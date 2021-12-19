Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Хоккей

Генеральный менеджер сборной Канады назвал Россию фаворитом Олимпиады

Генеральный менеджер сборной Канады по хоккею назвал Россию фаворитом Олимпиады
10:36
Теги:

Генеральный менеджер сборной Канады Шэйн Доун заявил, что считает сборную России претендентом на победу на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Сборная Канады выступила на Кубке Первого канала, где уступила России (3:4) и Финляндии (1:4), а также обыграла Швецию (3:1).

«У России прекрасная команда на этом турнире, вообще, россияне на любые соревнования привозят очень сильный состав. У вас отличный тренерский штаб и менеджмент. Алексей Жамнов, я против него играл, он был невероятным игроком. У русских всегда сильная команда, они будут одними из первых претендентов на олимпийское золото», — приводит ТАСС слова Доуна.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13240237

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
УЕФА хочет создать свою Суперлигу для сборных. Это будет альтернативный чемпионат мира
Врач назвал проявляющийся ночью симптом штамма «Омикрон»
0
Реклама