«Овечкин и Малкин переживают». Жамнов и Ковальчук рассказали о реакции звезд на отказ НХЛ от Олимпиады

Главный тренер и менеджер сборной — о решении НХЛ не ехать в Пекин.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и менеджер Илья Ковальчук ответили на вопросы журналистов после того, как НХЛ объявила о решении не отпускать своих игроков на Олимпиаду-2022.

Ковальчук не едет в США

— Ваша первая реакция на решение НХЛ?

Жамнов: — Нельзя сказать, что было понятно, что НХЛ не поедет, — это неправильно. Все ждали, когда всё объявят официально. С организаторами обсуждалась компенсация, но думаю, что вопрос стоял чисто в пандемии. Конечно, это тяжело для ребят из НХЛ. Олимпиада — это Олимпиада. Если почитать комментарии, то не только наши ребята расстроены, но и иностранцы.

Я уже говорил, что от нас всех тут мало что зависит. И журналистам, и болельщикам, и нам хотелось бы, чтобы на этом турнире участвовали все сильнейшие хоккеисты. Для возрастных ребят, для тех же Саши Овечкина и Жени Малкина это больной вопрос.

Ковальчук: — Для многих ребят это удар. Уже общался с Сашей Овечкиным и Женей Малкиным. Конечно, они переживают по этому поводу. Надеюсь, что это не последняя Олимпиада в их карьере. Но все очень настраивались и хотели поехать.

К сожалению, надо констатировать, что НХЛ приняла такое решение. Но были готовы к нему, потому что пандемия и количество заболевших в Америке очень выросло за последнее время. В Монреале вообще последний матч сыграли без зрителей. Было перенесено огромное количество матчей.

Но те ребята, которые сыграли на Кубке Первого канала, здорово себя проявили. Но у нас есть и другие кандидаты. Сейчас все в наших руках.

— Верите ли вы, что за полтора месяца до начала возможен перенос Олимпиады?

Жамнов: — Я слышал эти новости, но такой информации у нас нет. Знаю, что подготовка со стороны оргкомитета идет полным ходом. У нас нет информации о переносе Олимпиады. Но вы сами прекрасно понимаете, что пандемия — это непредсказуемая вещь и все может произойти в любой момент.

Ковальчук: — Алексей Юрьевич все правильно сказал. Перед нами сейчас появилась ясная картина, что скоро будет сбор в Новогорске. Будет сбор в Новогорске, будем просматривать ребят. Появилась ясность и нужно искать в этом позитив.

— Усложняет ли это решение вам ситуацию? С НХЛ мы не были фаворитами, а сейчас второе место будет непозволительным.

Жамнов: — Давайте возьмем чемпионат мира в Риге. Журналисты сразу писали, что с таким составом у нас будет только золото. Мы все прекрасно понимаем, что Олимпийские игры — это давление на спортсменов. Все читают прессу и используют гаджеты.

Но здесь многое будет зависеть от тренерского штаба — мы должны создать микроклимат, чтобы ребята не чувствовали этого давления, чтобы они думали о том, как играть в хоккей и выполнять игровое задание. Ясно, что Олимпиада — это Олимпиада, что ЧМ — это ЧМ, а Кубок Первого канала — это подготовки к этим большим соревнованиям.

И по-любому давление должно быть. Но это будет спортивное давление, а не давление со стороны прессы. Если сейчас сразу сказать, что мы — олимпийские чемпионы и второе место — это уже все, то даже не знаю, как вам ответить... Это спорт.

Вспомните Олимпиаду в Корее. Никто ведь не ожидал, что немцы дойдут до финала. Это Олимпийские игры, и тут может произойти все что угодно. Выиграет тот, у кого будут стальные нервы и холодная голова.

Понятно, что в связи с отказом НХЛ мы становимся одним из фаворитов. Не могу сказать, что мы фавориты. На любом турнире сборная России всегда один из фаворитов.

Ковальчук: — Главная задача — сделать свою работу по чести, полностью отдаться и победить на этом турнире. Хоккей — это спорт. Победит сильнейший. Время покажет.

