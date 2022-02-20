Нападающий сборной России Воронков надеется, что еще получит шанс сыграть в финале Олимпиады

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков выразил надежду на то, что у него будет еще один шанс сыграть в финале Олимпиады.

«Сегодня был самый главный матч, надо было забивать. Дай бог, чтобы был еще такой шанс, будем работать, стараться», — приводит ТАСС слова Воронкова.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады. Финны стали олимпийскими чемпионами впервые в истории.

Сегодня состоится церемония закрытия Олимпиады, начало — в 15.00 (мск).