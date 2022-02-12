Тем не менее россияне проиграли в овертайме и пропустили уж слишком много.

Олимпийские игры-2022. Хоккей

Группа B. 3-й тур

Россия — Чехия — 5:6 ОТ (1:1, 1:2, 3:2, 0:1)

Голы: Ткачев — 1 (Гусев, Нестеров), 4:51 — 1:0. Кундратек — 1 (бол., Червенка, Странски), 12:37 — 1:1. Нестеров — 1 (бол., Гусев, Плотников), 32:19 — 2:1. Крейчи — 1 (бол., Червенка, Кундратек), 38:41 — 2:2. Шпачек — 1 (бол., Шулак, Соботка), 39:16 — 2:3. Клок — 1 (Т. Зогорна, Г. Зогорна), 43:14 — 2:4. Семенов — 2 (Плотников, Андронов), 43:50 — 3:4. Грицюк — 1 (Гусев, Ткачев), 46:43 — 4:4. Чибисов — 1 (Войнов, Шипачев), 48:22 — 5:4. Гика — 1 (Седлак, Крейчи), 48:57 — 5:5. Шулак — 1 (бол., Крейчи), 64:29 — 5:6.

Вратари: Федотов (64:29) — Грубец (64:29).

Штраф: 33 — 10.

Броски: 29 (6+11+12+0) — 41 (12+16+10+3).

Судьи: Каукокари, Норд.

12 февраля. Пекин. Национальный. 921 зритель.

Перестановки в составе

Изменения в составе россиян на матч с Чехией не стали сюрпризом. Алексей Жамнов после игры с Данией раскритиковал наших нападающих. Поводы для этого были. Против двух низовых сборных у россиян только два гола. Бросок Кирилла Семенова по пустым воротам оставим за скобками. Результат, конечно, превыше визуальных впечатлений и удовлетворения от хоккея. Победа в каждом матче на Олимпиаде со счетом 1:0 приведет нас к золоту, верно? Сработает ли этот «план» с канадцами или финнами? Сомневаюсь. Поэтому в заключительном матче группового этапа хотелось увидеть, что наша сборная умеет не только «закапывать» шайбы, но и творить. Креативить, а не терпеть и вымучивать голы.

«Много передач, мало угроз», — так Алексей Юрьевич объяснил проблемы с результативностью ведущего звена Вадима Шипачева. Перестановки в тройке напрашивались. Тренеры восстановили динамовскую связку Галиев — Шипачев, дополнив ее фактурным Андреем Чибисовым. Рядом с двумя креативными форвардами необходим фактурный партнер, который возьмет силовую борьбу, поможет на отскоках и нейтральных шайбах.

?Состав на заключительный матч группового этапа на Олимпийских играх в Пекине!



Матч начнется в 16:10 по мск, прямой эфир на «России 1»#Beijing2022 pic.twitter.com/9b6Uy7axi9 — Хоккей России (@russiahockey) February 12, 2022

Большинство — другая беда российской сборной. Проблемы повторялись от матча к матчу. Трудности при входе в зону, отсутствие человеческого раската, суета при перемещении шайбы, когда пятерке получалось расставиться. С холостого большинства начался и матч с чешской сборной. Россияне не создали ни одного опасного момента у ворот Шимона Грубеца.

Перестановки коснулись всех троек нападения, кроме звена Павла Карнаухова. В центр второго сочетания подняли Владимира Ткачева, а по краям — Никита Гусев и Арсений Грицюк. Их тройка и организовала первый гол россиян. Не пришлось ждать рикошетов от ног соперников или заталкивать шайбу в ворота. Никита Нестеров начал атаку пасом в центр на Никиту Гусева, а 97-й номер проткнул шайбу дальше. Подхвативший ее Владимир Ткачев закатился с фланга и точно бросил в дальний угол.

