Знарок возвращается к активной работе. Он будет помогать молодежной сборной России

Олег Знарок будет тренером-консультантом в молодежке, но вряд ли ограничится этой ролью

Информация о тренерском штабе молодежной сборной России, которую первыми разузнали коллеги из РИА «Новости», оказалась невероятно интригующей во всех смыслах. Этот ход не похож на эксперимент, как частенько бывало совсем недавно. Наоборот, все выглядит очень логично. Особенно на фоне закулисной и хаотичной борьбы вокруг должностей в олимпийской сборной. На ум приходит заезженная фраза о том, что конкуренция идет на пользу. Даже если дело касается исключительно подковерных сюжетов.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, сохранивший свое влияние на молодежную сборную России, сделал потенциально очень мощный ход. Особенно в политическом плане. Успешным выступлением на МЧМ можно резко поднять свои акции в публичном пространстве. А если еще на Олимпиаде сборная России останется без медалей, то велик шанс, что расклады в верхних эшелонах отечественного хоккея изменятся.

Руководящий штаб молодежки при другом варианте развития событий мог вполне поехать в Пекин. Этого не произошло, и теперь в декабре он отправится в Эдмонтон. Перейдем не к гипотетическим, а очевидным уже сейчас плюсам. К активной работе возвращается самый титулованный русскоязычный специалист Олег Знарок. Назначение несостоявшегося главного тренера сборной России на Олимпиаду в молодежку для него самого нельзя назвать дауншифтингом. Скорее это возможность перезапустить карьеру, прежде чем ближайшей весной определиться с новым клубом. Чем СКА не вариант? К тому же на МЧМ-2019 Знарок уже консультировал команду. Сейчас он должен органично занять место на скамейке, обогатив себя и окружающих новыми знаниями.

Тренерский штаб для поездки на МЧМ в Эдмонтон выглядит необычайно мощно не только из-за присутствия Олега Валерьевича. Пожалуй, в российской истории такого подбора классных специалистов еще не было. Главный тренер Олег Браташ работал помощником у Валерия Брагина на нескольких чемпионатах мира, выигрывал Кубок Харламова с МХК «Спартак» в самостоятельной роли и прекрасно знает всю нюансы молодежного хоккея. Другие его ассистенты Сергей Зубов и Владимир Филатов тоже обладают сильными козырями. Первый был звездой НХЛ и неплохо зарекомендовал себя как главный тренер в нескольких клубах КХЛ. Второй успешно проявил себя, работая в юниорской сборной России, и прекрасно знаком со всеми кандидатами в молодежку.

В идеале лучше подошел бы более опытный тренер по вратарям, чем совсем молодой по тренерским меркам Андрей Комиссаров. Но это не гарантия успеха, вспоминая присутствие Николая Хабибулина на двух последних турнирах. Важнее найти общий язык с первым вратарем Ярославом Аскаровым, что тому же Комиссарову, который несколько лет работает в юниорском хоккее, будет сподручнее сделать в силу небольшой разницы в возрасте. В остальном все смотрится симпатично. Если не возвращать России золото МЧМ сейчас, то когда еще?