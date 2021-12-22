Финны показали белорусам, что им в Хельсинки не рады. Перепутали их гимн с карликом из Океании

Перед матчем минского «Динамо» «Йокерита» включили гимн республики Палау.

Хоккей

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Минск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мосалев — 5 (Суворов), 2:58 — 0:1. Скленичка — 4 (бол., Пакаринен, Турунен), 8:51 — 1:1. Коссила — 6 (Юнттила), 61:32 — 2:1.

Вратари: Ювонен — Колосов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 27 (7+14+6+0) — 12 (4+3+4+1).

Судьи: Наумов, Фатеев.

22 декабря. Хельсинки. «Хартвалл Арена».

Матчи минского «Динамо» и «Йокерита» второй сезон притягивают нелепые ситуации. Год назад финны на старте чемпионата отказались лететь в столицу Белоруссии, и за подобную выходку их наказали техническим поражением. Бойкот матча в Минске стал настоящей информационной бомбой. Финские коллеги ссылались на политические разногласия и считали, что выходить на лед против «Динамо» все равно что поддерживать режим президента Александра Лукашенко. Против поездки в Белоруссию выступали и политики, и журналисты, и спонсоры. Хоккеисты оказались заложниками ситуации и встали на сторону финского общества, которое вышло на борьбу со здравым смыслом.

«Йокерит» магнитил негатив из-за суровых противоковидных мер, принятых правительством Финляндии. По общению с представителями разных российских клубов осознал, что никто до конца не понимал, всех ли хоккеистов допустят на «Хартвалл-Арену». Вы же помните, что многочисленные потери перед матчем с «Джокерами» понес «Ак Барс». Шесть хоккеистов казанцев отстранили от матча, сославшись на местный санитарный регламент.

Дмитрию Квартальнову пришлось даже переодевать запасным вратарем форварда Дмитрия Кателевского. Благо обошлось без форс-мажора. Основной голкипер Игорь Бобков доиграл до конца — и удивительная история перевоплощения Кателевского только украсила сериал «Ак Барса» о жизни клуба.

Вряд ли кто-то предполагал, что сегодня новостные ленты и телеграм-каналы взорвет матч «Йокерита» и «Динамо». Он явно проигрывал конкуренцию за болельщицкий интерес к армейскому дерби СКА и ЦСКА и встрече «Спартака» и «Салавата Юлаева». Но финны «постарались» и сами вляпались в неприятный инцидент. Нет-нет, всех игроков минчан допустили до матча. Все шло в штатном режиме, пока диктор «Хартвалл-Арены» не объявил об исполнении государственного гимна Белоруссии.

Вместо гимна ледовый дворец накрыла кромешная тишина. Первая пришедшая в голову мысль — у диджея вышло из строя оборудование. Техника ведь любит подводить в самый неловкий момент. Оказалось, никаких проблем со звуком не было. Спустя некоторое время гимн включили, но с белорусским он не совпадал ни на одну ноту. Стоило видеть озадаченные лица хоккеистов «Динамо» — эту музыкальную композицию они явно слышали впервые.

Позже выяснилось, что вместо гимна Белоруссии включили гимн Палау — островного государства в Тихом океане. С хоккеем у страны-карлика нет ничего общего. Его основные промыслы: рыболовство, выращивание отдельных видов культур и туризм. Наиболее развитый вид спорта — плавание. Пловцы из Палау даже попали на Олимпиаду-2020 в Токио, где не добились высоких результатов, но Шон Дингилиус-Уоллес запомнился болельщикам за нескладную фигуру. Обратитесь в поисковик, если хотите подробнее почитать о прославившемся спортсмене.

«Неисполнение гимнов стран-участниц матчей КХЛ является нарушением п. 1 ст. 52 Спортивного регламента КХЛ. Лига детально рассмотрит данную ситуацию и вынесет решение в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», — прокомментировала инцидент в Хельсинки пресс-служба КХЛ.

Обратимся к Дисциплинарному регламенту КХЛ.

«За нарушение статьи 52 Спортивного регламента КХЛ при несоблюдении требований, предусмотренных указанной статьей, при исполнении государственных гимнов перед Матчами на виновных лиц (Клуб, Хоккеистов, Тренеров, руководителей или иных должностных лиц Клуба) налагается штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей отдельно на каждого», — говорится в пункте 14 статьи 30.

«Йокерит» уже извинился перед минским «Динамо» за нелепый случай, сославшись на технические неполадки. Если верить регламенту, в скором времени клуб обязан оплатить денежный штраф. К слову, официальное название Палау на палауском языке (одном из двух официальных в стране) пишется так: «Beluu er a Bela». Выводы, как говорится, делать вам.