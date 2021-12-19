Появились составы сборных Канады и США на Олимпиаду в Пекине по версии журналистов ESPN

Журналисты ESPN спрогнозировали составы сборных Канады и США на Олимпиаду в Пекине (Китай).

Составы были сформированы с учетом участия в Играх хоккеистов из НХЛ. Североамериканская лига может до 10 января отказаться отпускать игроков на соревнования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Состав сборной США на Олимпиаду по версии ESPN:

Вратари: Коннор Хеллибак, Джон Гибсон, Татчер Демко.

Защитники: Райан Макдона — Адам Фокс; Зак Веренски — Сет Джонс; Джон Карлсон — Чарли МакЭвой;

Нападающие: Макс Пачиоретти — Остон Мэттьюс — Патрик Кейн; Мэттью Ткачак — Дилан Ларкин — Алекс Дебринкэт; Джонни Гудро — Джо Павелски — Ти Джей Оши; Джейк Гюнцель — Крис Крайдер — Блэйк Коулмэн.

Состав сборной Канады на Олимпиаду по версии ESPN:

Вратари: Марк-Андре Флери, Джордан Биннингтон, Картер Харт.

Защитники: Ши Теодор — Алекс Пьетранжело; Адам Пелек — Кейл Макар; Морган Райли — Джош Морисси;

Нападающие: Джонатан Юбердо — Коннор Макдэвид — Нэйтан Маккиннон; Брэд Маршан — Сидни Кросби — Патрис Бержерон; Стивен Стэмкос — Брэйден Пойнт — Митчелл Марнер; Джон Таварес — Шон Кутюрье — Марк Стоун.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.