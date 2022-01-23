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Сегодня, 20:07

Никита Нестеров: «Готовимся к Олимпиаде, так что загруженность — это нормально»

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник сборной России Никита Нестеров рассказал о подготовке команды к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Достаточно тяжелые тренировки, рабочий процесс идет: с утра — зал, вечером — лед. Два раза в день тренируемся. Работаем, усердно готовимся. Свободного времени сейчас не так много, успеваем покушать, поспать, отдохнуть, восстановительные мероприятия сделать и опять спать.

Мы готовимся к Олимпиаде, так что загруженность — это нормально. Вся команда под нагрузкой, так что мы вместе терпим и работаем», — сказал Нестеров пресс-службе ФХР.

Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Никита Нестеров
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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