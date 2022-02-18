«С Канадой в полуфинале было бы проще. В открытом хоккее у России больше шансов»

Бывший скаут сборной России Федотов считает, что нашей команде было бы проще в 1/2 финала ОИ с Канадой

Об игре сборной России на Олимпиаде и золоте Пхенчхана рассказывает бывший скаут команды, комментатор Сергей Федотов .

Еще прошлый олимпийский цикл популярный хоккейный комментатор Сергей Федотов отработал в штабе сборной скаутом. Мог бы работать и в команде Жамнова — но выбрал другой путь: стал агентом. Продолжая комментировать хоккей.

За сборной наблюдается, должно быть, совсем иначе, когда знаешь процессы изнутри...

Сергей Федотов. Федор Успенский, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нет лоска

— Мне показалось, матч с Данией — в чистом виде «бей вперед, игра придет». А вам? - интересуюсь у Сергея.

— Мое ощущение — «у нас есть план, будем его придерживаться. Что-то свое забьем, завезем, закатим. Все равно мы сильнее Дании, поэтому будем играть в атаку, атаку, атаку». План простой и понятный — больше переводить шайбу в чужую зону. При каждой возможности бросать. Грузить вратаря.

— Главное достоинство этой сборной — и главный изъян?

— За время работы скаутом сборной я научился распознавать некоторые вещи, даже не находясь внутри. Так вот сейчас у меня ощущение, что в сборной сложился неплохой коллектив. Видно, как друг друга поддерживают на скамейке. Целью они действительно объединены.

— А минус?

— Я понимаю, результат важнее всего... Но нет лоска! Российского лоска лихой атаки — и его не хватает! «Изюма» нет!

— Может, без него обойдемся?

— В полуфинале — уже не обойдемся. Здесь что-то креативное надо извлекать из себя. Без этого, боюсь, будет очень и очень сложно. Прямолинейность не доставляет эстетического наслаждения. Хочется творчества.

— Будь ваша воля — кого еще в эту сборную взяли бы? Из тех, кого можно было, но оставили дома?

— Вопрос провокационный!

— Это и неплохо.

— Одна фамилия настолько на слуху, что и произносить не надо. Сама напрашивается. Сколько копий сломано!

— А я все-таки произнесу. Кузьменко?

— Разумеется.

— Правильно сделали, что не взяли?

— Результат определит.

— Бывший тренер сборной России Владимир Васильев говорил мне про сборную Быкова перед каким-то большим турниром: «В ней человек семь лишних. А семь — это много!» В нынешней сборной «лишние» видны?

— Как человек, недавно работавший в сборной, не стал бы мерить категорией «лишний». Давайте вспомним Олимпиаду в Корее?

— А давайте.

— Вот кто там был лишний? Нетрудно назвать! Посмотрите статистику — кто в третьем периоде финального матча был посажен на скамейку. Может, кто-то забыл, так я напомню: там почти не выходил Сергей Мозякин. Вот лишний он был или не лишний? Как определить? Раз взяли золото — значит, все оказались в нужное время в нужном месте.

— Вы милосердны.

— В нынешней сборной явно из игры никто не выпадает. Вот честно!

Финны — фавориты

— Сильно удивитесь, если эта сборная станет чемпионом?

— Не сильно. Возможно, вообще не удивлюсь. Но фаворит для меня изначально существовал другой. Достаточно было увидеть составы. А матчи на Олимпиаде только укрепили уверенность.

— Это вы о ком?

— Финляндия!

— Да. Они прекрасны.

— Вы в курсе, что финны — единственная мощная хоккейная держава, которая не выигрывала Олимпийские игры никогда?

— Это стимул.

— Еще какой! Так что нашему золоту не удивляюсь, но Финляндия — главный претендент.

— Мне бывший хоккеист «Спартака» Александр Барков-старший говорил: «Финская лига гораздо сильнее российской. Быстрее, мощнее». Так и есть?

