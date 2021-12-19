Появились составы сборных Канады и США на Олимпиаду в Пекине по версии журналистов ESPN
Журналисты ESPN спрогнозировали составы сборных Канады и США на Олимпиаду в Пекине (Китай).
Составы были сформированы с учетом участия в Играх хоккеистов из НХЛ. Североамериканская лига может до 10 января отказаться отпускать игроков на соревнования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Состав сборной США на Олимпиаду по версии ESPN:
Вратари: Коннор Хеллибак, Джон Гибсон, Татчер Демко.
Защитники: Райан Макдона — Адам Фокс; Зак Веренски — Сет Джонс; Джон Карлсон — Чарли МакЭвой;
Нападающие: Макс Пачиоретти — Остон Мэттьюс — Патрик Кейн; Мэттью Ткачак — Дилан Ларкин — Алекс Дебринкэт; Джонни Гудро — Джо Павелски — Ти Джей Оши; Джейк Гюнцель — Крис Крайдер — Блэйк Коулмэн.
Состав сборной Канады на Олимпиаду по версии ESPN:
Вратари: Марк-Андре Флери, Джордан Биннингтон, Картер Харт.
Защитники: Ши Теодор — Алекс Пьетранжело; Адам Пелек — Кейл Макар; Морган Райли — Джош Морисси;
Нападающие: Джонатан Юбердо — Коннор Макдэвид — Нэйтан Маккиннон; Брэд Маршан — Сидни Кросби — Патрис Бержерон; Стивен Стэмкос — Брэйден Пойнт — Митчелл Марнер; Джон Таварес — Шон Кутюрье — Марк Стоун.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nhl/insider/insider/story/_/id/32877203/predicting-2022-olympic-hockey-rosters-which-nhl-stars-make-teams
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