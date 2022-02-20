«Спасибо за этот турнир, парни!» ЦСКА прокомментировал серебро сборной России на Олимпиаде

ЦСКА прокомментировала выступление сборной России на Олимпиаде в Пекине

Пресс-служба ПХК ЦСКА прокомментировала выступление сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Спасибо за этот турнир, парни! Бились, воевали, выгрызали! Гордимся!» — говорится в публикации на странице московского клуба в Instagram.

Сегодня, 20 февраля, сборная России потерпела поражение от команды Финляндии (1:2) в финале Олимпийских игр в Пекине.