— Сейчас финскую лигу особо не смотрю, полностью сконцентрировался на НХЛ. Но, думаю, Александр Эдгарович преувеличивает. По моим ощущениям, одна из лучших лиг Европы — швейцарская. Посмотрите, сколько хоккеистов разных сборных играют в Швейцарии!

— А КХЛ?

— КХЛ точно не слабее швейцарского или финского чемпионата.

— Давайте о нашей сборной. Кто удивляет с хорошей стороны?

— Не знаю, насколько это называется третьим звеном, но вот отметил бы звено Слепышева. В некоторых матчах групповой стадии прямо тянули инициативу на себя! Чувствуется — люди в своей тарелке. Зато то первое звено, на которое делалась ставка, теперь в другом виде. Ставка на Шипачева, Гусева и Григоренко не сработала. Но штабу хватило гибкости и мудрости: не работает это? Надо что-то менять? Поменяем!

Ковальчук сыграет один матч

— Свеженький, крепкий Ковальчук сидит на трибуне, раздает интервью. Ощущение — он этому состав сборной помог бы как хоккеист. Как считаете, его вообще не рассматривали?

— Всерьез, думаю, не рассматривался.

— Как жаль.

— Ну, это было бы неправильно!

— Может, не по уму. Зато по сердцу.

— Для Ковальчука была определена четкая роль. Мы будто забываем, что еще недавно штаб был ориентирован на то, что Олимпиада получит людей из НХЛ. Совершались поездки в Северную Америку. Даже мы с Жамновым несколько раз обменивались мнениями. Учитывая, сколько я смотрю и комментирую НХЛ. Еще четыре года отработали с Алексеем Юрьевичем в сборной.

— Так.

— Ситуация изменилась резко! Роль Ковальчука-то была — собирать команду из игроков НХЛ. Разговаривать с ними. А пришлось набирать из КХЛ. В таком варианте Ковальчук, может, и помог бы как хоккеист. Но это было бы просто смешно. Так что если мысль и озвучивалась — только в шуточной форме.

— По той же причине чехи не привезли моложавого Ягра — потому что «это смешно»?

— Я уверен — та же причина. Яромир серьезный человек — хоть и пытается обмануть время. Выходит на лед, во что-то играет. Но ехать на Олимпиаду хоккеистом в таком возрасте не совсем правильно. С точки зрения серьезного хоккея. Да, шок. Да, повод для обсуждения. Все!

— Просто для кого-то Ковальчук пояснил — еще не объявлял, что закончил. Может, вернется, поиграет.

— По моим ощущениям, Илья проведет только один матч. Праздничный. После чего объявит о завершении. О серьезном продолжении, думаю, речь не идет.

— Убедили. Кто фаворит потенциальный — вы рассказали. А кто лучшая команда этой Олимпиады по игре?

— Тоже Финляндия! Это явные фавориты — что по составу, что по качеству хоккея. Там игроки с огромным международным опытом. Брали титулы на юниорских и молодежных чемпионатах мира. Это убрало пелену.

— Пелену?

— У канадцев долгие годы в ходу была песенка для этих ребят — содержание вкратце такое: финны, конечно, обалденные ребята, но не выигрывают финалы. Это в самом деле было их проблемой!

— Вот это да.

— Финляндия могла привезти классных игроков на турнир, дойти до финала — и не выиграть. Были близки в Турине. На Кубке мира в финале проиграли канадцам. Сейчас этого нет.

— Это отлично.

— Думаю, финны прекрасно понимают: вот сейчас у них роскошный шанс впервые для своей страны взять олимпийское золото. Настрой у них потрясающий. Видели, как со шведами отыгрались с 0:3? У них великолепно в команде все — что хоккеисты, что штаб!

Швеция — абсолютно выстроенная команда

— Под кого в полуфинале нам было бы легче подстроиться — под шведов или канадцев?

— Вот я смотрел четвертьфинал — и понимал: удобнее нам было бы играть с канадцами! Просто уверен, было бы легче!

