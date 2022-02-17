Россия — Швеция: для команды Жамнова все решится после основного времени
18 февраля 2022 года в полуфинале хоккейного турнира на зимних Олимпийских Играх Россия сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 16.10. Прямую трансляцию покажет «Россия 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Швеция 18 февраля 2022 года
Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу России в основное время матча можно за 2.16 — это около 44% вероятности. Успех сборной Швеции оценивается коэффициентом 2.85 (33%), а ничья доступна за 4.20 (23%).
Сделать ставку на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Аналогичный выбор в пользу сборной Швеции оценивается котировкой 2.17.
Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.
Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.90, как и ТМ 4.5.
Россия — Швеция: прогноз и анализ матча олимпийского хоккейного турнира 18 февраля 2022 года
Еще до начала Олимпиады в Пекине соперники входили в число главных претендентов на победу, но Россия была фаворитом. Однако по ходу турнира команда Жамнова демонстрирует блеклый хоккей, в результате чего передала статус Финляндии.
Шведы — третьи в списке. Скандинавы дважды в истории брали золото хоккейного турнира на Олимпиаде — последний раз в 2006 году.
У России пока всего одно олимпийское золото по хоккею — наша сборная преуспела в 2018 году в Пхенчхане.
На групповом этапе команда Жамнова набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Она обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а после уступила Чехии в овертайме (основное время — 5:5).
Благодаря первой строчке квартета наша сборная попала сразу в четвертьфинал. Там Россия вновь встретилась с Данией и повторно обыграла ее — на этот раз со счетом 3:1.
Швеция финишировала второй в своей группе, но стала лучшей в рейтинге команд занявших аналогичную строчку. Скандинавы начали с побед над Латвией (3:2) и Словакией (4:1), а после уступили Финляндии в овертайме (основное время — 3:3).
Команда Юхана Гарпенлёва сразу вышла в четвертьфинал, где встретилась с Канадой. Сплав опыта и молодости не помог «Кленовым листьям» — шведы победили со счетом 2:0.
Последний раз соперники встретились в декабре прошлого года на Кубке Первого канала. Россия победила тогда с минимальным счетом. Предстоящая встреча также обещает получиться упорной и малорезультативной из-за высокой цены ошибки.
Кроме того, сами оппоненты не стремятся играть бесшабашно. У России только в одном из четырех матчей турнира было забито свыше четырех шайб — в ничего не решающей встрече последнего тура группового этапа против Чехии.
Шведы в группе были результативны, но в плей-офф все изменилось. Матч против Канады прошел в упорной борьбе, скандинавы действовали гораздо более сосредоточенно.
В четырех из семи последних очных матчей России и Швеции фиксировалось менее пяти шайб. В предстоящей встрече обе сборные сыграют прагматично, в результате чего мы увидим мало взятий ворот. Поэтому предлагаем поставить на тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.90.
Кроме того, из-за упорной борьбы встреча легко может выйти за пределы основного времени, а судьба путевки в финал решится в овертайме или по буллитам. Четыре из семи предыдущих встреч между соперниками завершились вничью.
Любителям адреналина и высоких коэффициентов предлагаем поставить на ничью за 4.20.
Прогноз и ставка на матч Россия — Швеция: ставка на матч
На кону стоит выход в финал, что делает цену ошибки слишком высокой. На фоне этого визави не будут рисковать, а сосредоточатся на обороне. За счет этого хоккей получится прагматичный и малорезультативный. С высокой долей вероятности командам не хватит основного времени, чтобы выявить победителя.
Четыре из семи предыдущих встреч между сборными России и Швеции завершились вничью. Предстоящая имеет все шансы на аналогичный результат, а поставить на это можно с котировкой 4.20.
Рекомендуемая ставка: ничья в матче за 4.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7