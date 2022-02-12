Ждем последнего тура в двух других группах.

В последнем матче группового турнира сборная России уступила Чехии (5:6 ОТ). На положение в группе этот результат уже не влиял, так как команда Алексея Жамнова досрочно обеспечила себе первое место. Однако он имел значение для определения «посева» россиян в рейтинге перед плей-офф.

Напомним, что после группового раунда никто не вылетает. Напрямую в четвертьфинал проходят три сборные, занявшие первые места в квартетах, и лучшая из занявших вторые места. Остальные восемь команд сыграют дополнительный раунд. Пары определят по рейтингу команд, составленному на основе результатов в группах. Победители проходят в четвертьфинал, где встретятся с лучшими командами первого этапа.

Сейчас рейтинг выглядит так:

Россия (1В) — 7 очков (3 матча), шайбы 8-6 США (1А) — 6 (2), 12-2 Финляндия (1С) — 6 (2), 9-3 Швеция (2С) — 6 (2), 7-3 Дания (2В) — 6 (3), 7-6 Канада (2А) — 3 (2), 7-5 Чехия (3В) — 4 (3), 9-8 Германия (3А) — 3 (2), 4-6 Латвия (3С) — 0 (2), 3-6 Швейцария (4В) — 1 (3), 4-8 Словакия (4С) — 0 (2), 3-10 Китай (4А) — 0 (2), 2-11

Рейтинг в целом выглядит примерно так, как можно было предсказать еще до старта Олимпиады, за одним исключением — сенсационные победы Дании над Чехией и Швейцарией позволили скандинавам занять второе место в группе В, что сильно запутывает расклады перед плей-офф.

Почти наверняка Россия получит третий «посев». Первой она остаться не может, так как ее точно обойдет победитель матча Финляндия — Швеция, маловероятно и поражение США от Германии, тем более в основное время.

Сетка четвертьфиналов выглядит так:

1 (номер «посева») — победитель матча 8-9

2 — победитель матча 7-10

3 — победитель матча 6-11

4 — победитель матча 5-12

Так что с большой вероятностью Россия сыграет в четвертьфинале против 6-й или 11-й команды «посева». Первой из этой пары, вероятнее всего, станет Дания. Канада должна обыгрывать Китай и обходить ее, единственный реальный шанс для датчан подняться выше — это поражение шведов от финнов с разницей более чем в три шайбы.

11-й командой, вероятнее всего, станут Латвия, Словакия или Швейцария. Китаю для этого нужно будет набрать очко против Канады (малореально) или хотя бы обойти словаков по разности, если те проиграют латвийцам (тоже сложно).

Не учитываем Китай, и тогда расклады следующие: если Словакия проиграет в очном матче Латвии, то станет 11-й. Если Латвия проиграет в основное время, то 11-я она. Если команда Харийса Витолиньша уступит в овертайме/по буллитам, забив ноль или один гол, — аналогичный расклад. Забьет два и более — 11-й станет Швейцария.

Что в итоге? Наиболее вероятный вариант сейчас для России на четвертьфинале — это встреча с победителем матча Дания — Латвия/Словакия. Не так уж и плохо, да?