— Почему?

— Это был бы открытый хоккей. Как раз в таком у нас было бы больше шансов. Шведы — совсем другие. Абсолютно выстроенная, схематичная команда. Еще попробуй преодолей заслоны, выстроенные на своей синей линии!

— Канадцам не удалось.

— О чем и речь. Увидите — у России будут те же проблемы.

— Что подсказывает интуиция — как сыграем-то?

— Упорнейшая игра. Мало шайб. Ощущается что-то тепленькое в виде дополнительного времени и, возможно, буллитов. Игра ноздря в ноздрю.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Юхан Гарпенлев с игроками сборной Швеции. Фото Reuters

— Как надо играть против этой команды?

— Шведы в любом возрасте и положении начинают терять нить игры при сильном давлении. Теряют ощущение превосходства в технике катания. Которое у них потрясающее. Психология в игре со шведами важна, как ни с какой другой сборной. Давление и давление! Заставить их дергаться. Нервничать. Вот в этом наш шанс. Начать задираться, где-то провоцировать.

— Как вы прекрасно все разложили. В любой команде есть скрытый лидер. Который не очень на виду — но от которого многое зависит. Кто у шведов?

— Сразу скажу: Макс Фриберг!

— Чем хорош?

— Запомнил его еще по молодежному чемпионату мира. Очень понравился, колючий такой. Не совсем шведского плана игрок. На том чемпионате сверкнул ярко — но в НХЛ у него не сложилось. Зато в сборной это теневой лидер. Против Канады играл под воротами так, как играют классические канадцы.

— Зато их вратарь для нас как родной.

— Ларс Юханссон уж сколько играет в КХЛ! Знает каждого хоккеиста в нашей сборной. В плане опыта имеет небольшое преимущество над Иваном Федотовым. По этому турниру к нему ни единого вопроса.

Народ настоящего Знарка не знает

— Если б от вашего мнения зависело, кто повезет нашу сборную на Олимпиаду, чью фамилию назвали бы?

— А я мнения своего не меняю!

— Так озвучьте же.

— Я еще на программе у Вячеслава Фетисова его высказал, да и в своих трансляциях повторяю. Считал и считаю, что должен был везти сборную на Олимпиаду Олег Знарок.

— Вы не в курсе, Знарок вообще в Пекине?

— Точно нет.

— Вы же друзья?

— Смею считать — да. Сколько общались-то лично! Народ настоящего Знарка не знает. Видят — эмоциональный, жесткий мужик... А мы сидим вечерами в отеле, разговариваем о жизни. Совсем другой человек! Я поначалу был поражен этим открытием: Олег Валерьевич не просто харизматичный. Не только специалист хоккея. Это глубочайший, интереснейший человек!

— Как-то Властимил Петржела смотрел матч турецкого чемпионата — и минуте на пятой воскликнул: «Фантастика! У них четыре левши в основном составе!» Я поразился — вот это взгляд. Вас Знарок поражал взглядом на хоккей?

— В одной командировке Знарок для меня открылся с новой стороны. Февраль 2016-го года. Достаточно долго с Витолиньшем, Жамновым и Знарком колесили по Северной Америке. Я сидел рядом, вслушивался в его оценки матчей НХЛ. Это было потрясающе! Вечерами возвращались в отель — садились в холле и обсуждали то, что увидели. Мнение Олега Валерьевича всегда оригинальное! Видит то, что мало кто разглядит. Но главное для него — другое.

— Что?

— Человеческие качества.

— Это дело известное.

— Вот поэтому что «Динамо», что сборная под руководством Знарка были в хорошем смысле бандой. Объединенные одной целью. Для него человеческие и бойцовские качества — важнее всего. Это очень чувствуется.

— История с нумерологией — это вообще про него?

— Ну вот ни разу от него не слышал! Был очень удивлен! Приметы есть — но без зацикленности. Вот в Бога он верит. Это я точно знаю.

