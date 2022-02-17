Перестаньте ругать формат Олимпиады! Он поможет популяризации хоккея в мире

Подвиги Словакии Германии четырехлетней давности — благо для развития спорта.

18.02.2022 | Россия — Швеция

Две победы до четверки сильнейших

Формат олимпийского хоккейного турнира, потерявшего аудиторию из-за отказа НХЛ, не критиковал только ленивый. Бессмысленный групповой этап, запутанная схема квалификации и дефицит матчей топ-сборных. Много негатива приняла на себя российская команда. До полуфинала наши не встретятся с прямыми конкурентами в значимой игре. На групповом этапе банда Алексея Жамнова дожала датчан, отскочила от Швейцарии и в развеселом матче, когда результат никого не интересовал, уступила Чехии. В итоге автоматически вышла в четвертьфинал, где снова попала на Данию.

Уровень хоккея, как и интерес к турниру, если бы до Пекина добрались энхаэловцы, значительно бы вырос. Только представьте: Овечкин с Малкиным против Кросби и Макдэвида, Панарин и Кучеров против Мэттьюса и Юбердо. Сейчас публику развлекают игроки из европейских лиг и низших чемпионатов Северной Америки. Довольствуемся тем, что есть. Оставьте снобизм и поблагодарите НХЛ за равнодушие к Олимпиаде и продвижению хоккея за пределами локального сообщества, управляемого Гэри Беттмэном. Абсурдно считать турнир неполноценным, а медали ненастоящими из-за прихоти заокеанской коалиции.

Хоккейный матч на Олимпиаде в Пекине. Фото Getty Images

Вернемся к формату Игр. МОК совместно с ИИХФ долгие годы экспериментировал и менял схемы олимпийских турниров. Вариант с тремя группами и гарантированными местами в плей-офф внедрили с Ванкувера-2010. Этот регламент действует и в Пекине. Никто не вылетает после группового раунда — 12 команд получают шанс как минимум сыграть в квалификации. Шансы фаворитов и андердогов уравниваются.

Олимпиада без НХЛ при нынешней схеме турнира — крутая возможность для номинальных аутсайдеров заявить о себе и залететь если не на пьедестал, то как минимум в топ-4. Для выполнения этой цели достаточно выиграть два матча из пяти. Результаты в группе ни на что не влияют — погоняйте шайбу в удовольствие и подготовьтесь к встречам на вылет. Далее — квалификация и четвертьфинал. Две победы — и ты в дамках, то есть в шаге от медалей.

Сенсация словаков поможет хоккею

Близка к пекинскому чуду сборная Словакии, неожиданно отправившая домой американцев. На родине даже попадание в четверку сильнейших признают большим успехом. При этом дерзкие словаки не потеряли шансы на медали. Финляндия, конечно, фаворит полуфинала — Суоми на бумаге сильнее любого соперника. Впрочем, на команду Крэйга Рэмзи никто не ставил и перед матчем с США. Чем все закончилось, вы прекрасно знаете. В отдельно взятой игре произойти может все что угодно.

Конечно, на Олимпиаде не хватает матчей топовых сборных. Хочется, чтобы Россия играла со шведами уже в первом раунде плей-офф. Далее — финны, а в финале — канадцы. Мечты, мечты. Нынешний формат исключает встречи супердержав на ранних стадиях, если только они сами не попортят себе положение в группе. Но девальвировать значимость Олимпиады из-за дефицита топ-матчей неправильно. От праздника хоккея ждешь зрелища, о котором будут вспоминать спустя годы. В Китае с этим туго, но привлекательность турнира зависит не от формата, а от уровня хоккеистов. С энхаэловцами шарм был бы другим.

Хоккей на Олимпиаде в Пекине. Фото Getty Images Фото Getty Images

Олимпиада — популяризатор спорта в мире. Для команд второго эшелона нынешний формат — подарок для развития хоккея. Глядя на 17-летнего таланта Юрая Слафковски, забившего на турнире больше всей китайской сборной, словацкие парнишки могут влюбиться в «шайбу». И после матчей слезно будут просить родителей купить им коньки и клюшку. Я не преувеличиваю. Вспомните, какой хоккейный бум произошел в нашей стране после Олимпиады-1998 в Нагано? А когда Илья Ковальчук оформил дубль в финале ЧМ-2008 с канадцами? А когда Никита Гусев и Кирилл Капризов спасли родину в драматичном золотом матче Игр-2018 в Пхенчхане? Любовь к спорту начинается с мотивации или с драмы.

Критики регламента Олимпиады всегда найдутся. Равно как и новаторы с революционными предложениями и идеями. Нынешний формат дарит непредсказуемость и повышает шансы аутсайдеров пошатнуть гегемонию традиционных лидеров. Общие рейтинги Олимпиады это не спасет — никакие изменения формата не сравнятся с приездом игроков из НХЛ. Зато точно вызовет локальную симпатию к хоккею в той же Словакии.