Финны играют все мощнее и мощнее. Но Россия может сыграть с ними только в матче за медали

Канада. Финляндия достаточно легко прошла сильных швейцарцев и побьется за финал со Словакией , а российская команда сыграет в полуфинале с победителем матча Швеция

Олимпийские игры-2022. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала

Финляндия — Швейцария — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Аалтонен — 3 (Фриман, Няттинен), 8:37 — 1:0. Лехтонен — 1 (Няттинен, Маннинен), 10:45 — 2:0. Анттила — 2 (Бьернинен), 23:08 — 3:0. Амбюль — 2 (бол., Корви, Хаас), 37:49 — 3:1. Пакаринен — 3 (п.в., Филппула, Песонен), 55:28 — 4:1. Хартикайнен — 2 (п.в.), 56:47 — 5:1.

Вратари: Сятери — Берра (Дженони, 23:36, 54:46 — 55:28, 55:50 — 56:47). Штраф: 4 — 4. Броски: 23 (10+8+5) — 34 (8+12+14). Судьи: Ансонс, Гуэн. 16 февраля. Пекин. Национальный.

Финны забрали свое в начале

Швейцарцы перехитрили всех на групповом этапе. Команда из страны часов и сыра набрала только одно очко, заняла девятое место в общем рейтинге и получила в плей-офф сытых чехов. Альпийцы перебегали и переработали более мастеровитого соперника. Их победа — это превосходство скорости и наглости над техникой и классом. Впрочем, от игры швейцарцев в группе не веяло безнадежностью. Скорее, они уступали в мелочах — в реализации моментов и, безусловно, удаче. Вспомните хотя бы матч с Россией, когда победить команде Алексея Жамнова помог рикошет от ноги швейцарского защитника.

Финны подошли к четвертьфиналу отдохнувшими и более свежими, чем измотанные игрой с чешскими «пенсионерами» альпийцы. Восстановление — ключевой фактор в плей-офф для формальных аутсайдеров. Провести два матча на полной выкладке сложно. Финны превосходили соперника в движении, забирали нейтральные шайбы и неплохо комбинировали в чужой зоне. Из равного первого периода команда Суоми вышла с комфортными 2:0 и могла заводить фирменный «автобус» Юкки Ялонена, который припаркован возле стадиона.

Две относительно быстрые шайбы сбили план швейцарцев. Явно не такого начала матча ждал молодой тренер Патрик Фишер. Финны не создали уйму моментов, но взяли максимум из того, что позволил соперник. Первый гол Миро Аалтонена — следствие позиционной ошибки альпийцев. Защитники забыли форварда на дальней штанге, откуда он идеально добил шайбу после отскока от вратаря Рето Берры.

Микко Лехтонену помог забить рикошет. Защитник СКА бросил от синей линии, и шайба нашла путь в ворота, минуя голкипера. У финнов идеально отыграл на последнем рубеже Харри Сятери. После валидольного матча со шведами, когда Суоми спаслись с 0:3, Ялонен оставил в запасе Юху Олкинуору и выбрал на плей-офф вратаря «Сибири». Представитель «Магнитки», пропустивший три шайбы в меньшинстве от «Тре Крунур», смотрел за четвертьфиналом со скамейки.

До возвращения в игру Швейцарии не хватило сантиметров

Швейцарцы сами подарили сопернику комфортное положение. Ошибки с финнами, которые ведут в счете, сравнил бы с выстрелом себе в ногу на финише стометровки, когда надо догнать соперника. Лукас Фрик подкинул шайбу Ханнесу Бьорнинену в средней зоне, а форвард «Йокерита» вывел под бросок Марко Анттилу. Двухметровый гигант не промахнулся в открытый угол и приблизил замену вратаря в швейцарской сборной. После третьей шайбы Берру заменил Леонардо Дженони.

С середины второго периода финны перешли на энергосберегающим режим. Тратить силы на избиение Швейцарии, для победы над которого достаточно и трех шайб, нерационально. Самые важные матчи для Суоми впереди. Сенсационно отправившие домой США словаки способны доставить проблемы банде Ялонена.

Даже пропущенный гол в меньшинстве не смутил финскую сборную. Равно как и не добавил шансов на камбэк швейцарцев. Живая легенда альпийцев Андрес Амбюль забросил в большинстве на своей пятой Олимпиаде и вскрыл болевую точку Суоми — игру в меньшинстве.

Финны ничего не выдумывали, тянули время и оберегали добытое преимущество. Могли дрогнуть, если бы Денис Мальгин в начале третьего периода бросил мимо штанги — но Сятери помог каркас ворот. Доминирование альпийцев по броскам ни к чему не привело. Патрик Фишер пошел ва-банк и заменил голкипера на шестого полевого более, чем за пять минут до сирены. Сократить отставание задумка тренера не помогла, зато Ииро Пакаринен попал по пустым воротам. У Финляндии сегодня отличились все звенья. Стоит ли отдельно напоминать сбалансированности команды Ялонена перед полуфиналом? Опасность исходит от каждой тройки.

Респект Швейцарии за смелость. При счете 1:4 они снова убрали голкипера, но быстро получили пятую шайбу от Тему Хартикайнена. Финны с запасом разобрались с соперником и готовятся к полуфиналу со Словакией, которую они разгромили в группе (6:2). Россию в следующем раунде ждет победитель матча Швеция — Канада.