— Когда выигрывало его «Динамо» — многие рассуждали: «Да что Знарок? Придет, заведет — а вся настоящая, тактическая работа на Витолиньше...» На деле Знарок тоньше, чем кажется?

— Абсолютно точно! Я ведь тоже прошел через этот стереотип. Пока не начал работать в сборной. А там понял: важные тактические вещи на Витолиньше. Но проводил их в жизнь именно Знарок! Олег Валерьевич постоянно учился. Ни разу не слышал от него слов: «Я решил так — и будет так!» Он гибкий. Готов был меняться. Слушал помощников.

— Вас тоже?

— Я что-то пытался продавить. Убедить, что говорю правильные вещи: тому-то хоккеисту можно довериться. Знарок слушал! Хотя, случалось, на меня и рычал... Он точно не твердолобый — «я решил и буду делать». Очень душевный человек.

— Кажется, теперь я и его полюбил.

— Настолько ранимый... Многие предположить не могут, до какой степени!

Как рычал О лег В алерьевич

— Давайте же какую-нибудь историю в тему.

— Кто оказался рядом с нами на чемпионате мира 2015 года — тот запомнит навсегда. Это было в Праге. Поехали туда в звании чемпионов мира. Тяжелейший полуфинал с Америкой!

— Помню.

— Там нашу сборную сильно потащил Сергей Бобровский. Так надо было видеть Знарка после. Полная выхолощенность! Может, потом эмоций игрокам и самому Валерьичу не хватило в финале на канадцев. Проиграли 1:6. Но вот тогда, после полуфинала, Знарок был такой... настоящий, что ли! Выдохнул: «В какой-то момент я не верил, что этих американцев можно обыграть». Так по-свойски, душевно, без показухи. Я был впечатлен. Момент фантастической искренности!

— Говорите — «рычал» на вас. Самый памятный «рык»?

— Московский чемпионат мира. Все в подготовке было достаточно напряженно. Честно признаюсь — я долго отстаивал Наиля Якупова. Считал, что он принесет пользу сборной. Очень долго обсуждали! Смотрели бесконечные видео, контрольные матчи... Но самый прикольный случай — с Александром Бурмистровым.

Олег Знарок. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Что было?

— У меня собрана информация по выступлению Бурмистрова в НХЛ. Я предлагал — а Олег Валерьевич сомневался. Наконец высказался в свойственном ему стиле: «Я его вызываю! Но если он подведет — отвечаешь яйцами!»

— На большой риск вы шли, Сергей.

— Не то слово.

— Ну и как — подвел?

— Я считаю — нет. Саша невыдающуюся игру показал на том чемпионате мира, но... яйца остались при мне.

Драма с воспалением

— Это главное. На Олимпиаду в Пхенчхан вы не ездили. Хоть были в штабе сборной. Не чудится ли мне за всем этим драма?

— Была драма.

— Расскажите. Вам легче станет.

— Буквально за несколько дней до отлета свалился с воспалением легких. Впервые в жизни.

— Смотрели Олимпиаду из больничной палаты?

— Нет-нет, на удивление быстро восстановился. Откомментировал все до единого матчи сборной России на канале «Евроспорт».

— Обидно. Как же вы так?

— А я знаю как: все накопилось! В январе мы с коллегами из сборной Василием Казановым и Даниилом Куприяновым отправились в тяжелую командировку. Это турне меня и подкосило. Ездили с ЦСКА по маршруту Нижнекамск — Казань — Уфа — Сочи...

— Смотрели игроков?

— Да, несколько человек. По которым были сомнения. А перепад температур постоянный! От минус 25 до плюс 4 в Сочи. Это и срубило уже в Москве. Все на фоне психологического напряжения. Сборной очень нужна была правильная информация.

— Один из бывших пресс-атташе сборной до сих пор ездит на «Мерседесе», который получил вместе с командой за победный чемпионат мира. С особенным номером. Вам за чемпионство в Пхенчхане что-то полагалось?

