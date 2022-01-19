Анисимов прибыл в расположение сборной России

Форвард «Локомотива» Артем Анисимов прибыл в расположение сборной России, сообщает РИА Новости Спорт.

Сборная России в понедельник собралась в Москве, чтобы начать подготовку к Олимпиаде в Пекине (4-20 февраля). Анисимов, находившийся на карантине после положительного теста на коронавирус, не приехал в национальную команду в понедельник.

Основная группа игроков сборной России во вторник заехала на базу в Новогорске и в среду проведет первую ледовую тренировку.