— Вопрос Илье Ковальчуку. Вы говорили, что должны полететь во Флориду после КПК. Изменятся ли теперь ваши планы? И какими теперь будут принципы комплектования команды? Будут ли в сборной делать ставку на клубные связки, как это делали предыдущие тренеры?

- Что касается моей поездки во Флориду, то она отменилась. Сейчас нет никакого смысла туда ехать. Мы все находимся в Москве — будем полностью концентрироваться на КХЛ.

Что касается комплектования, то после КПК мы с тренерским штабом определились с костяком команды. Да, не было некоторых ребят по тем или иным причинам. Но считаю, что у нас появился огромный плюс — у нас будет полноценный сбор, где ребята смогут провести не полтора дня, как перед КПК, а 2,5 недели, где тренеры смогут донести до них все мелочи и детали.

У нас нет никаких пристрастий — нам неважно, кто где и играет и у кого какой агент. Главное, чтобы каждый игрок подходил по игровым и, что немаловажно, по личным качествам для создания атмосферы в команде. У каждого есть шанс. У нас есть расширенный список, и скоро мы определимся с датой, когда мы объявим состав на сбор.

— Сколько человек будет находиться в этом списке?

— На данном этапе у нас нет понимания, какое количество ребят будет вызвано на сбор. Сами понимаете, что решение НХЛ вышло только вчера. Сейчас будет несколько дней, чтобы обсудить этот вопрос. Как только будут какие-то идеи, то мы их сразу объявим.

Гончар едет в Пекин, Набокова заменит Наумов

— Вчера кандидат в сборную Швеции Магнус Нюгрен выступил с достаточно резкой цитатой и заявил, что многие европейцы тоже не горят желанием ехать на Олимпиаду из-за строгих антиковидных правил Китая. Допускаете ли вы, что в сборной России могут появиться «отказники»?

— Этот вопрос нужно адресовать ребятам, которые приедут на сбор в Новогорск. Не могу за них отвечать. Что касается европейцев, то это вообще отдельная история, которую мы не можем контролировать. Но мы создадим все условия по ковидному протоколу для тренировок, чтобы ребята были в полной безопасности. Будет протокол и по перелету, и по заселению в Китай. Будем надеяться, что все пройдет гладко. Алексей Юрьевич правильно сказал, что из-за пандемии все меняется. Будем идти день за днем.

— Тренерский штаб больше подбирался под работу с игроками НХЛ. Илья, у вас нет разочарования, что на ваших первых играх в качестве менеджера вам не удастся поработать с лучшими хоккеистами мира?

— Конечно, нет. В своем самом первом интервью, когда я высказал свою точку зрения, многие восприняли мои слова, будто у нас есть список ребят, на которых мы рассчитываем. Мы прекрасно понимали, что может произойти все что угодно. К сожалению, ребята из НХЛ не едут.

С НХЛ эта Олимпиада была бы более привлекательной для зрителя. Но по своему опыту, по Олимпиаде в Пхенчхане, могу сказать, что в России каждый смотрел финал и каждый переживал за нас. Когда мы приехали в аэропорт, то было огромное количество людей и праздник в стране. Для наших болельщиков не имеет значения, кто будет играть на Олимпиаде. Самое главное, что будет играть сборная России. Все будут так же переживать.

— Наверняка ведь будут контрольные матчи и во время сбора в России, и непосредственно перед началом турнира.

— Да, конечно, они будут. Планируются одна-две игры в России и одна игра по прилете в Пекин.

— Разрешит ли лига поехать на Олимпиаду Овечкину? Могут ли быть исключения?

— Очень сложный вопрос. Не хотелось бы сейчас это обсуждать. Если будут какие-то новости, то или я, или Алексей Юрьевич скажем об этом. Сейчас все вилами по воде писано. Считаю, что это преждевременное обсуждение.

