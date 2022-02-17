В битве за финал лучшим бомбардирам команд не дадут простора.

18 февраля сборная России в полуфинале Олимпиады сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 16.10 по московскому времени. Трансляция на телеканале «Россия 1». Добавить эмоций игре можно ставкой с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

18.02.2022 | Россия — Швеция

Россия — Швеция: статистика на Олимпиаде

Российская сборная на групповом этапе после сухих матчей со Швейцарией (1:0) и Данией (2:0) уступила Чехии (5:6 ОТ), а в четвертьфинале переиграла датчан (3:1). Лучший бомбардир команды — нападающий Никита Гусев, набравший 5 (0+5) очков.

Шведы также напрямую вышли в четвертьфинал, заняв второе место в группе С и опередив остальные команды, занявшие вторые места в своих группах. «Тре Крунур» обыграли поочередно Латвию (3:2) и Словакию (4:1), а затем не смогли удержать преимущество в три шайбы в игре с Финляндией (3:4 ОТ). В четвертьфинале шведы обыграли канадцев (2:0). Лучший бомбардир сборной — Лукас Валльмарк, набравший 5 (5+0) очков.

Россия — Швеция: кто фаворит

Главной звездой «Тре Крунур» на турнире неожиданно стал Валльмарк, который не слишком ярко проводит дебютный сезон в ЦСКА. В НХЛ у него был неплохой отрезок в «Каролине», поиграл Лукас и в «Чикаго» с «Флоридой». Но именно в Пекине показывает лучший хоккей в карьере.

Героем четвертьфинала стал вратарь СКА Ларс Юханссон, который до этого играл лишь с Латвией и не впечатлил. В матче с Канадой он отразил все 22 броска по своим воротам и отыграл на ноль. Кажется, вопрос, кто сыграет в воротах в полуфинале, неактуален — хотя у шведов есть Магнус Хелльберг и Адам Рейдеборн.

Классных игроков у Швеции хватает: тут и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» Крюгер, и поигравший в «Ак Барсе» и «Локомотиве» Ландер, и молодой талант Хольмберг.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом россиян. Коэффициент на победу наших в основное время — 2.16. Шансы шведов оцениваются чуть ниже — 2.85. Вероятность того, что основное время не выявит победителя, совсем невелика — 4.2.

Прогноз «СЭ»: в четвертьфинале обе команды сыграли грамотно и дисциплинированно в обороне — вряд ли стоит ждать открытой игры от них в более важной стадии турнира. Тотал голов меньше 4.5 за 1.90 — отличный вариант.

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