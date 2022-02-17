Наша сборная пока не впечатляет.

18 февраля 2022 года в полуфинале хоккейного турнира на зимних Олимпийских Играх Россия сыграет против сборной Швеции. Матч пройдет в Пекине на Национальном стадионе. Начало — в 16.10. Прямую трансляцию покажет «Россия 1».

18.02.2022 | Россия — Швеция

Коэффициенты букмекеров на матч Россия — Швеция 18 февраля 2022 года

Команда Алексея Жамнова — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу России в основное время матча можно за 2.16 — это около 44% вероятности. Успех сборной Швеции оценивается коэффициентом 2.85 (33%), а ничья доступна за 4.20 (23%).

Сделать ставку на победу России с учетом ОТ и буллитов можно за 1.69. Аналогичный выбор в пользу сборной Швеции оценивается котировкой 2.17.

Ф1(0) идет за 1.67, а Ф2(0) — за 2.20.

Тотал голов больше 4.5 доступен за 1.90, как и ТМ 4.5.

Россия — Швеция: прогноз и анализ матча олимпийского хоккейного турнира 18 февраля 2022 года

Еще до начала Олимпиады в Пекине соперники входили в число главных претендентов на победу, но Россия была фаворитом. Однако по ходу турнира команда Жамнова демонстрирует блеклый хоккей, в результате чего передала статус Финляндии.

Шведы — третьи в списке. Скандинавы дважды в истории брали золото хоккейного турнира на Олимпиаде — последний раз в 2006 году.

У России пока всего одно олимпийское золото по хоккею — наша сборная преуспела в 2018 году в Пхенчхане.

На групповом этапе команда Жамнова набрала семь очков и вышла в плей-офф с первого места. Она обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а после уступила Чехии в овертайме (основное время — 5:5).

Благодаря первой строчке квартета наша сборная попала сразу в четвертьфинал. Там Россия вновь встретилась с Данией и повторно обыграла ее — на этот раз со счетом 3:1.

Швеция финишировала второй в своей группе, но стала лучшей в рейтинге команд занявших аналогичную строчку. Скандинавы начали с побед над Латвией (3:2) и Словакией (4:1), а после уступили Финляндии в овертайме (основное время — 3:3).

Команда Юхана Гарпенлёва сразу вышла в четвертьфинал, где встретилась с Канадой. Сплав опыта и молодости не помог «Кленовым листьям» — шведы победили со счетом 2:0.

Последний раз соперники встретились в декабре прошлого года на Кубке Первого канала. Россия победила тогда с минимальным счетом. Предстоящая встреча также обещает получиться упорной и малорезультативной из-за высокой цены ошибки.

Кроме того, сами оппоненты не стремятся играть бесшабашно. У России только в одном из четырех матчей турнира было забито свыше четырех шайб — в ничего не решающей встрече последнего тура группового этапа против Чехии.

Шведы в группе были результативны, но в плей-офф все изменилось. Матч против Канады прошел в упорной борьбе, скандинавы действовали гораздо более сосредоточенно.

В четырех из семи последних очных матчей России и Швеции фиксировалось менее пяти шайб. В предстоящей встрече обе сборные сыграют прагматично, в результате чего мы увидим мало взятий ворот. Поэтому предлагаем поставить на тотал меньше 4.5 с коэффициентом 1.90.

Кроме того, из-за упорной борьбы встреча легко может выйти за пределы основного времени, а судьба путевки в финал решится в овертайме или по буллитам. Четыре из семи предыдущих встреч между соперниками завершились вничью.

Любителям адреналина и высоких коэффициентов предлагаем поставить на ничью за 4.20.

Прогноз и ставка на матч Россия — Швеция: ставка на матч

На кону стоит выход в финал, что делает цену ошибки слишком высокой. На фоне этого визави не будут рисковать, а сосредоточатся на обороне. За счет этого хоккей получится прагматичный и малорезультативный. С высокой долей вероятности командам не хватит основного времени, чтобы выявить победителя.

Четыре из семи предыдущих встреч между сборными России и Швеции завершились вничью. Предстоящая имеет все шансы на аналогичный результат, а поставить на это можно с котировкой 4.20.

Рекомендуемая ставка: ничья в матче за 4.20.