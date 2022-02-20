Роман Ротенберг заявил, что сборная России вернет золото Олимпиады в Милане

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил сборную России серебряными медалями Олимпиады в Пекине. В финале российская команда проиграла Финляндии со счетом 1:2.

Ротенберг в Instagram выложил коллаж со сборными России и СССР на Олимпиадах разных годов.

«Поздравляю Сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в Олимпийском Милане 2026 — мы вернем себе золото! История побед нашего хоккея — нам в помощь», — написал Ротенберг в Instagram.