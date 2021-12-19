Опубликован состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине по версии ESPN

Американское издание ESPN спрогнозировало состав сборной России на Олимпиаду в Пекине (Китай).

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022 по версии ESPN:

Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин

Защитники: Иван Проворов — Никита Зайцев; Михаил Сергачев — Артем Зуб; Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.

Нападающие: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Артемий Панарин — Вадим Шипачев — Владимир Тарасенко; Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников; Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.

«У команды Олимпийского комитета России — так она будет называться из-за того, что Россия все еще под санкциями из-за допинговых проблем — очень много вариантов в атаке как из НХЛ, так и из КХЛ. Мы думаем, что Бучневич попадет в состав, учитывая его универсальность и игру за «Сент-Луис» в этом сезоне, но не удивимся, если увидим его одноклубника Ивана Барбашева. Многие предполагают, что в состав этой команды также могут попасть Артем Анисимов или Сергей Андронов.



Сильнейшая сторона России — это вратарская позиция. Эта Олимпиада станет первой для Василевского, хотя он уже играл за сборную на чемпионатах мира, а также выиграл два Кубка Стэнли и доказал, что является одним из лучших вратарей в плей-офф, получив «Конн Смайт». У русских давно не было вратаря, который может выигрывать матчи в одиночку, как Василевский.



С такой вратарской линией, как у России, вряд ли будут проблемы с защитой, но присутствие Сергачева, Проворова и Орлова сделают россиян в обороне еще сильнее, чем в Сочи, так что самая слабая сторона этой команды — позиция центрового. Немногие, кроме Малкина, готовы сыграть там на достойном уровне, особенно с учетом того, что у всех остальных будут играть все лучшие», — говорится в статье ESPN.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Отметим, что НХЛ до 10 января может отказаться отпускать своих игроков на соревнования в Китай в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.