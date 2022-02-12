Очередной яркий репортаж из Пекина от специального корреспондента «СЭ».

Приземленные конькобежцы

Сборная России по хоккею проиграла первый матч на Олимпиаде, но зато порадовала болельщиков и дала надежду тем, кто скучал по мощи в атаке. Да и счет не имел для нас никакого значения — мы уже в четвертьфинале.

Днем редакция неожиданно наградила меня и послала на конькобежный спорт. Шикарное зрелище, прекрасный вид. Смутили наши девочки, которые вышли в полуфинал пасьюта.

— Мы попали на команду Японии, — говорила Елизавета Голубева. — И нам лучше поберечься в полуфинале, иначе мы можем уехать ни с чем.

Я сначала думал, что ослышался.

— Так вы обыграйте японок, — предлагаю.

— Это невозможно, — ответила ее партнер по команде Евгения Лаленкова. — Надо реально оценивать свои шансы. Можно уехать с медалью, а можно и вообще без всего.

В хоккее я от такого отвык. Были случаи, когда той или иной команде, возможно, и стоило поберечься, но в открытую о своих планах проиграть никто не говорил. Делали иначе. Выставляли вратарей из глубокого запаса, меняли тройки, выпускали в большинстве тех, кто ни разу там не появлялся. И не придерешься. Тренер решил так.

Но конькобежный спорт живет в каком-то своем мире.

Спорное судейство

Сборная России по хоккею специально проигрывать чешской команде не собиралась, да и смысла в этом не было. Да, результат был неважен, но есть какие-то более глубокие моменты. Например, нужно проверить сочетания звеньев, посмотреть, вдруг получится найти «химию» среди тех, кто раньше друг с другом не выходил.

Но решение выставить вратаря Ивана Федотова удивило. В этом вообще не было никакого смысла. Второй матч подряд результат никого не интересует. Мы на четвертьфинал выходим без запасного варианта, что странно.

— У нас тренер вратарей за этот вопрос отвечает, — привычно ответил Алексей Жамнов. — Он так решил.

И теперь вместо голкипера, у которого было два «сухаря», мы получили человека, которому закинула шесть не самая сильная команда турнира. Иногда, наверное, нужно лучше просчитывать ситуацию.

Жамнов опять задержался в раздевалке. Снова было собрание. Но на этот раз не такое грустное, как после игры с датчанами. Там победили, но заслужили критику от тренера. Сейчас проиграли и за некоторые вещи хвалили.

Но начали с судейской темы. Главный тренер что-то начал говорить о несправедливости удалений.

— Тот момент с Воронковым я еще не видел, точно не могу сказать, но вы же видели какое судейство, — начал он.

— Какое? — не стал сдерживаться я. — Нарушение игрока «Ак Барса» было. Никишин тоже правила нарушал, тут без вопросов. Там просто не за то дали, а фол был.

— А момент с задержкой? — напомнил Жамнов. — На вбрасывание чехи не выходили в овертайме.

Ну это довольно натянутый фол. За это две минуты обычно не дают, да и лайнсмен еще ни разу не свистнул, предупреждая соперника.

Валить на судей — последнее дело

Самое худшее, что мы сейчас можем придумать, так это что-то валить на арбитров. Они были не безгрешны, но матч не испортили. В КХЛ бы Дмитрию Воронкову дали не 5+20, а просто пять минут, но смысл не изменился.

Однако некоторые наши хоккеисты чересчур переживали этот момент.

— Седлак лежит, валяется, а в следующей смене бегает, — возмущался защитник Егор Яковлев. — Было бы правильно, что игрок, на ком получили такой штраф, больше бы не возвращался на лед.

Это довольно спорное предложение, так как тогда начнут выкашивать техничных игроков, начнутся размены и Яковлев первым придет просить, чтобы все вернули, как прежде.

— Вы же знали, что чешские хоккеисты играют именно так, — говорю. — И Воронкова они стали нервировать с первых минут. Зачем реагировать?

Егор не нашелся что ответить.

Возбужден был и защитник Александр Никишин.

— Симулянт, — заочно обзывал он того, на ком сфолил. — Я его даже не трогал.

Там смешно было. Арбитры дали штраф спартаковцу за игру высокоподнятой клюшкой. Повтор убедил, что ее там точно не было, а зачем чешский хоккеист схватился за лицо, не совсем ясно. Но подножка в том моменте была очевидная.

По правилам ИИХФ повторы удалений крутят на большом экране, и все видели, что Александр клюшку держал внизу.

— Э-ге-гей! — воскликнули наши тренеры, когда показали повтор с нужного ракурса.

Судьи даже не шелохнулись. Мне как-то один из арбитров рассказывал, что он делает в такой ситуации:

— Смотришь в пол и делаешь вид, что на экране ничего не показывают.

Четвертьфинал с Гондурасом

— Меня сегодня все устроило, — честно признался я Жамнову. — Кроме меньшинства. Оно же было идеальным, куда все подевалось?

— Были какие-то нюансы, ребята переиграли немного, подустали, — ответил тренер.

Да, как-то Александр Елесин две с половиной минуты не мог покинуть лед. Но это было еще в равных составах.

О том, что у нас будут большие изменения в звеньях, было известно еще утром. На раскатке вернули динамовское сочетание Галиев — Шипачев, а к ним поставили Андрея Чибисова. Последний забросил на Олимпиаде.

После матча с Данией я ведь упрекнул форварда «Металлурга».

— Чего не забиваешь-то? — крикнул в микст-зоне.

Андрей остановился и задумался.

— Не понимаю, — пожал плечами. — Возьми клюшку подержать.

Но подержать не дал. Однако сам факт, что это могло произойти, непременно сказался на результате.

Немного расстроил Станислав Галиев. Такое ощущение, что он (как, кстати, и Вадим Шипачев) никак не может сбросить груз с плеч, снять напряжение.

— Есть такое, есть такое, — повторял Галиев. — Надо что-то сделать. Может быть, сказывается то, что это Олимпиада.

Как бы еще забыть об этом. У меня люди в защитных костюмах всю картину портят. Может быть, ему сконцентрироваться на том, что для местных мы надоедливые гости.

Зато светился от счастья Арсений Грицюк. Он забил на таком турнире. Правда, голова не закружилась.

— Все-таки у меня не такая же важная шайба, как у Кирилла Капризова четыре года назад, — заключил он. — Да и вообще очень хорошо играть с Никитой Гусевым. Отдай ему шайбу, и он тебя найдет.

Теперь у сборной снова три выходных. И это тот случай, когда дополнительному перерыву радоваться не стоит. Как бы снова не ушел кураж в атаке.

— С кем хотели бы сыграть в четвертьфинале? — зачем-то спросили у Жамнова в конце встречи.

— Ну, ребята, — развел руками он.

— С Китаем было бы неплохо, — предложил я.

— Или с Гондурасом, — согласился тренер. — Но его на турнире нет.

Видимо, забыл, что китайцы-то здесь.