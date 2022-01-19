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Сегодня, 16:20

Анисимов прибыл в расположение сборной России

Иван Шитик
Корреспондент

Форвард «Локомотива» Артем Анисимов прибыл в расположение сборной России, сообщает РИА Новости Спорт.

Сборная России в понедельник собралась в Москве, чтобы начать подготовку к Олимпиаде в Пекине (4-20 февраля). Анисимов, находившийся на карантине после положительного теста на коронавирус, не приехал в национальную команду в понедельник.

Основная группа игроков сборной России во вторник заехала на базу в Новогорске и в среду проведет первую ледовую тренировку.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220119/anisimov-1768565627.html
Артем Анисимов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Локомотив (Ярославль)
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