— Я получил — как и все игроки — перстень олимпийского чемпиона. Со своей фамилией. Ну, и денежную премию. Перстень чемпиона — это на всю жизнь!

— Дадите поносить?

— Ни за что.

— Сами носите?

— Нет. За четыре года ни разу не надевал. Из дома-то вынес один раз.

— Что заставило?

— Вел ночную трансляцию матча НХЛ. Хотел крупным планом телезрителям показать, что получают олимпийские чемпионы.

— Здоровенный, наверное?

— Золото с рубинами и сапфирами. Очень серьезное произведение ювелирного искусства. Красивый невероятно! Когда-нибудь для коллекционеров будет представлять серьезную ценность.

— Вручили торжественно?

— Вышла накладка.

— Что такое?

— Когда вручали всем хоккеистам и сотрудникам, прилетевшим из Кореи, мой еще не был готов. Как и еще чей-то. Поэтому получил позже. Но вручил лично Роман Ротенберг в федерации. Он же эти перстни и придумал. Сам подбирал варианты, листал эскизы...

— Скаут той сборной получал зарплату — или только премиальные?

— Я был в штате федерации, отдел скаутинга. Разумеется, с зарплатой. Ну, и призовые, когда выигрывали.

— На уровне хоккеистов?

— Нет. Но тоже хорошие. Грех жаловаться.

— Раз хорошие — почему вы сейчас не в сборной?

— Потому что поменял род деятельности. Решил пробовать новое. В хоккее я и писать пробовал, и работал как радиожурналист. Комментирую до сих пор — это самое любимое занятие. Прибавилась агентская деятельность. Узнаю хоккей с совсем новой стороны!

— Молодыми занимаетесь?

— Да. Помогаю молодежи приобрести жизненный опыт. У меня-то его хватает, чем только ни занимался. Большой опыт работы в психологии.

— Из сборной решили уволиться сами? Пришли и написали заявление?

— Пожалуй, так. Хотелось попробовать новое. Но та работа в сборной помогает до сих пор. Столько знакомств с хоккеистами, игравшими на молодежных чемпионатах мира у Брагина! Переписываемся, общаемся...

— Лучший друг, которого подарила работа в сборной?

— Даниил Куприянов и Василий Казанов. Они тоже занимаются скаутингом. Даниил вообще сейчас один из важнейших людей в федерации хоккея. Тянет огромный объем работы. Что-то похожее на должность генерального менеджера по всем сборным. В командировках вместе проводили свободное время. Еще Егор Козлов, врач сборной. Могу назвать своим другом Олега Знарка. Если про игроков — я очень дружен с Димой Орловым и Женей Кузнецовым. Из российских хоккеистов однозначно мой лучший друг — Андрей Миронов, защитник «Динамо».

Алтыбармакян и TSN

— Самое забавное, что с вам случилось в роли скаута?

— Три молодежных чемпионата мира при мне прошли в Канаде, один — в США. Приезжаю туда. Если появляюсь не в форме сборной, то в Канаде меня всегда принимали за американца, в Америке — за канадца! Вот почему? Не могу понять!

— Занятно.

— В Баффало я канадскому комментатору с TSN помогал освоить произношение русских фамилий. А у нас в составе Андрей Алтыбармакян. Это был конец.

— Не справился?

— Канадец весь пропотел! Записывал транскрипцию по звукам, ставил ударения — и все равно ничего не выходило...

— Во всех этих поездках — хоть одно бытовое ЧП?

— В том же Баффало мы — сборная с высоким рейтингом. А получаем вдруг одну из худших раздевалок! Почему? Как? Но это не мы виноваты, а принимающая сторона.

— Мотались по Америке в одиночку?

