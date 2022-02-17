Канадцы впервые за 16 лет не вышли в полуфинал Олимпиады. В 2006 году их туда не пустили Россия и Овечкин

С того времени и наша сборная не выигрывала у принципиального соперника.

Сборная Канады по хоккею осталась без олимпийских медалей впервые с 2006-го. В 2010 и 2014 годах «Кленовые» выиграли золото, а на турнире в Пхенчхане в 2018-м завоевали бронзу. На этот раз команда под руководством Клода Жюльена не смогла продолжить приятную для своей страны тенденцию и всухую уступила сборной Швеции (0:2). Символично, что именно с таким же счетом на Олимпийских играх в Турине канадцы проиграли в четвертьфинале россиянам.

Команда с Гретцки, но без Кросби

«Прямо скажем, немногие верили в наш успех. Но ребята выдали лучший матч на турнире. Перед игрой мы собрались вместе и решили, что нужно проще действовать в защите и скорее выводить шайбу из своей зоны. Пусть наши нападающие получают пас в середине льда и организуют контратаки», — писал в своей книге бывший форвард Алексей Ковалев. В успех россиян тогда не верили и сами канадцы. Они настолько не сомневались в своей победе, что самолет, на котором сборная прилетела в Турин, должен был вернуться за ней только после финала.

Олимпиада-2006. 1/4 финала. Россия — Канада — 2:0. Крис Дрэйпер и Максим Афиногенов. Фото Getty Images Фото Getty Images

Командой руководили генеральный менеджер Уэйн Гретцки и главный тренер Пэт Куинн. В составе канадцев были как молодые звезды в лице Джея Баумистера, Рика Нэша, Дэни Хитли, так и опытные Крис Пронгер, Тодд Бертуцци и Крис Дрэйпер. Тренерский штаб получил приличную порцию критики за игнорирование 18-летнего Сидни Кросби и 21-летнего Эрика Стаала, которых не пригласили в сборную. Не очень впечатляющий результат на групповой стадии многие списывали именно на не самый сбалансированный состав. Канада с шестью очками заняла лишь третье место в группе и пропустила вперед Швейцарию и Финляндию.

В четвертьфинале «Кленовые» встретились со сборной России, которой тогда руководил Владимир Крикунов. Состав команды также вызвал немало споров. Ни у одной топовой сборной на турнире не было такого внушительного представительства из игроков внутреннего чемпионата. Генеральный менеджер команды Павел Буре отвечал за североамериканский сектор и старался привлечь на Олимпиаду Сергея Федорова, Александра Могильного и Сергея Зубова, но, по слухам, они не горели желанием работать под руководством Крикунова. Также в Италию должен был поехать Алексей Жамнов, но он получил травму.

Самый грязный игрок в мире

Как правило, в матчах между Россией и Канадой все ждут большого количества шайб, однако это был тот самый случай, когда даже нулевая ничья после двух периодов не выглядела скучной. Один из самых ярких эпизодов произошел в первой двадцатиминутке, когда Дариус Каспарайтис эффектным приемом уложил Симона Ганье. Канадскому форварду даже пришлось отправиться в раздевалку, чтобы привести себя в порядок.

«Хорошо помню тот силовой. После игры встретил Ганье в Олимпийской деревне, решил извиниться, а он послал меня куда подальше. Сказал, что я самый грязный игрок в мире. Больше мы с ним никогда не разговаривали. Кстати, в составе канадцев были Брэд Ричардс и Венсан Лекавалье. Во время локаута мы с ними выступали за «Ак Барс», но на Олимпиаде даже парой фраз не перебросились», — вспоминал Каспарайтис в интервью «СЭ».

Игра с Канадой получилась очень жесткой. На двоих команды заработали 59 минут штрафа, а Евгений Малкин в самой концовке сцепился с Венсаном Лекавалье и получил матч-штраф. Из восьми попыток большинства россияне смогли реализовать только две. Этот компонент на турнире у сборной России заметно хромал. В Турине команда Крикунова стала лишь девятой по реализации большинства — 5 голов за 51 попытку. Но в четвертьфинале все сработало как надо. Сперва после потрясающей передачи Виктора Козлова в формате «пять на четыре» отличился Александр Овечкин, а в самой концовке встречи уже в формате «четыре на три» точку поставил Алексей Ковалев.

Героем того противостояния также стал Евгений Набоков, который справился с 27 бросками. Для голкипера это была первая Олимпиада, а ведь он мог не поехать в Турин по тем же причинам, что и в Солт-Лейк-Сити. ИИХФ ни в какую не хотела давать выступать Набокову за сборную России, так как в юниорском возрасте он успел сыграть за Казахстан. ФХР не раз пыталась оспорить это решение, и после многочисленных споров удалось добиться пересмотра правил изменения спортивного гражданства в сторону смягчения.

До полуфинала у сборной России не было проблем с самоотверженностью. Команда действительно билась за победу, а Павел Дацюк прилетел на Олимпиаду из США со сломанным мизинцем. Об этом повреждении не знал даже агент игрока — настолько сильным было желание Павла помочь сборной. В групповом раунде он забил гол и сделал семь результативных передач, а на последних минутах матча с Канадой выигрывал важные вбрасывания.

«Кленовые» были крайне разочарованы результатом, однако и радость россиян продлилась недолго. В полуфинале сборная была разбита Финляндией (0:4), а в матче за бронзу победу одержали чехи (3:0). «Матч с Канадой стоил нам медалей. Все эмоции ушли на ту победу. Поэтому с финнами мы выглядели опустошенными. Было тяжело собраться. Все осталось на льду. С Канадой лучше встречаться в финале, чтобы потом не было эмоционального выгорания», — вспоминал Каспарайтис.