— На Олимпиаде в Корее в составе североамериканских сборных были игроки из АХЛ. Сейчас в АХЛ выступает 50 человек из России, включая Антона Худобина. Насколько АХЛ интересна сборной в этой ситуации?

— Все игроки, которые свободны для сборной России, нам интересны. У нас есть большой объем работы — нужно всех посмотреть и со всеми пообщаться. С тем же Худобиным. Нужно будет узнать, смогут ли игроки АХЛ полететь на Олимпиаду или из-за ситуации с пандемией это невозможно. Нужно уточнить эти детали, чтобы говорить что-то официально.

— Вы говорили, что будете обсуждать некоторые нюансы с Алексеем Морозовым, чтобы чуть-чуть пораньше начать сборы. Какие шаги навстречу вы хотели бы увидеть от КХЛ?

— Мы общались с Алексеем Алексеевичем. Он готов поддержать нас в какие-то определенных рамках. Потому что у лиги есть свое расписание. Пониманием, что КХЛ и так идет навстречу сборной — и календарь передвинули, и чуть паузы побольше сделали. За это ей огромное спасибо.

Конечно, мы хотели бы видеть игроков как можно раньше в Новогорске. Но мы прекрасно понимаем, что есть тот же Матч звезд КХЛ, куда ребята едут, куда их выбирали болельщики, которые хотят их видеть. Лига тратит огромные деньги на его организацию, поэтому это мероприятие необходимо. Будем общаться. Если получится, чтобы ребята приехали на пару дней раньше, это было бы огромным плюсом.

— Кто заменит Евгения Набокова, который работает в «Сан-Хосе»?

Жамнов: — Я уже говорил на одной из пресс-конференций, что в случае отказа НХЛ Евгения Набокова заменит Сергей Наумов.

— По Сергею Гончару возможны какие-то обсуждения, или он уже точно едет в Пекин?

— Он тоже едет — у него подписан контракт с ФХР. У него нет действующего контракта с НХЛ.

— Есть ли уже дата начала сборов?

— Пока мы прорабатываем все варианты и нюансы. Мы чуть позже дадим полную информацию, как только появится точная дата. Сами понимаете, что сезон перед олимпийскими сборами почти что закончится — после Олимпиады останется всего около пяти матчей. Поэтому все эти нюансы нужно проработать с тренерами по физподготовке и врачами, чтобы не совершить ошибок.

— В вашем расширенном списке есть такие «молодые и малоизвестные игроки», как Павел Дацюк и Илья Ковальчук? Полтора месяца вполне достаточно, чтобы подготовить их к Олимпиаде. В отсутствие звезд наша сборная точно была непобедимой.

— Илья сам ответит. По Паше Дацюку тяжело сказать. Все-таки он давно уже без игровой практики. Давайте говорить честно и открыто, что у нас есть ребята помоложе, которые достойны представлять сборную России на Олимпийских играх.

— Как вы относитесь к идее провести хоккейный турнир во время летней Олимпиады в Париже?

Ковальчук: — У нас нет никакой информации по этому поводу. Понятно, что хоккейный турнир — одно из главных событий зимних Игр. Но там же огромное количество атлетов, которые проводят соревнования в залах. Поэтому я не думаю, что из-за решения НХЛ не ехать на Олимпиаду могут в каком-то индивидуальном порядке перенести турнир.

— Предусмотрен ли какой-то «соцпакет» на случай, если кто-то из игроков сборной России зависнет на карантине и не будет получать зарплату в клубе?

— Мы обязательно это обсудим. Мы никого не бросим из ребят, которые полетят в Китай. Мы уже обсуждали это и имеем полную поддержку от клубов.

— Что все-таки говорят сейчас Овечкин и Малкин?

— Все расстроены, все переживают. Все мы воспитаны на олимпийских победах — для нас это главное событие в жизни. Ребята пропускают уже вторую Олимпиаду. Поэтому все мы разочарованы. У вас еще будет возможность с ними пообщаться и узнать их эмоции. Но, к сожалению, мы не может изменить решение НХЛ. Будем действовать в тех реалиях, которые существуют.