Главный тренер Чехии Филип Пешан на матч с Россией был настроен решительно. Ему хотелось не только отобрать очки у досрочного победителя группы, но и впервые на Олимпиаде забить Ивану Федотову. Чехов также терзали проблемы с результативностью. С датчанами и швейцарцами они сообразили по одной шайбе. Забивать на первых минутах мог Давид Крейчи, но блистательный Федотов украл у экс-форварда «Бостона» верный гол, поймав шайбу ловушкой в полушпагате.

Сравнять счет чехам помогло удаление Александра Елесина. Наши форварды слишком прижались к воротам, позволив Томашу Кундратеку дирижировать на синей линии. Оттуда защитник и поразил ворота Федотова мощным щелчком, когда голкиперу закрыл обзор настырный Ян Коварж.

На Олимпиаде россияне смогли реализовать большинство только с 11-й попытки. В середине второго периода чехи удалились дважды с интервалом в минуту. Забить в формате «пять на три» спецбригады не успели, но когда у команды Пешана появился четвертый игрок, Никита Нестеров с передачи Гусева вогнал шайбу в ближний угол. Удивило, что на двойное большинство Жамнов не выпустил Шипачева. Впрочем, партнеры обошлись без первого центра, значит, задумка тренера сработала.

Виноват ли Воронков?

Игра дробилась на отрезки из-за удалений. После шайбы Нестерова чехи активизировались и взяли шайбу под контроль. Одна из затяжных атак завершилась удалением Дмитрия Воронкова, когда форвард «Ак Барса» попал в голову Лукашу Седлаку. Думаю, этот эпизод будут обсуждать едва ли не больше, чем невзрачный хоккей россиян в прошлых матчах.

Умышленно ли Воронков бил в голову или выставлял корпус инстинктивно, а Седлак оказался не готов к силовому приему? Мог ли Дмитрий избежать столкновения? Чехи провоцировали нападающего с первых смен — заведенный Воронков точно не упустит шанса, чтобы приложить соперника. За истину примем вердикт арбитров — основания для наложения большого штрафа у них были. Дмитрий досматривал матч из раздевалки.

Чехи оперативно определили слабые стороны нашего меньшинства. Четыре шайбы из шести парни Пешана забросили в большинстве. Сначала удаление Воронкова использовала первая спецбригада с Давидом Крейчи. Спустя 34 секунды, когда на льду появилась вторая пятерка, отличился Мартен Шпачек. Чешское большинство — подвижное и вариативное. Опасность исходит чуть ли не от каждого игрока. Опытные Червенка, Крейчи, Коварж и Соботка рисовали комбинации, как в лучшие годы в НХЛ и КХЛ.

Не покидает ощущение, что на третий период вышли две другие команды. Россияне, получив быстрый четвертый гол от Лукаша Клока, раскрылись и принялись наказывать чехов за ошибки в обороне и расслабленность Шимона Грубеца. Кирилл Семенов и Арсений Грицюк меньше чем за три минуты дважды огорчили своего одноклубника. Болельщики хотели веселого хоккея с фейерверком голов? Сегодня они его получили.

Сработал и перевод Чибисова в первое звено. Андрей в привычной для себя манере (сколько таких голов с кистей он забил за «Металлург»!) хитрым броском проверил дальний угол Грубеца, а вратарь оказался не готов. Подарок чехам сделал и Федотов. От Томаша Гики Иван пропустил с отрицательного угла. На третий матч в группе напрашивалась замена вратаря — логично было бы выпустить Александра Самонова или Тимура Билялова. Тренеры же доверили незначимый матч голкиперу ЦСКА, который ближе к концовке выглядел не таким свежим. Шесть пропущенных шайб сегодня, возможно, следствие усталости.

Дисциплина подвела россиян и в овертайме. Обвинять во всех бедах Александра Никишина, схватившего две минуты в ответственный момент, неправильно. Но это удаление станет для молодого защитника хорошим уроком — в плей-офф подобные трюки непозволительны. Чехи четвертый раз реализовали большинство и вырвали победу.