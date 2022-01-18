В ФХР рассказали о ситуации с коронавирусом в сборной России

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пекине.

По данным «СЭ», главный тренер сборной России Алексей Жамнов сдал положительный тест на коронавирус. По этой причине специалист не прибыл в расположение национальной команды.

«В настоящий момент после взятия анализов на ковид игроки и персонал сборной с полностью подтвержденными отрицательными тестами заезжают в Новогорск.

Игроки, представители тренерского штаба и персонала, результаты тестов которых требуют дополнительной проверки, остаются в режиме временного карантина.

Отметим, что практически никто из них не имеет никаких симптомов ОРВИ либо симптомы выражены слабо. Все они на данный момент изолированы, ни с кем не контактируют и проходят дополнительный мониторинг.

Конечно, это все отражается на планах подготовки к Играм, но наша задача как Федерации хоккея России — минимизировать влияние подобных факторов и постараться избежать неприятных сюрпризов непосредственно перед Олимпиадой или уже в Пекине.

Эпидемиологическая обстановка во всем мире очень непростая, поэтому и было заранее принято решение сделать тестирование многоступенчатым. Как мы сейчас видим, решение это было правильным, мы должны быть уверены, что каждый член команды здоров.

В том числе такое решение было принято еще и для того, чтобы не подвергать риску атлетов из других видов спорта, которые уже находятся в Новогорске.

Напомню, что после приезда на олимпийскую базу по существующим правилам все игроки еще раз сдадут анализы и до получения результатов тестов будут находиться в своих номерах в режиме изоляции.

На ближайшие дни в сборной были запланированы в первую очередь теоретические занятия. Те, кто сейчас находится на дополнительном мониторинге в режиме изоляции, примут участие в теории при помощи видеосвязи, но мы рассчитываем, что через некоторое время ребята начнут присоединяться к команде», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

17 января ФХР объявила расширенный список из 37 игроков на ОИ-2022, а в окончательную заявку войдут 25. Состав сборной будет объявлен 23 января.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами.