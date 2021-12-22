Отказ НХЛ от Олимпиады делает шансы России на золото больше. Но теперь у Жамнова и Ковальчука нет права на ошибку

Политические итоги решения НХЛ для ФХР и олимпийской сборной России.

Отказ НХЛ от Олимпиады — гигантская катастрофа для мирового хоккея. Но, как и в 2018 году, он увеличивает шансы России на золото. За четыре года мы стали сильнейшими на планете по числу топ-вратарей, чуть получше ситуация с защитой и глубиной на флангах в атаке. Но и кошмар с центрами, особенно без Кузнецова, и сравнение обороны и нападающих-универсалов сильно не в нашу пользу — причем не только с Канадой, но и с США, да и у шведов баланса куда больше.

Сейчас все меняется. Не надо переживать из-за того, что некого ставить к Овечкину, что у соперников есть по паре десятков претендентов на места атакующих защитников, а у нас их почти нет вовсе, что канадская атака выглядит страшно и есть опасность повторения сценария Ванкувера или финала ЧМ-2015. Среди топ-6 привычных фаворитов нет никого, кто бы в каком-то компоненте сильно нас превосходил — мы им либо не проигрываем, либо превосходим.

Однако для главного тренера Алексея Жамнова и генменеджера Ильи Ковальчука ситуация двоякая. Шанс на золото из небольшого превратился в хороший. На медаль — из среднего в очень приличный. Но и мерка, по которой будут оценивать их работу теперь, скорее всего, станет совсем другой.

Лагери внутри российского хоккея четко разделились. ФХР с президентом Владиславом Третьяком и вице-президентом Романом Ротенбергом. Олимпийская сборная, существующая отдельно с Ковальчуком, Жамновым и их штабом. Плюс очевидный лагерь ЦСКА внутри команды с Федоровым, Есмантовичем, которые сейчас в союзе с предыдущей группой — временном или нет, неизвестно. У каждой стороны — свои высокие покровители.

Результат в Пекине решит, кто будет руководить сборной и, вероятно, ФХР в целом в дальнейшем. Было бы право на ошибку у Жамнова на Олимпиаде с НХЛ? Скорее да. После провальных Ванкувера и Сочи бронза или серебро с достойным выступлением выглядело бы небольшим шагом вперед.

Теперь расклад иной. Четыре года назад старое руководство сборной со Знарком, которого оно хотело вернуть в главные тренеры осенью, выиграло Олимпиаду. Чуть не опозорившись в финале, но выиграло. А потом еще и поругавшись со Знарком и устроив хаос на все четыре года с новыми тренерами. Однако детали вряд ли уже кого-то волнуют — результат был достигнут.

И никого не будет волновать, что в Пхенчхане состав у России был прилично мощнее во всех линиях и сборная была сильнее всех конкурентов. Аргументы партии ФХР на случай фиаско в феврале будут очевидны: не дали назначить тренера-победителя, взяли неопытный штаб, а еще и в КХЛ своим потолком зарплат лишили сборную ряда звезд. Сорокин и Капризов вряд ли бы остались в России и за огромные деньги, но разбираться в тонкостях уже никто не будет.

Может ли быть стопроцентная уверенность, что сборная в Пекине не оступится, даже если Жамнов с его штабом сработают идеально и выведут тренерскую работу на новый уровень? Нет. Формально поражение в одном конкретном матче от любой команды топ-6 не будет позором, а космического преимущества в классе нет и над Швейцарией, Германией и Словакией.

Поэтому помимо спортивных итогов Олимпиады очень важны будут политические. Без НХЛ Жамнову/Ковальчуку обязательно надо выигрывать, и даже серебро не спасет. Для текущего руководства ФХР победа сборной может оказаться роковой и привести к общей смене власти. И про Есмантовича с Федоровым, которые не ключевые ответчики за результат, но глубоко внутри всех процессов, тоже не забываем.

Главное — чтобы политика и преследование своих интересов разных сторон не помешали команде в Пекине. Такое, увы, со сборной России разных лет случалось уже не раз.