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Сегодня, 13:05

«Вернем золото в Милане!» Ротенберг — о выступлении сборной России на Играх

Роман Ротенберг заявил, что сборная России вернет золото Олимпиады в Милане
Роман Шишов
Корреспондент

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил сборную России серебряными медалями Олимпиады в Пекине. В финале российская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Ротенберг в Instagram выложил коллаж со сборными России и СССР на Олимпиадах разных годов.

«Поздравляю Сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в Олимпийском Милане 2026 — мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея — нам в помощь», — написал Ротенберг в Instagram.

Роман Ротенберг
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