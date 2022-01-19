Сборная России провела первую тренировку в Новогорске

Сборная России начала подготовку к зимним Олимпийским играм в Пекине. 19 января команда провела первую тренировку на базе в Новогорске, информирует прес-сслужба КХЛ.

Перед ее началом состоялось короткое командное собрание, сама тренировка была поделена на две части. В первой игроки отправились в тренажерный зал, отработав первую эту половину занятия под руководством тренера сборной по физподготовке Дмитрия Яшанькина, затем команда вышла на лед.

Первая тренировка на льду продолжалась не более часа, занятие было объемным и было посвящено тому, чтобы тренеры в первую очередь получили информацию, в каком физическом состоянии прибыл на сбор каждый из игроков.