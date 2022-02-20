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Сегодня, 13:48

Нападающий сборной России Воронков надеется, что еще получит шанс сыграть в финале Олимпиады

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков выразил надежду на то, что у него будет еще один шанс сыграть в финале Олимпиады.

«Сегодня был самый главный матч, надо было забивать. Дай бог, чтобы был еще такой шанс, будем работать, стараться», — приводит ТАСС слова Воронкова.

Сегодня, 20 февраля сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады. Финны стали олимпийскими чемпионами впервые в истории.

Сегодня состоится церемония закрытия Олимпиады, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13773549
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Дмитрий Воронков
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