не проседала.

Но еще больше поразило, что ярославцы вновь предложили соглашение Брэндону Козуну. Этого форварда мы хорошо знаем. Он и в Ярославле уже выступал, поиграл в Хельсинки, Магнитогорске и Минске и довел себя до такого состояния, что этим летом им никто в КХЛ не заинтересовался. Не впечатлили 33 очка в белорусском клубе. Скорее, даже тогда обращали внимание на то, что он становится медленным и нерасторопным. Козун отправился в Швейцарию, и там все было не слишком гладко. Всего 3 шайбы в 24 матчах, то есть подтверждались догадки, что американец уже не в лучшей форме и его карьера идет к концу. Но ему повезло, что есть «Локомотив». Непонятно, клубу реально был нужен был форвард, который играет даже хуже Рида Буше? Две сделки совершены просто так — видимо, селекционный отдел клуба в отпуске, а приглашением занялись те, кто пришел в хоккей на прошлой неделе.

Комплект

У казанского клуба сейчас шесть легионеров. Менеджеры сделали то, что хотел Дмитрий Квартальнов, а он просил именно столько иностранцев. Последним новобранцем стал канадский нападающий Эрик Фер. В 2016 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». Тогда, видимо, и был расцвет его карьеры. Хоккеист, выбранный в первом раунде драфта-2003, последние четыре сезона не может занести себе в актив. Он даже поиграл в АХЛ, а три года назад не очень здорово провел полный сезон в «Миннесоте». Последние два года Эрик выступал в Швейцарии, а летом так и не нашел себе команду. И это несмотря на довольно приличную статистику за «Серветт».

Теперь у «Ак Барса» три иностранных нападающих и три защитника. При этом в последнем матче команда разгромила «Трактор» на своем льду, имея в составе только трех игроков с паспортом дальнего зарубежья. Итоги этой селекции мы будем подводить весной, но кажется сомнительным, что среди иностранцев нет вратаря. Главный тренер говорит, что новички взяты не только для усиления состава, но и для страховки. Мол, если пойдут травмы, то будет проще, а в плей-офф каждый человек на счету. Конечно, когда много народу, тренеру легче. Но закладываться на возможные повреждения весьма странно. А если сломаются российские хоккеисты, чем помогут шесть иностранцев?

Но есть и хорошие новости. Теперь Квартальнов потратил все свои оправдания на случай, если не будет Кубка Гагарина. Со стороны клуба сделано все.

Травма

«Сибирь» обыграла «Локомотив» в самом скучном матче дня, когда после первого периода, кажется, засыпали даже тренеры. У новосибирской команды при этом семь побед в последних девяти матчах, а от границы зоны плей-офф они оторвались так далеко, что вполне могут побороться за пятую строчку с «Авангардом». Мы можем погрузиться в бесконечный спор, а что лучше для клуба: играть красиво или побеждать. Учитывая неясное будущее, а также выступления в последние годы, понятно, что любой здравомыслящий поклонник клуба предпочтет победы.

Перед матчем с «Локомотивом» стал известно, что команда потеряла легионера. До конца сезона из строя выбыл канадский защитник Тревор Мерфи. Отправленный когда-то из «Ак Барса», он не сразу адаптировался в клубе. Даже возникали вопросы: а чем именно может помочь такой хоккеист? На площадке он не выглядел таким легионером, который по уровню был бы выше остальных. Но прошло время, Андрей Мартемьянов нашел для защитника подходящую роль, и Мерфи стал важным звеном команды. Новосибирцев подвел Кубок Первого канала, где хоккеист и получил повреждение. Интересно, как клуб застрахован от таких происшествий? Ведь придется теперь искать легионера, а это дополнительные деньги. Для не самого богатого клуба довольно приличные. Андрей Мартемьянов утверждает, что уже есть какие-то варианты, но никто торопиться не будет, хотя до дедлайна осталось уже пять дней. Очевидно, что команде как раз нужен защитник. Форварды тоже не помешали бы, но именно в обороне дефицит игроков. Если придет надежный, то можно уже и о втором раунде плей-офф подумать. И пусть серия с участием новосибирского клуба вряд ли окажется зрелищной, перед переговорами со спонсорами результат будет важней.