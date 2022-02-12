Разбираем спорные моменты последнего матча группового этапа для российской сборной.

В заключительном матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира мужских сборных россияне уступили в овертайме Чехии (5:6 ОТ). И хотя эта игра в турнирном значении не значила ничего, победа в последней встрече перед плей-офф была принципиальной для обеих команд.

Сразу после игры главный тренер россиян и игроки с ходу заявили о низком качестве судейства.

— Теперь никто не скажет, что сборная России играет в скучный хоккей, — начали журналисты разговор с Алексеем Жамновым.

— Спасибо судьям, — ответил тот.

— А что судьи? Удаление Воронкова же было, подножка у Никишина тоже была.

— Но в овертайме, когда мы играли 3 на 4, было такое уже удаление — задержка после вбрасывания.

— Вы не считаете, что удаление Воронкова — это 5+20?

— Там спорный момент. Но я видел на экране, что игрок шел наклонив голову — это тоже нужно учитывать. По мне там нет 5+20.

— Как Воронков должен был сыграть в том эпизоде?

— Он шел к шайбе, и это игровой момент. Здесь тяжело сказать. В принципе, он все делал правильно, прикрывал корпусом шайбу.

Такого же мнения были защитники Егор Яковлев и виновник решающего удаления в овертайме Александр Никишин.

— Мы всех этих людей знаем по нашей лиге, — заявил опытный Яковлев. — Он (Лукаш Седлак. — Прим. «СЭ») лежит-валяется, а на следующую смену выходит и бегает. Не знаю... Я считаю, что если дают такое удаление, то человек должен уходить до конца игры в раздевалку и не играть. Мы разговаривали об этом. Не знаю, почему так отреагировали судьи. Но здесь судят чуть по-другому — нужно привыкать и адаптироваться к условиям, которые есть сейчас.

— Много меньшинства, хорошо, что реализовали свое большинство. Много нелепых удалений, — считает Никишин.

— Что скажешь про овертайм?

— Что тут говорить?! Удаление видели?

— С чем оно связано?

— Я ему даже по лицу не попал. Он там падал, симулянт. Я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать.

Сперва рассмотрим нарушение Воронкова, за которое, помимо удаления до конца игры, Россия получила пятиминутный штраф, дважды реализованный чешской сборной.

В борьбе за нейтральную шайбу 10-й номер россиян выставил корпус. При этом чешский нападающий Лукаш Седлак из-за низкой стойки напоролся на плечо Воронкова. Дмитрий выставлял корпус инстинктивно, так как первым был на шайбе и ожидал против себя силовой прием. Седлак же предпочел сыграть клюшкой, из-за этого ему пришлось тянуться за шайбой, в результате чего получилось болезненное столкновение.

Фол нельзя назвать умышленным, Воронков не выставил локоть, при этом играл жестко — в такой манере он действует всегда. В КХЛ за такой фол судьи обычно дают 2+10 минут штрафа — удар в голову все-таки был. Исключения могут быть только в случае тяжелой травмы игрока, на котором сфолили.

Однако арбитры Микко Каукокарри и Микаэль Норд после видеопросмотра наказали сборную России большим штрафом и удалением Воронкова до конца игры. Поводом для такого решения, по информации «СЭ», явились установки судейского комитета ИИХФ карать за любую атаку в область головы и шеи максимально возможным наказанием, а также репутация Воронкова как жесткого игрока (в течение двух периодов он то и дело вступал в стычки с соперниками).

Теперь второй спорный эпизод.

За две минуты до конца овертайма Никишин в борьбе у борта бьет по клюшке Томашу Гике (любопытно, что он, как и Седлак, также играет в «Тракторе»). Клюшка чешского форварда подскакивает и бьет его самого по лицу. При этом Никишин опускает свою клюшку вниз и слегка цепляет ноги Гики. Подножка. При этом чешский нападающий, падая, хватается за лицо. Судьи выписывают Никишину две минуты за удар клюшкой. Видимо, за то, что тот выбил инструмент у соперника, а бить по клюшке сильно запрещено. Но подбивать ее при этом можно. От вариантов трактовок голова идет кругом. Эпизод действительно очень спорный, так же как и первый. Арбитры, видимо, среагировали на падение и, да, на откровенную симуляцию игрока сборной Чехии.

Вывод простой. Эпизоды в прошедшем матче, которые привели к заброшенным шайбам, то есть повлияли на его исход, действительно спорные, и трактовать их однозначно в какую-либо сторону очень непросто. Но это не значит, что нужно немедленно жаловаться на судейство и сетовать исключительно на плохую работу арбитров, как сделали представители российской команды. В матчах на вылет может случиться все что угодно. Представьте, если бы Россия проиграла Германии в финале ОИ-2018, а наши игроки и тренеры хором после игры заявили бы о несправедливом удалении Сергея Калинина за две минуты до конца третьего периода. Кого бы это интересовало? Чтобы побеждать, нужно быть сильнее и держать в уме в том числе возможную ошибку арбитров.