— Один — только по России. Самая миниатюрная делегация для Штатов — мы вдвоем с Жамновым. Весной 2016-го поехали в Северную Америку. Надо было встретиться с Павлом Дацюком. Расспросить о планах. Хотели, чтоб приехал на чемпионат мира, если «Детройт» не попадает в плей-офф или быстро выскочит. Встретились и с Павлом, и с Алексеем Марченко в нью-йоркском отеле после матча «Детройта». Обо всем договорились.

— Мед, а не работа. Съездить в Америку — узнать планы Дацюка.

— Со стороны так и кажется. Я понимаю. Но у меня характер такой — всегда чувствовал ответственность! Никогда не было такого: «Да что уж, моя роль невелика. Подумаешь, поговоришь — все равно они примут свое решение...» Мне надо было добыть максимум информации не только по нашим игрокам — на МЧМ искал еще все на команды соперников!

— Тоже не пахота.

— Да вы просто не представляете, что это! Федерация специально оплачивала отдельные трансляции Западной хоккейной лиги, Онтарио, Квебека. Все отсматривалось. Велись досье. Я смотрел хоккей в каком-то колоссальном количестве. Съедалось море времени и сил. Попробуй проанализируй индивидуальные возможности игроков соперника.

— Футбольный тренер Николай Писарев мне рассказывал, как однажды отсмотрел четыре футбольных матча подряд — и едва не стал инвалидом по уму. Ваши рекорды?

— Пять-шесть матчей в день.

— Храни вас Господь.

— Это как раз был момент подготовки к молодежном чемпионату мира. Стартовали сезоны юниорских лиг Северной Америки. Я по заданию Валерия Брагина все это делал. Кандидатов было немало. С утра встаешь, завтракаешь — и усаживаешься перед экраном. Вечером Брагину даешь выкладки. Вот месяц такой жизни.

— Я бы и трех дней не протянул.

— А это не считая просмотров матчей КХЛ!

— Глядели эти юниорские лиги — натыкались на неожиданных кандидатов в нашу сборную?

— Ни разу.

— Странно.

— Вы не представляете, насколько расширенный у нас был список хоккеистов. Практически все играющие в Северной Америке в него попадали! Посмотришь пару игр, понимаешь — ага, этот парень нам не помощник...

— Чему вас научила эта работа?

— Видеть хоккей в глубине. Со стороны можно его смотреть хоть сколько — даже при аналитическом складе ума. Как у меня. Само это не придет! Учился по крупинкам понимать глубину игры. Смысл происходящего на льду. Знаете, я всю жизнь увлекаюсь психологией. Эта тема была интересна, когда готовился к работе в специальных службах, назовем это так. Психология — главный резерв любой команды! Это еще Виктор Тихонов говорил в начале 80-х!

«Граф М онте- К ристо»

— Хоккейные люди никогда не будут воспринимать до конца всерьез человека не игравшего.

— Я эту ситуацию прошел. Переломил.

— Научите.

— В первые годы чувствовал не то чтобы недоверие, но скепсис со стороны некоторых хоккейных людей. Ну как может заниматься скаутингом человек, который не играл?

— Это вопрос трезвый.

— Доказать, что мое мнение чего-то стоит, было сложно. Только действиями.

— Вы о чем?

— Ты рекомендуешь хоккеиста — и тот не подводит. Приобрести глубину помог Валерий Брагин. Я его открытым текстом просил: «Валерий Николаевич, честно, я не понимаю кое-что. Объясните?» Садился рядом со мной на матче взрослого чемпионата мира — и разжевывал действия игроков, тактические схемы. Когда ты чувствуешь, что начинаешь вгрызаться, понимать, — это праздник души!

— Когда-то тренера Голубовича спросил: какую книгу заставили бы прочитать всякого своего хоккеиста? Ответил: «Для начала пусть прочитают хотя бы «Петра I». Скажите как психолог и знаток юношеского хоккея — вы бы какую книгу заставили читать?

— Порекомендовал бы каждому хоккеисту ознакомиться с «Графом Монте-Кристо» Дюма. Кроме романтическо-приключенческой основы там глубокие философские идеи.